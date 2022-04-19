США, Великобритания и Канада обещают предоставить Украине артиллерию

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании и Канады во вторник, 19 апреля, пообещали отправить в Украину больше артиллерии на фоне широкомасштабного наступления российских войск на востоке страны и вступления развязанной Россией войны в новую фазу.

Президент США Джо Байден сообщил журналистам после видеоконференции с британским премьером Борисом Джонсоном, главой канадского правительства Джастином Трюдо и другими западными лидерами 19 апреля, что артиллерия станет частью следующей партии вооружений, которую американское руководство собирается направить в Украину.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, Вашингтон пытается сосредоточиться на отправке систем, которые украинские силы могли бы использовать на поле боя практически сразу вместе с оборудованием, не требующим длительной подготовки.

Как заявил, в свою очередь, Джастин Трюдо, Канада также поставит в Украину тяжелую артиллерию - подробнее об этом будет объявлено в ближайшее время.

Германия против поставок Украине тяжелых вооружений

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после видеоконференции с Джо Байденом и лидерами G7 и ЕС сообщил, что Германия намерена включить в поставки Украине противотанковое оружие, средства ПВО и боеприпасы. Тяжелые вооружения Шольц не упомянул. Глава германского правительства и его сторонники считают, что осуществление поставок таких вооружений чревато эскалацией конфликта, а также его распространения на другие страны.

В Германии Шольца и социал-демократов за это уже неоднократно критиковали. На то, что помощь Киеву со стороны Запада "точно может быть посильнее", указал накануне и президент Украины Владимир Зеленский.

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