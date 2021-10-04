Россия провела пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды

Россия в понедельник, 4 октября, впервые произвела пробный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"из подводного положения. Пуск выполнила атомная подводная лодка "Северодвинск", находившаяся на глубине 40 метров в акватории Белого моря. Условная цель ракеты была расположена в Баренцевом море.

По данным Минобороны РФ, испытание прошло успешно, а "полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам". Ранее в тот же день, 4 октября, в Минобороны РФ сообщили об испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск" из надводного положения.

До этого пуски "Циркона" осуществлялись с надводного корабля - фрегата Северного флота РФ "Адмирал Горшков". Подобные испытания проводились, в частности, в июле 2021 года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

Реакция США на испытания ракеты "Циркон" летом 2021 года

После сообщений Минобороны РФ об испытании ракеты "Циркон" в июле 2021 года официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство "в курсе этих утверждений (о проведенных Россией испытаниях. - Ред.) и что "новые российские гиперзвуковые ракеты могут оказывать дестабилизирующее воздействие и представлять серьезные риски".

Гиперзвуковые ракеты могут менять траекторию полета, поэтому системам ПВО трудно опознать и ликвидировать ракеты подобного типа.

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