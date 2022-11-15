РФ атаковала инфраструктуру в центре и на севере Украины

Российские силы нанесли новый спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, заявили в Офисе президента Украины (ОПУ). "Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая", - заявил во вторник, 15 ноября, в Telegram замруководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

Удары по Киеву и девяти областям

В частности, россияне вновь обстреляли Киев. Две ракеты попали в жилые дома в центре украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram . "Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий", - заявил он. Позже он написал о еще одном попадании в многоэтажку в Печерском районе. Найдено тело одного погибшего.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова, а также Чугуевского района Харьковской области в результате есть проблемы с электроснабжением, написал в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе слышны звуки взрывов и призвал жителей оставаться в укрытиях. "Часть города без электроэнергии", - указал он. Кроме того, ракетные удары нанесены по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областям, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на глав ОВА и мэров городов.

Экстренные отключения электричества по всей Украине

По словам Тимошенко, Укрэнерго вынужден начать экстренные отключения электричества для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Замглавы ОПУ призвал к умеренному потреблению энергии.

В свою очередь Кличко сообщил, что в столице без света остались не менее половины жителей.

Между тем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал, что новым массированным обстрелом Украины власти РФ лишь увеличат размер репараций Украине. "Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим", - написал он в Telegram .

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