Троицкий: Путин не скажет ничего плохого про Аллу Пугачеву

Алла Пугачева после нескольких месяцев пребывания за границей вернулась в Россию. Ее супруг Максим Галкин остается за рубежом и резко критикует РФ за вторжение в Украину. Об их позиции DW поговорила с Артемием Троицким.

О публичной позиции певицы Аллы Пугачевой, после нескольких месяцев отсутствия вернувшейся в Россию, и ее супруга, артиста эстрады Максима Галкина, который остается за границей и во время своих выступлений резко высказывается о вторжении России в Украину, DW поговорила с музыкальным критиком Артемием Троицким.

DW: Артемий Кивович, почему Максим Галкин выступил против войны в Украине, хотя в течение всей своей творческой жизни был более чем системным? Все, кто были с ним бок о бок на сцене, войну так или иначе поддержали.

Артемий Троицкий: Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Хочу сразу сказать, что хотя я знаком с Аллой Борисовной Пугачевой уже более 40 лет, и в какие-то периоды мы с ней даже довольно близко дружили, с Максимом Галкиным я знаком гораздо менее значительный срок и не располагаю тут никакой инсайдерской информацией. Я не созваниваюсь с ними, не выведываю у них какие-то детали происходящих событий, поэтому ничего такого наверняка сказать не могу. Могу поделиться только какими-то своими соображениями.

Максим Галкин, как я выяснил для себя, как только с ним познакомился лет 7-8 назад, далеко не так прост, как это может показаться, глядя на ведущего комика Первого российского телеканала. Познакомила нас, естественно, Алла, пригласила в этот диснеевский средневеково-готический замок, который Максим выстроил в деревне Грязь. И надо сказать, Максим оказался очень умным парнем, произвел очень приятное впечатление. Поэтому у меня не было ни малейших сомнений, какого мнения он придерживается и какую позицию занимает. Вопрос был только в том, хватит ли у него гражданского мужества да и просто человеческой смелости, чтобы это высказать.

Артемий Троицкий (фото из архива) Фото: DW

До 24 февраля он высказывался иногда, но достаточно осторожно. Хотя ходили видеозаписи его выступления, кажется, в Новосибирске, где он довольно опасно шутил по поводу наших (российских. - Ред.) властей. А после начала войны с Украиной Максим… По-видимому это была последняя капля, которая заставила его, наконец-то, заговорить в полный голос и встать в полный рост. И он это сделал, и большой молодец. Во всяком случае совесть его чиста, и это на самом деле главное. Думаю, что тут все произошло логично, хотя и не совсем ожидаемо.

То, что Алла не поддержала Максима во всеуслышание и не стала такую же самую риторику усиливать и своим голосом, тоже абсолютно объяснимо. У Аллы Борисовны имеется огромное количество связей с Российской Федерацией - и родственных, и дружеских, и, наверное, каких-то материальных, деловых и так далее. Достаточно сказать, что у нее есть дочка Кристина, внук Никита, оба замечательные ребята.

И, конечно же есть у Аллы причины для того, чтобы не рвать все связи со своей родиной. Поэтому она себя вела и ведет до сих пор, я считаю, достаточно осторожно. Она это делает, я полагаю, не потому, что боится за себя. Алла Пугачева - это не Иван Сафронов, не Илья Яшин и не Алексей Навальный. Она, во-первых, не представляет какой-то политической угрозы для власти.

А второе - и самое главное - это то, что ну кто такой Владимир Путин? Если перефразировать старый анекдот про Брежнева, то Путин - это мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой. Она - больше, чем Путин, она - символ страны на протяжении скоро уже 50 лет. И, естественно, каким-то силовикам надо быть совсем кончеными дебилами и олигофренами, чтобы поднять руку на Аллу Пугачеву.

Даже те люди, кому сейчас за 40-60, кто "Крым наш", "спецоперация", они все знают Аллу Пугачеву слишком близко и хорошо. И боюсь, что при всем при том они ее любят. И если вдруг какие-то уроды поднимут руку на Аллу, это будет не то что контрпродуктивно в плане пропаганды, это будет просто катастрофично.

- Тем не менее это не помешало пропагандистским российским СМИ вполне себе негативно говорить про Пугачеву.

- Вы говорите какие-то наивные вещи. Думаю, специально наивные, рассчитывая на глупых слушателей (интервью бралось в прямом эфире. - Ред.). Естественно, есть огромная разница между, с одной стороны, всеми этими пропагандистами - это неофициальные лица, и они себе могут позволить как угодно высказываться, сколь угодно негативно, презрительно, возмущенно и так далее в адрес Аллы Пугачевой.

Помимо них имеются еще официальные лица, и вот одно из этих официальных лиц по фамилии Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Ред.) уже высказалось, заявив, что Алла Пугачева на самом деле не позволяла себя ничего такого, типа она молодец - в отличие от ее мужа. И это совершенно естественная реакция. Точно также можно быть уверенным если не на 100, то на 99 процентов, что и Путин ничего плохого про Аллу Пугачеву не скажет.

Я думаю, что Пугачеву не задержат, не арестуют, в СИЗО не посадят. То есть, какой нибудь там депутат Федоров, в крайнем случае, Валентина Терешкова - "как мать и как женщина" - вот они, да, могут сказать, что (Пугачева. - Ред.) продала родину, а как мы ее любили, а как она нас разочаровала. Но это не тот уровень, им позволено. А вот официальные лица, конечно же, ничего Алле Борисовне не сделают.

- Есть у вас догадка на главный вопрос, который волнует сейчас многих в связи с Аллой Пугачевой? Она тут обронила, что вернулась в Россию и ей хотелось бы набить морду одному человеку. Кого она имеет в виду?

- Я не знаю. Я думаю, что это была такая эффектная фраза, - кандидатов набить морду, думаю, у Аллы Борисовны более чем достаточно. Нет у меня никаких догадок по этому поводу. С другой стороны, хорошо зная Аллу, я могу сказать, что это ее такая фирменная фразочка, брошенная как бы вскользь, но о которой потом многие будут долго говорить и рассуждать.

Нет, меня во всем этом деле гораздо больше волнует и удивляет совершенно другое. А именно то, почему Алла Борисовна Пугачева своих родных детей Лизу и Гарри решила отдать в российскую школу. Вот это действительно для меня большая загадка.

Я просто могу сделать честное признание, что мы уехали из Российской Федерации в 2014 году, в первую очередь, из за того, что ни мне, ни моей жене категорически не хотелось, чтобы наши дети учились в российской школе. И чтобы им вешали на уши всю эту пропагандистскую лапшу. Все вот это православие, самодержавие, народность плюс милитаризм и прочее. Очень не хотелось, чтобы они хоть в какой-то степени подвергались вот этому психическому воздействию. А мы родители, к сожалению, не можем их контролировать ни в детском саду, ни в школе, ни в гимназии.

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