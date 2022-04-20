 Парламент Финляндии обсуждает вступление страны в НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 20.04.2022

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Европа

Парламент Финляндии обсуждает вступление страны в НАТО

По данным СМИ, почти половина из 200 парламентариев поддерживает вступление Финляндии в альянс. Власти Финляндии стремятся достичь широкого консенсуса в обществе, прежде чем принять окончательное решение.

Здание парламента в Хельсинки

Здание парламента в Хельсинки

На фоне российского вооруженного вторжения в Украину в парламенте Финляндии в среду, 20 апреля, прошли дебаты о целесообразности вступления страны в НАТО. 200 депутатов на протяжении нескольких часов обсуждали заключение правительства о преимуществах и рисках членства Финляндии в альянсе. Затем обсуждение документа продолжится в различных парламентских комитетах. По итогам вопрос о членстве Финляндии в НАТО будет вновь вынесен на обсуждение общего состава парламента.

Вся эта процедура займет предположительно несколько недель. Правительство Финляндии и президент страны Саули Ниинистё не обязаны дожидаться ее завершения, они могут в любой момент подать заявку о приеме Финляндии в НАТО. Власти страны, однако, стремятся достичь по столь принципиальному вопросу максимально широкого консенсуса, тем более что окончательное решение о присоединении к альянсу будет принимать именно парламент.

Почти половина депутатов - за вступление в альянс

По сведениям финских СМИ, почти половина депутатского корпуса Финляндии поддерживает вступление своей страны в НАТО, лишь 12 парламентариев открыто выступают против. "Очевидно, что действия России сильно приблизили нас к военному членству в НАТО. Россия стала беспощадной, непредсказуемой и агрессивной", - заявил депутат от правящей Социал-демократической партии Антти Линдтман. В то же время он не высказался определенно в поддержку вступления Финляндии в НАТО, отметив, что окончательное решение может быть принято лишь после того, как эту тему тщательно обсудят депутаты и парламентские комитеты.

"Зеленые", "Финляндский центр", Национальная коалиционная партия и оппозиционная партия "Истинные финны" выступают за присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. В то же время младший партнер по правящей коалиции "Левый союз Финляндии" предупредил, что Финляндия, вступив в НАТО, окажется, в случае нападения со стороны России, на самом переднем крае.

Большинство финнов долгое время выступали за военный нейтралитет своей страны, несмотря на то что Финляндия регулярно участвует в учениях НАТО. На фоне российской агрессии в Украине число сторонников вступления Финляндии в НАТО удвоилось и составило 60 процентов. Швеция также не исключает присоединения к альянсу.

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    Автор: Александра Елкина


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