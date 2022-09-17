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Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой, сентябрь 2021
Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой, сентябрь 2021Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Минюст России внес Максима Галкина в список "иноагентов"

Сергей Ромашенко
58 мин. назад

Российский шоумен критиковал российское вооруженное вторжение в Украину и направлял средства на помощь беженцам. Галкин - уже 23-е физическое лицо, включенное в России в список "иноагентов".

https://www.dw.com/ru/minust-rossii-vnes-maksima-galkina-v-spisok-inoagentov/a-63158313

Министерство юстиции РФ внесло российского артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента", следует из реестра на сайте ведомства па данным на пятницу, 16 сентября. По заключению Минюста, Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.

Максим Галкин стал 23-м человеком, внесенным в список физлиц-"иноагентов". Он многократно публично критиковал российское вооруженное вторжение в Украину. Еще 24 февраля - сразу после начала вторжения - он написал: " Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно". Позднее Галкин начал давать концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.

Российские федеральные телеканалы отказались от сотрудничества с Галкиным. Вместо него ведущим программы "Сегодня вечером" на "Первом канале" стал Николай Цискаридзе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале сентября сказал, что Галкин делал "очень плохие заявления" и что "ему явно с нами не по пути".

Отъезд из России

Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул Россию в начале марта. Певица говорила, что не собирается эмигрировать, пояснив, что поехала лечиться и отдыхать в Израиль. Пугачева, в отличие от Галкина, не делала публичных заявлений о войне. Она вернулась в страну в августе, Галкин все еще находится за границей.

В ответ на критику со стороны режиссера Никиты Михалкова Анна Пугачева ответила словами главной героини его фильма "Раба любви": "Господа. Господа, вы - звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты".

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