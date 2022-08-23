 ООН: Почти треть украинцев стали беженцами | Новости из Германии о Германии | DW | 23.08.2022

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Германия

ООН: Почти треть украинцев стали беженцами

Война, развязанная Россией против Украины, сопровождается крупнейшим со времен Второй мировой войны миграционным кризисом, заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Прибытие украинских беженцев в Мюнхен (фото из архива)

Прибытие украинских беженцев в Мюнхен (фото из архива)

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), с момента российского вторжения в Украину 24 февраля почти треть 44-миллионного населения этой страны вынуждена была  покинуть свои дома. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны. Такое заявление в понедельник, 22 августа, сделало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). И сейчас людей ждет "колоссальное испытание", поскольку непонятно, как долго будет продолжаться война, и что их ожидает зимой, подчеркнуто в декларации.

После  жестокого вторжения России в Украинуизменилось все, отметил Петер Руэнштрот-Бауэр (Peter Ruhenstroth-Bauer), глава некоммерческой организации UNO-Flüchtlingshilfe в Бонне. "Тем не менее украинцы не утратили мужества - в том числе благодаря поддержке и солидарности со стороны немецкого гражданского общества", - подчеркнул он.

Немецкий партнер УВКБ ООН

Организация UNO-Flüchtlingshilfe является немецким партнером УВКБ ООН и содействует оказанию экстренной помощи людям в Украине. Однако из-за масштабных разрушений в городах и уничтожения гражданской инфраструктуры многие оставшиеся на родине украинцы до сих пор не могут удовлетворить свои основные потребности, будь то снабжение продовольствием, водой или медикаментами.

Представительство УВКБ ООН работает в Украине с 1990-х годов, оказывая гуманитарную помощь на местах. В период развязанной Россией войны УВКБ ООН оказывает поддержку властям соседних с Украиной стран в регистрации  вновь прибывших. Это облегчает выявление наиболее уязвимых групп людей и лиц с особыми потребностями, таких как дети без сопровождения взрослых, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья и люди, подверженные особому риску при перемещении.

Германия защищает украинских беженцев

Согласно данным UNO-Flüchtlingshilfe, около 90 процентов беженцев, которые вынуждены были покинуть Украину за последние шесть месяцев, - это женщины и дети. Чтобы обеспечить им защиту, была запущена информационная кампания "stay safe" ("Оставайся в безопасности"), направленная на повышение осведомленности беженцев о таких опасностях, как  торговля людьми  и сексуальная эксплуатация. Одновременно в транзитных регионах были созданы так называемые "голубые точки" - безопасные места, где семьи, дети и особо уязвимые беженцы на непродолжительное время получают защиту и помощь.

Президент России Владимир Путин называет военное вторжение РФ в Украину "специальной военной операцией". Однако для Запада это не что иное как жестокая агрессивная война. Поэтому он и ввел против России обширные санкции.

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    Автор: Анника Цайтлер, Инга Ваннер


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