Украинские беженцы в Германии: хватит ли места всем?
Данил Билык
2 ч. назад
Большинство немецких земель практически исчерпали возможности по приему беженцев из Украины. Однако принимать новоприбывших никто не отказывается, хотя и советуют им сразу ехать в маленькие города и села.
В списке стран, принявших с 24 февраля 2022 года максимальное число беженцев из Украины, Германия уступает лишь Польше. Только официально немецкие органы власти зарегистрировали более 980 тысяч украинских жителей. Фактически эта цифра может быть еще выше - украинцам не нужна виза для въезда в ЕС, и они могут, не регистрируясь, свободно передвигаться по территории стран Шенгенской зоны в течение 90 дней. При этом 890 тысяч украинских граждан уже попросили в Германии временную защиту в соответствии с нормами миграционного законодательства, созданными специально для украинцев.
Как действует система первичного перераспределения
В начале сентября издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на министерство внутренних дел страны сообщили о том, что 12 из 16 федеральных земель Германии якобы больше не могут принимать беженцев из Украины.
Это сообщение создало впечатление, что большинство земель ФРГ полностью прекратили прием украинцев. Однако это не так. Речь идет о приостановлении приема беженцев по так называемой системе первичного распределения.
Эту систему применяют в отношении искателей убежища, прибывающих в страну в условный пункт А, но не имеющих конкретной цели и места пребывания. После размещения в лагерях для беженцев или другом временном жилье их могут перенаправить в другую федеральную землю, которая, согласно системе распределения, располагает ресурсами для их приема. Но сделать это могут лишь тогда, когда земля, в которую изначально прибыл беженец, уже достигла своей квоты в приеме беженцев.
Иными словами, приостановленный прием через систему первичного распределения подразумевает, что ряд федеральных земель не готов принимать беженцев из других регионов, но не означает, что будет отказывать в приеме тем, кто приехал к ним напрямую, объяснили DW в Федеральной службе миграции и беженцев (BAMF).
В Германии уже давно существует специальный алгоритм, по которому каждый год рассчитываются квоты на прием беженцев в различных федеральных землях. При их установлении учитывается численность населения и экономическая ситуация в той или иной земле, а координирует процесс федеральное министерство внутренних дел в Берлине.
В чьей компетенции находится прием беженцев
По состоянию на 6 сентября количество земель, приостановивших прием беженцев по системе первичного распределения, уменьшилось с 12 до 11, сообщили в BAMF. В то же время в МВД Германии в ответ на запрос DW объяснили, что такие временные меры не являются чем-то необычным и имели место и до начала войны России в Украине. В частности, приостанавливают прием беженцев из других земель обычно приграничные регионы, куда прибывает большинство украинцев. Кроме того, частично такие мероприятия связаны со вспышками коронавируса в первичных пунктах размещения беженцев.
Прием беженцев в Германии в целом находится в компетенции земельных властей, поэтому федеральное правительство не имеет особых рычагов влияния, а лишь помогает землям координировать свои действия, выделяет финансовую помощь или предоставляет помещения. В МВД Германии говорят, что с начала российской войны в Украине федеральным землям для размещения беженцев были выделены 318 объектов недвижимости, находящихся на балансе федерального правительства.
Пытаются расширить свои возможности по приему беженцев и сами земли. К примеру, самая густонаселенная земля страны Северный Рейн - Вестфалия приняла наибольшее количество украинцев - более 207 тысяч. В понедельник, 5 сентября, в профильном земельном министерстве сообщили о планах увеличить количество койко-мест для временного размещения украинских беженцев с 3400 до 4500.
Что изменилось?
В Федеральной службе миграции и беженцев уверяют, что беженцам из Украины не стоит беспокоиться из-за новостей о том, что распределение искателей убежища между землями было приостановлено. Всех приезжающих в страну сначала все равно обязана принять та земля, в которой беженец впервые обратился за помощью. И даже если там нет возможности зарегистрировать человека на долгосрочный период, всегда возможны исключения, объясняют в ведомстве. Например, в тех случаях, когда у человека есть родственники в регионе.
Так, власти города Бонна, расположенного на западе Германии, еще в июне сообщили, что возможности принимать новых людей из Украины исчерпаны. Как объяснили DW в пресс-службе городской администрации, всех прибывающих в Бонн беженцев переправляют в первичный центр приема искателей убежища в Бохуме - другом городе в земле Северный Рейн - Вестфалия. Исключение делают для украинцев, имеющих родственников в Бонне, и тех, кто самостоятельно нашел себе жилье: они могут регистрироваться и подавать заявление на временную защиту.
Федеральные земли на грани возможностей
В целом в BAMF признают: возможности приема беженцев в Германии исчерпаны почти повсеместно. И речь не только о тех, кто спасается от войны в Украине. В ФРГ по-прежнему продолжают прибывать искатели убежища из стран Ближнего Востока и Африки. "Федеральные земли активно работают над тем, чтобы разместить всех в человеческих условиях", - сказал в разговоре с DW представитель службы.
Украинским беженцам в BAMF советуют не ехать в большие города и агломерации в Германии, а попытаться найти убежище в меньших городах и селах. В этом случае выше шансы как на скорую регистрацию и оформление социальной помощи, так и на успешный поиск жилья.
Еще один совет - воспользоваться возможностью и записаться на интеграционные курсы, на которые имеет право каждый украинец, получивший в стране временную защиту. На днях в BAMF поздравили 100-тысячную украинку, которая начала посещать курс, в который входит изучение немецкого языка, а также культуры и традиций Германии.
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