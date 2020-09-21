 Гиперзвуковая ракета - новый гаджет ядерной державы? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 28.10.2021

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Мир

Гиперзвуковая ракета - новый гаджет ядерной державы?

Минобороны США сообщило об испытаниях Китаем летом 2021 года гиперзвуковой ракеты. Карикатурист Сергей Елкин об очередном этапе в мировой гонке атомных вооружений.

Карикатура Сергея Елкина - дуэль в стиле вестерна: китайский лидер Си Цзиньпин целится гипер-пупер-звуковой ракетой в ковбоя. Виден плакат, на котором российский президент Владимир Путин сообщает: Проводим испытания.

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