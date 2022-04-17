 Украинские беженцы в Молдове: ″Помогаю, потому что сама мать″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 18.04.2022

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Европа

Украинские беженцы в Молдове: "Помогаю, потому что сама мать"

После начала войны России против Украины Молдова приняла сотни тысяч беженцев. 95 процентов беженцев из Украины в Молдове живут в семьях. DW встретилась с некоторыми из них.

Оксана и Злата бежали из Украины в Молдову

Оксана и Злата бежали из Украины в Молдову

В трех комнатах в доме у Марианны, которая живет в 50 километрах от молдавской столицы, сейчас живут 10 человек. Женщина приняла у себя две семьи беженцев. "А что я должна была еще делать? Я же не могла оставить этих людей на улице", - говорит Марианна. Такому большому количеству людей не легко жить вместе на такой маленькой площади, но все друг другу помогают. В воскресенье вечером гости и хозяева все вместе смотрят телевизор.   

Почти месяц Марианна и одна из ее украинских гостей - Оксана - каждое утро готовят завтрак для всех 10 жильцов дома. "Мы пытаемся предложить беженцам то, что мы можем, чтобы они чувствовали себя как дома", - говорит Марианна.

Как Молдова принимает беженцев 

Молдова - одна из самых бедных стран Европы и она приняла самое большое число беженцев по отношению к собственному населению - здесь проживает 2,6 млн жителей. Из более чем 400 000 человек, бежавших из Украины, в Молдове остались 100 000. Чтобы поддержать эту страну,  5 апреля 2022 года в Берлине была проведена международная конференция доноров и предоставлен солидный пакет финансовой помощи.

Оксана и Марианна готовят завтрак

Оксана и Марианна готовят завтрак

Около 95 процентов украинских беженцев в Молдове были размещены в семьях, как в случае Марианны. "У нас маленькие зарплаты, но мы пытаемся позаботиться о том, чтобы на столе была еда для всех", - говорит хозяйка в разговоре с DW. - "Но мы озабочены ростом цен. Газ, свет, товары на каждый день в последнее время сильно подорожали. Надеемся, что все нормализуется как можно скорее".

Завтрак готов. Женщины зовут всех к столу. Оксана обнимает свою дочь Злату и рассказывает о том, как они бежали из Украины: "Мы решили бежать от войны, потому что безопасность наших детей была для нас важнее всего".

"Мы взяли собой только самое необходимое" 

"Мы взяли с собой только самое необходимое, одежду и средства гигиены - то, что поместилось в наш автомобиль. Мы из деревни недалеко от Одессы. Недавно мы с ужасом узнали, что окрестности Одессы подверглись бомбардировкам. И в соседние деревни доставляли тела убитых украинских солдат. Я разговаривала с нашими соседями, они говорят, что наш дом уцелел", - рассказывает Оксана.     

Она не может сдержать слез: "Больше всего я тоскую по дому. Мы с мужем строили его собственными руками долгие годы. Мы хотим, чтобы закончилась война. Мы хотим домой". Но Оксана понимает, что этот день может наступить не так скоро: "Мы думаем о том, как здесь найти работу. Война - это тяжелый груз, это боль, которую трудно описать словами".

"Помогаю, потому что сама мать"

Недалеко от деревни Марианны живет Инна Негрута, предпринимательница, которая превратила свою фабрику по производству фасованного меда в склад, где собирает все необходимое для беженцев. "Мы получаем различную гуманитарную помощь от людей из-за границы: игрушки, памперсы, средства гигиены, книги, продукты питания - вещи, которые нужны женщинам и детям, бежавшим из Украины", - говорит Инна.

Предпринимательница Инна собирает и распределяет гуманитарную помощь

Предпринимательница Инна собирает и распределяет гуманитарную помощь

Когда она увидела, сколько беженцев из Украины приехало в Молдову после начала войны, то решила заняться волонтерством: "Я помогаю, потому что я сама мать, у меня двое маленьких сыновей. Я не могу себе представить, что чувствуют матери из Украины, которые должны были оставить все". Каждую неделю Инна готовит пакеты с гуманитарной помощью и раздает их семьям беженцев. На своем автомобиле она развозит гуманитарку и по другим городам Молдовы.

Сначала она покупала все необходимое на собственные деньги. "Потом я кинула клич по знакомым и друзьям, потом написала объявление в соцсетях. Каждый, кто что-то жертвует, пусть даже это не так много, помогает нам приобретать то, в чем нуждаются беженцы, - рассказывает Инна. - У меня из головы не выходят разговоры с украинскими женщинами. Они оставили в Украине своих мужей. Я видела панику в их глазах. Я встретила женщину, которая потеряла мужа, она не знает, что делать дальше. Как можно не помогать, когда видишь такую трагедию в 21-м веке?". 

"Когда все закончится, мы отстроим свою страну"   

В 10-ти километрах от города, где живет Инна, в кемпинге, принадлежащем баптисткой церкви, живут 75 беженцев из Украины. Здесь корреспондент DW встретила 23-летнюю Анну из Мариуполя. Ей удалось убежать из города еще до начала блокады.

Анна из Мариуполя

Анна из Мариуполя

Анна очень переживает за свою бабушку, которая осталась в Мариуполе. "Уже 30 дней как я ничего о ней не слышала. В Мариуполе нет еды, воды, света, газа. У меня нет ни одной весточки от нее", - говорит она. 

В Молдове молодая женщина чувствует себя в безопасности и может помогать таким же беженцам, как и сама. Но она не намерена здесь оставаться до окончания войны, а хочет вернуться в Одессу к своему другу. Там она планирует помогать старикам, которые не могут сами о себе позаботиться. "После того, как все закончится, мы отстроим свою страну снова", - рассказывает Анна о своей мечте. 

 

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    Автор: Николай Пермяков


 

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