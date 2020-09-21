Гиперзвуковая ракета - новый гаджет ядерной державы?

Минобороны США сообщило об испытаниях Китаем летом 2021 года гиперзвуковой ракеты. Карикатурист Сергей Елкин об очередном этапе в мировой гонке атомных вооружений.
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По словам главы американского генштаба, речь идет о прорывном испытании гиперзвукового оружия. По значимости генерал Милли сравнил его с запуском советского спутника в 1957 году.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" была запущена с атомной подлодки "Северодвинск" в Белом море, сообщает Минобороны РФ. Условная цель ракеты находилась в Баренцевом море.