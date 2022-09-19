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Алла Пугачева Фото: Sergei Fadeichev/TASS/picture alliance
ПолитикаРоссия

"Бросила вызов Кремлю". Немецкие СМИ о Пугачевой и ее посте

Анна Неверова
45 мин. назад

Внимание немецких СМИ певица Алла Пугачева привлекла еще две недели назад - в связи с ее трауром по Михаилу Горбачеву. Что пишет пресса о протестном посте Пугачевой - в обзоре DW.

https://www.dw.com/ru/brosila-vyzov-kremlu-nemeckie-smi-o-pugacevoj-i-ee-poste/a-63172399

Пост Аллы Пугачевой в Instagram с просьбой к Минюсту РФ включить ее в список "иноагентов" активно обсуждается в СМИ и социальных сетях. К вечеру 19 сентября он собрал свыше 650 тысяч лайков. Журналисты предложили прокомментировать заявление певицы пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, однако он отказался говорить на эту тему. "Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать", - приводит слова Пескова российское информагентство ТАСС.

Траур Пугачевой по Горбачеву в немецких СМИ

О заявлении Пугачевой сообщили не только российские, но и зарубежные СМИ. Выступление звезды с критикой политики Кремля активно освещают в том числе в немецкой прессе. "Ее самые известные хиты, такие как "Миллион алых роз", до сих пор звучат на многих свадьбах от Калининграда до Владивостока", - пишет еженедельник Der Spiegel в своей публикации под названием "Российская поп-дива требует "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели".

О протестном посте Пугачевой написало большинство немецких СМИ. "Российская звездная певица Алла Пугачева выступила против войны в Украине", "Российская поп-дива резко раскритиковала войну", "Российская певица Алла Пугачева бросает вызов Кремлю" - заголовки, которые встречаются чаще всего.

Впрочем, Алла Пугачева привлекла внимание немецкой прессы еще две недели назад. Так, например, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) опубликовала 6 сентября комментарий "Борьба икон" в связи с ее появлением на похоронах Михаила Горбачева. Издание обратило внимание на пост звезды в Instagram по этому поводу. В нем говорилось, что "ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей". "И главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти", - написала певица.

По мнению автора комментария в FAZ Керстин Хольм (Kerstin Holm), "своим демонстративным трауром по Михаилу Горбачеву" певица "подала ясный, хоть и косвенный, знак, что она выступает против режима".

Алла Пугачева на похоронах Михаила Горбачева
Алла Пугачева на похоронах Михаила ГорбачеваФото: Sergei Bobylev/TASS/picture alliance

В России Пугачева - "настоящий институт"

Пост Аллы Пугачевой о первом и последнем президенте СССР процитировала тогда и радиостанция Bayerischer Rundfunk, заметив, что певица "не делает тайны из того, что не согласна с политикой Путина". Комментируя заявление Дмитрия Пескова о том, что Максиму Галкину "явно с нами не по пути", а к Алле Пугачевой президент России относится "вполне нормально", автор публикации Петер Юнгблют (Peter Jungblut) предположил, что "возможно, Кремль (пока) не хочет открыто атаковать столь популярную и известную личность".

В сообщениях о протестном посте Пугачевой немецкие СМИ констатируют, что до сих пор певица, в отличие от ее супруга, воздерживалась от политических заявлений и особо не демонстрировала конфронтацию с властями. "В 2012 году она однажды публично поддержала кандидатуру миллиардера Михаила Прохорова на пост президента. Он выступал за либеральную партию (Прохоров баллотировался как самовыдвиженец, впоследствии он основал партию "Гражданская платформа". - Ред.), то есть на бумаге - за оппозицию. Тем не менее Прохоров баллотировался с одобрения Кремля. Как (не имеющий шансов) оппонент он должен был придать возвращению Владимира Путина в президентское кресло несколько более демократичный вид", - напоминает журнал Der Spiegel.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/picture alliance

Алле Пугачевой 73 года, но она по-прежнему "самая известная звезда российской эстрады", указывает издание. "Это связано в том числе с тем, что для большинства россиян она всегда была рядом: ее карьера началась в шестидесятых, и когда в 1987 году в Советском Союзе был опубликован первый рейтинг поп-хитов, Пугачева, конечно же, была на первом месте". Сейчас она является "одним из самых знаменитых противников войны в Украине", отмечает Der Spiegel.

В России Пугачева - "настоящий институт", пишет журнал Stern, указывая, что "на поп-Олимпе она пережила всех хозяев Кремля от Брежнева до Ельцина". "Своим требованием признать ее "иностранным агентом" она открыто выступает против Кремля. И это впервые за десятилетия ее карьеры", - обращает внимание еженедельник.

Заявление Пугачевой - "пощечина Кремлю"

Агентство dpa в своем сообщении, которое взяли за основу многие немецкие СМИ, опубликовало мнение российского политолога Аббаса Галлямова. "Это, конечно, не нокаут, но пощёчина знатная. Что бы там Кремль сейчас ни промямлил, это уже ничего не изменит. Если в стране и есть консенсусно знаковые люди, то это, конечно, Пугачева. Особенно важно то, что она очень долго была вне политики. Её внезапная политизация может создать в обществе столь опасное для власти ощущение: "Достали!" - написал Галлямов в Facebook.

Опираясь на сообщение dpa, телекомпания ZDF предположила, что "критика Пугачевой войны в Украине может представлять опасность для Путина". Издание RP Online опубликовало сообщение под заголовком "Алла Пугачева возглавит движение "Достали"? Газета Süddeutsche Zeitung указала, что сообщение певицы, которая длительное время не высказывалась по поводу войны РФ в Украине, противники войны восприняли в соцсетях "с признательностью и как символ близкого конца господства Путина".

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