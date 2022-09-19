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СССР Пугачевой против "русского мира" Путина

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
56 мин. назад

Пугачева подставила подножку Путину, обращаясь к его электорату с антивоенными призывами, и подвела символическую черту под его попыткой реинкарнации СССР, считает Иван Преображенский.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-sssr-pugacevoj-protiv-russkogo-mira-putina/a-63173568
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/picture alliance

Знаменитая советская, а затем и российская эстрадная певица Алла Пугачева, ответила в соцсетях открытым письмом на объявление ее мужа Максима Галкина в РФ "иностранным агентом". В своем посте Алла Пугачева потребовала признать "иноагентом" и ее. Кроме того, она выступила с четко антивоенных позиций, высказавшись за "прекращение гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан". Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, ее заявление комментировать отказался. Чего же так испугался Кремль?

Пугачева против Путина

Алла Пугачева - символ советской и российской эстрады, открыто пошла против российских властей. Еще при Леониде Брежневе ходил анекдот, что в далеком будущем в энциклопедии этот советский генсек будет называться "крупным политическим деятелем эпохи Пугачевой". Теперь стоит вопрос, не случится ли того же самого с Владимиром Путиным? Фактически, мы наблюдаем соревнование: кто из них двоих, бывший сотрудник КГБ или певица, примерно одновременно начинавшие свою карьеру при Брежневе, будут символом эпохи нынешней.

Иван Преображенский
Иван ПреображенскийФото: Peter Steinmetz/DW

Можно пошутить, как делают в соцсетях, что самым вероятным оппонентом и сильным кандидатом против Путина мог бы стать сейчас Максим Галкин. Его даже сравнивают с Владимиром Зеленским. Но если говорить серьезно, речь идет, действительно, о столкновении двух миров.

Первый - путинский "русский мир", который требует ликвидации Украины, войны до победного конца, не считаясь с жертвами и, наконец, построения условного Советского Союза 2.0. Второй - настоящий поздний СССР, который с начала войны замер в ужасе от происходящего, публично не высказывается против, но явно и не поддерживает Путина. Теперь вот, в лице Пугачевой, он получил выражение своих эмоций. Ее сигнал, данный в запрещенном в России Instagram, гарантировано дошел до условной аудитории соцсети "Одноклассники", до которой не было шансов достучаться у либеральной интеллигенции. Это ядерный электорат Путина, который пока не готов слушать про Бучу, но способен понять бессмысленность войны как бойни.

Головокружение от надежд

Разочарование и усталость российского общества, ощущение слабости и разобщенности среди противников путинской войны проявились в заявлении Пугачевой как в зеркале. Некоторым даже кажется, что российские либералы, проигрывая власти шаг за шагом, вложили все свои надежды на будущее в популярную певицу.

В реальности же, скорее всего, у них впервые после нападения РФ на Украину, когда тысячи людей публично выражали свое несогласие, появилось ощущение, что они не одни. И круг противников военной агрессии гораздо шире, чем узкое интеллигентское оппозиционное сообщество.

Причем Пугачева предложила и новый язык: она обозначила альтернативные путинским интересы России. Они просты и понятны, их куда легче логически объяснять, чем доказывать необходимость так называемой "специальной военной операции". Или, скажем, мобилизации, к которой призывают в России сторонники войны до победного конца.

И все же эмоциональная реакция на заявление Аллы Пугачевой явно не соответствовала его масштабам. Вовсе не факт, что высказывание певицы будет иметь какие-то серьезные последствия. Тем более, что у Пугачевой богатый опыт договоренностей с разными властями, который в прошлом позволил ей практически подмять под себя российскую поп-сцену.
Важно не ждать чуда от одного поста в Instagram, а отметить, что Пугачева своим открытым переходом на антивоенные позиции, подвела символическую черту. Как под старым СССР, который теперь вместе с либералами, так и под путинской попыткой реинкарнации Советского Союза, против которой объединяются постепенно все, кто хочет для страны будущего.   

Путин безнадежно устарел

Кремлю потребовались почти сутки, чтобы собраться с силами для ответного удара по "Примадонне", как иногда называет пресса Пугачеву. Ничего серьезнее, чем обвинить певицу в том, что она устарела, там не придумали. Но этот аргумент был хорош в 1990-е, не сейчас, да еще и вдобавок он рикошетом бьет по самому Путину. На его фоне, как выясняется, свежими и актуальными смотрятся даже глубоко "советские" Пугачева с Максимом Галкиным. Они зовут людей в будущее, а Путин говорит только об идеальном прошлом. Методы же использует даже не советские. Вспомнить хотя бы призыв Рамзана Кадырова к губернаторам, как в эпоху феодальной раздробленности собирать ополчения для войны с Украиной.

Это насколько же, по сравнению с российским обществом в целом, и Пугачевой в частности, устарел, оказывается, сам Владимир Путин, что его надо от поп-певицы защищать? Зря Кремль сейчас поднял эту тему. Может получиться сеанс саморазоблачения.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Иван Преображенский
Иван Преображенский Иван Преображенский - кандидат полит. наук, эксперт по Центр. и Восточной Европе, колумнист DW.
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