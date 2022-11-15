Правый сектор Владимира Путина

На антипутинской демонстрации в Хабаровске (Фото из архива) Фото: Reuters/E. Pereverzev

Между российскими властями и истинной "партией войны" пробежала черная кошка. В адрес Владимира Путина все чаще звучит критика. Кажется, еще чуть-чуть, и его обвинят в предательстве идеалов так называемого "Русского мира". Возможен ли раскол между властями России, ведущими войну против Украины, и российскими "правыми", имперцами и милитаристами, которые до сих пор были для Кремля главной опорой в этой агрессии?

Укравший дождь

Как минимум с 2012 года Владимир Путин встал на рельсы "национал-большевизма" как постмодернистской идеологии, в которой смешались элементы имперской гордости, реваншизма, русского национализма, большевизма, а идеалами провозглашены репрессии и расширение границ России. С тех пор риторика российского президента стала все больше напоминать Эдуарда Лимонова или молодого Александра Дугина. Носителей схожих, но более целостных идеологий - радикальных леваков, мечтавших о раскулачивании олигархов, классических "русских националистов" или сторонников воссоздания СССР - власть закатала в асфальт, чтобы не конкурировали с путинизмом.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Однако став нацболом, Путин - в отличие от создателей национал-большевизма - не стал фанатиком. Российские имперцы думали, что агрессией против Украины Кремль реализует их чаяния. И на словах он этому соответствовал, грозя коллективному Западу что тот "просто сдохнет", тогда как адепты путинизма "попадут в рай" в случае ядерной войны.

Но тщетно "правые" ждали от российского президента, что он столь же легко, как на словах, и на деле велит применить ядерное оружие. Путин слишком любит себя, чтобы даже после очевидного поражения, как в Херсоне, дать такую команду или "хотя бы" приказать взорвать Каховскую ГЭС или Запорожскую АЭС.

Российские "правые", выпестованные Кремлем, не смогли скрыть своего разочарования. Тот же Дугин прямо написал, что в Путина имперцы верили, как в мистического "царя дождя", которого самого приносят в жертву, если он не может вызвать осадки. Сигнал достаточно четкий, чтобы его поняли не только в Кремле, но и чешский адвокат Дугина, экс-сенатор Йиржи Вывадила. "Раз уж он желает Путину примерно того же самого, что случилось с его дочерью, то, как клиент, он для меня кончился", - заявил юрист, который от имени Дугина подавал жалобу на главу Минобороны Чехии Яну Чернохову, заявившую ранее, что ей не жаль убитую Дарью Дугину.

Сорта "Русского мира"

Российские "правые", конечно, не монолитны. Ратуют за "войну до победного конца” несколько групп и группировок. В первую очередь те, кому нечего терять в результате этой войны, зато имеют шанс захватить власть и имущество старой элиты. Сюда же относятся так называемые "военкоры" - пропагандисты, для которых, эта война - "мать родна": они еще никогда не имели такого влияния на общество, как сейчас. Особенно с учетом уничтожения в России всех независимых СМИ.

Еще одна группа - российские монархисты вроде Константина Малофеева с его медиа-холдингом "Царьград". Местами они сливаются с "политическими православными", среди которых собственно священнослужителей из РПЦ - явное меньшинство. Иначе говоря, это те, кто подарил Кремлю идею "Русского мира". Последняя, пожалуй, самая крупная группа - разного рода силовики. Например, коллеги Николая Патрушева по Совбезу, охваченные советской озлобленностью.

Эти люди, которых Кремль пестовал последние лет десять, явно недовольны отступлением и утратой надежды на победу России. Пропагандисты хотят влияния и денег, силовики - возрождения "великой армии", "политические православные" - воссоединения трех славянских народов под эгидой России. Причины разные, но итог один - они перестали быть надежной опорой для Кремля.

В поисках новой базы

Конечно, диктаторский режим может держаться и на штыках, но сидеть на них, как известно, неудобно. Даже в войне против Украины наличие пусть небольшой (15-20%), но твердой опоры позволило Путину заставить все общество следовать его плану. Теперь он потерял и эту аудиторию, признаком чего стала отмена и большой пресс-конференции, и "прямой линии".

И дело не в неприятных вопросах, которые ему могут задать. Все эти мероприятия - бутафория с заранее согласованными вопросами. Причина в другом - Путин не знает, что говорить. Идеология, на базе которой он начинал войну, скисла. Социальная база, для которой он подбирал приятные ей аргументы, распалась. И теперь Путину нужны новая опора и новые аргументы. Ни того, ни другого пока нет.

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