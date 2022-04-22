 ВВП ФРГ сократится почти на 2% в случае дальнейшей эскалации в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 22.04.2022

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Германия

ВВП ФРГ сократится почти на 2% в случае дальнейшей эскалации в Украине

Сбои в цепочках поставок, резкое повышение цен на энергоносители оказывают давление на компании и домохозяйства, подчеркнули в Bundesbank. При дальнейшей эскалации в Украине реальный ВПП ФРГ снизится почти на 2%.

Пачки банкнот евро

Последствия "агрессивной войны России против Украины" для германской экономики на начальном этапе, по всей видимости, будут ограничены но своему масштабу. Но в дальнейшем возможно снижение ВВП страны почти на два процента. Такая оценка содержится в отчете Немецкого федерального банка (Bundesbank), опубликованного в пятницу, 22 апреля.

Сложности во внешней торговле и сбои в цепочках поставок, резкое повышение цен на энергоносители и усиление неопределенности на рынках оказывают давление на отдельные компании и частные домохозяйства, подчеркивается в исследовании.

В случае дальнейшей эскалации в войне РФ с Украиной, "при ухудшении кризисного сценария - реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в текущем году снизится почти на 2% по сравнению с 2021 годом", - отметили эксперты Bundesbank. Они исходят из того, что в условиях усиления боевых действий Евросоюз должен будет ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России. Специалисты использовали для прогнозов экономических последствий расчетную модель.

Рост цен на энергоносители продолжит разгонять инфляцию

Рост цен на энергоносители продолжит толкать инфляцию вверх. По всей вероятности, в этом году темпы ее прироста окажутся примерно на 1,5 процентного пункта выше прежних прогнозов. "В следующем году последствия будут еще более значительными" и продолжат ощущаться даже в 2024 году, указывают в Немецком федеральном банке.

В еврозоне в целом показатели производительности экономики окажутся на 1,75% ниже тех, которые озвучивали эксперты Европейского центробанка в марте, следует из отчета.

В марте 2022 года рост потребительских цен в ФРГ составил в годовом исчислении 7,3 процента. Одной из главных причин столь резкого скачка стало увеличение стоимости энергоносителей, в годовом исчислении - на 39,5 процента.

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    Автор: Клаудиа Ден


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