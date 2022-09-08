Украинские беженцы в Германии: хватит ли места всем?

Большинство немецких земель практически исчерпали возможности по приему беженцев из Украины. Однако принимать новоприбывших никто не отказывается, хотя и советуют им сразу ехать в маленькие города и села.

В списке стран, принявших с 24 февраля 2022 года максимальное число беженцев из Украины, Германия уступает лишь Польше. Только официально немецкие органы власти зарегистрировали более 980 тысяч украинских жителей. Фактически эта цифра может быть еще выше - украинцам не нужна виза для въезда в ЕС, и они могут, не регистрируясь, свободно передвигаться по территории стран Шенгенской зоны в течение 90 дней. При этом 890 тысяч украинских граждан уже попросили в Германии временную защиту в соответствии с нормами миграционного законодательства, созданными специально для украинцев.

Как действует система первичного перераспределения

В начале сентября издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на министерство внутренних дел страны сообщили о том, что 12 из 16 федеральных земель Германии якобы больше не могут принимать беженцев из Украины.

Первичный центр приема украинских беженцев в спортзале школы в Баварии Фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Это сообщение создало впечатление, что большинство земель ФРГ полностью прекратили прием украинцев. Однако это не так. Речь идет о приостановлении приема беженцев по так называемой системе первичного распределения.

Эту систему применяют в отношении искателей убежища, прибывающих в страну в условный пункт А, но не имеющих конкретной цели и места пребывания. После размещения в лагерях для беженцев или другом временном жилье их могут перенаправить в другую федеральную землю, которая, согласно системе распределения, располагает ресурсами для их приема. Но сделать это могут лишь тогда, когда земля, в которую изначально прибыл беженец, уже достигла своей квоты в приеме беженцев.

Иными словами, приостановленный прием через систему первичного распределения подразумевает, что ряд федеральных земель не готов принимать беженцев из других регионов, но не означает, что будет отказывать в приеме тем, кто приехал к ним напрямую, объяснили DW в Федеральной службе миграции и беженцев (BAMF).

В Германии уже давно существует специальный алгоритм, по которому каждый год рассчитываются квоты на прием беженцев в различных федеральных землях. При их установлении учитывается численность населения и экономическая ситуация в той или иной земле, а координирует процесс федеральное министерство внутренних дел в Берлине.

В чьей компетенции находится прием беженцев

По состоянию на 6 сентября количество земель, приостановивших прием беженцев по системе первичного распределения, уменьшилось с 12 до 11, сообщили в BAMF. В то же время в МВД Германии в ответ на запрос DW объяснили, что такие временные меры не являются чем-то необычным и имели место и до начала войны России в Украине. В частности, приостанавливают прием беженцев из других земель обычно приграничные регионы, куда прибывает большинство украинцев. Кроме того, частично такие мероприятия связаны со вспышками коронавируса в первичных пунктах размещения беженцев.

Прием беженцев в Германии в целом находится в компетенции земельных властей, поэтому федеральное правительство не имеет особых рычагов влияния, а лишь помогает землям координировать свои действия, выделяет финансовую помощь или предоставляет помещения. В МВД Германии говорят, что с начала российской войны в Украине федеральным землям для размещения беженцев были выделены 318 объектов недвижимости, находящихся на балансе федерального правительства.

Украинский класс в берлинской школе Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Пытаются расширить свои возможности по приему беженцев и сами земли. К примеру, самая густонаселенная земля страны Северный Рейн - Вестфалия приняла наибольшее количество украинцев - более 207 тысяч. В понедельник, 5 сентября, в профильном земельном министерстве сообщили о планах увеличить количество койко-мест для временного размещения украинских беженцев с 3400 до 4500.

Что изменилось?

В Федеральной службе миграции и беженцев уверяют, что беженцам из Украины не стоит беспокоиться из-за новостей о том, что распределение искателей убежища между землями было приостановлено. Всех приезжающих в страну сначала все равно обязана принять та земля, в которой беженец впервые обратился за помощью. И даже если там нет возможности зарегистрировать человека на долгосрочный период, всегда возможны исключения, объясняют в ведомстве. Например, в тех случаях, когда у человека есть родственники в регионе.

Так, власти города Бонна, расположенного на западе Германии, еще в июне сообщили, что возможности принимать новых людей из Украины исчерпаны. Как объяснили DW в пресс-службе городской администрации, всех прибывающих в Бонн беженцев переправляют в первичный центр приема искателей убежища в Бохуме - другом городе в земле Северный Рейн - Вестфалия. Исключение делают для украинцев, имеющих родственников в Бонне, и тех, кто самостоятельно нашел себе жилье: они могут регистрироваться и подавать заявление на временную защиту.

Федеральные земли на грани возможностей

В целом в BAMF признают: возможности приема беженцев в Германии исчерпаны почти повсеместно. И речь не только о тех, кто спасается от войны в Украине. В ФРГ по-прежнему продолжают прибывать искатели убежища из стран Ближнего Востока и Африки. "Федеральные земли активно работают над тем, чтобы разместить всех в человеческих условиях", - сказал в разговоре с DW представитель службы.

Украинским беженцам в BAMF советуют не ехать в большие города и агломерации в Германии, а попытаться найти убежище в меньших городах и селах. В этом случае выше шансы как на скорую регистрацию и оформление социальной помощи, так и на успешный поиск жилья.

Еще один совет - воспользоваться возможностью и записаться на интеграционные курсы, на которые имеет право каждый украинец, получивший в стране временную защиту. На днях в BAMF поздравили 100-тысячную украинку, которая начала посещать курс, в который входит изучение немецкого языка, а также культуры и традиций Германии.

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