Беженцы из Украины в Германии: одни хотят вернуться домой, другие - остаться

Почти через три недели после начала полномашстабного вторжения России в Украину 26-летняя Анастасия вместе с матерью и двумя младшими братьями - пятилетним Макаром и 14-летним Артемом - бежали из города Сумы. Это было рискованным решением: российские военные обстреливали эвакуационные автобусы, и семья боялась, что не сможет выехать из города. "Сначала тянули, но потом поняли, что оставаться было просто страшно и опасно", - рассказывает Анастасия в интервью DW.

Пр словам Насти, ситуация в городе ухудшалась с каждым днем, и в какой-то момент уже не оставалось другого выбора, как рискнуть и воспользоваться гуманитарным коридором. Настю и ее семью провожали в дорогу ее 24-летний друг Виталий и 50-летний отец, которые остались защищать Украину. Девушка вспоминает, что это было душераздирающее прощание, ведь никто не знал, когда они снова увидятся и увидятся ли вообще.

До границы с Польшей семья добиралась двое суток, сидя на сумках в проходе автобуса, а потом еще двое суток до Кельна - через Берлин. Кельн они выбрали потому, что на тот момент это был единственный прямой ночной рейс из Берлина, а Настя с родными падали с ног от усталости. В Кельне семью поселили в один из отелей, отданный беженцам из Украины, - сейчас там живут более ста человек.

Большинство жителей отеля хотят вернуться в Украину

По словам девушки, большинство украинцев, которые разместились в кельнском отеле, планируют вернуться в Украину при первой же возможности. "Сначала мы думали вернуться в мае, теперь надеемся, что осенью. Все будет зависеть от ситуации - жить на пороховой бочке в Сумах нам, если честно, страшно: любая ракета может прилететь в любой момент и в каждую точку города. Мы хотели бы вернуться как можно скорей, но мама не решается подвергать опасности моих младших братьев", – признается Анастасия.

Анастасия с 14-летним братом Артемом во время интервью DW

С отцом они поддерживают связь по телефону, но из-за соображений безопасности он не говорит, где в данный момент находится. "Жить в неопределенности, не зная, что будет с отцом и моим парнем, очень трудно. Мы с мамой пролили уже очень много слез по этому поводу", - признается Анастасия.

Сложности адаптации в чужой стране

Анастасия и ее родные благодарны Германии за то, что она их приютила и проявляет заботу о них и о сотнях тысяч других украинцев. "Никогда бы не подумала, что немцы будут нас кормить, содержать, заботиться о моей семье в то время, когда русские бомбят наши дома и убивают моих земляков", - с горечью говорит девушка. По ее словам, она и ее родные "всегда будут благодарны немцам за солидарность и помощь, которую они оказывают украинцам, не по своей воле оказавшимся в беде". "Эту благодарность мы будем носить в наших сердцах до конца жизни", - подчеркивает девушка.

И все же, по ее словам, многие украинцы чувствуют себя здесь чужими, в первую очередь - из-за проблем с немецким языком. "Нас спасают форумы беженцев в социальных сетях, где идет обмен полезной информацией, без этого мы бы не смогли решить многие проблемы. В Германии мы беженцы, а Украина - наш дом", - констатирует она.

Социальные работники и волонтеры не в силах помочь всем постояльцам отеля. Иногда, по словам Насти, они и сами с трудом понимают формулировки в анкетах, которые приходится заполнять беженцам: немецкий бюрократический язык очень сложный. "Нам с горем пополам удалось зарегистрироваться и оформить пособия, из которых мы оплачиваем свое проживание и пропитание в отеле. Квартиру мы даже не пытаемся искать, потому что в Кельне это очень сложно. Тем более, что у нас нет планов остаться в Германии надолго. Мы, украинцы, - европейцы по своему менталитету, мы всегда стремились в Европу, но жить при этом хотели только в Украине", - подчеркивает Анастасия.

Под двойным ударом

Аня и Александра уже три года вместе. В Германию из Одессы они приехали 18 марта. Ни Анна, ни Алекс, как называют девушку ее друзья, не знали заранее, где окажутся, но после нападения России на Украину им было страшно оставаться в Одессе. "Мне даже было жутко представить себе, что у нас воцарятся российские законы, которые запрещают однополые отношения", - признается Алекс, уже давно совершившая каминг-аут.

"24 февраля мы подругой поняли, что можем оказаться, что называется, под двойным ударом - мы украинки и представители нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому нам надо бежать", - вспоминает Алекс. Больше всего они боялись, что если и дальше будут затягивать отъезд, в какой-то момент уехать станет невозможно.

Лесбийская пара Алекс и Анна не хотят возращаться в Украину

В Германию - из-за кота

Покидая Одессу, девушки забрали с собой кота, хотя понимали, что с ним в эмиграции будет больше проблем. "Волонтеры в Праге посоветовали нам ехать в Германию, сказав, что там лучше условия и больше шансов найти жилье с котом. Мы были приятно удивлены, когда узнали, что туда без проблем можно провезти домашних животных", - вспоминает Анна.

По пути в Кельн девушки провели ночь в Дрездене. Встретившая их на вокзале незнакомая молодая пара предоставила в распоряжение Анне и Алекс свою квартиру, а сама отправилась ночевать к друзьям. Приехав в Кельн, девушки начали поиски временного жилья. "Мы ориентировались на предложения на интернет-форумах. На одном из них мы нашли первую семью, которая была готова принять нас на неопределенное время с котом", - рассказывает Алекс. Зарегистрировавшись и оформив пособие, девушки стали искать квартиру.

Найти в Кельне жилье - задача не из легких, хором говорят Анна и Алекс. Еще одна проблема, по их словам, состоит в том, что на интернет-форумах много мошенников, которые размещают объявления на английском и русском языках, представляются посредниками и обещают помочь снять квартиру. Они просят перевести залог на банковский счет, принадлежащий якобы владельцу квартиры: 100-200 евро до заключения договора и 300 евро - после. "После перечисления первого залога "посредники" исчезают, а у вас ни денег, ни квартиры", - рассказывает Алекс. Бывают случаи, когда украинцам предлагают квартиры на долгий срок, в действительности же оказывается, что жилье сдается через сайт airbnb, а договоры, которые подписываешь, оказываются фальшивыми.

Жилье искали почти четыре месяца

Анна и Алекс искали квартиру почти четыре месяца. "Проблема в том, что вначале надо предоставить в Федеральное агентство по труду договор на съем жилья, и если сумма аренды не превышает 730 евро на двоих, агентсво дает письменное разрешение на его оплату. Но владельцы квартир обычно не хотят ждать две-три недели, а предпочитают сдавать жилье тем, у кого сразу есть все документы. Мы написали около сотни запросов, ездили на встречи, но нам просто не перезванивали или присылали отказы", - сетует Анна.

Удача улыбнулась девушкам лишь в начале июля: владелец одной из квартир согласился ждать две недели, пока Федеральное агенство по труду не даст разрешения на съем жилья. "В ожидании ответа мы измотались, плохо спали, волновались, пока, наконец, нам не позвонили из ведомства и не сказали, что выслали письменное согласие на оплату съемной однокомнатной квартиры в одном из спальных районов Кельна. Мы были на седьмом небе от счастья", - не скрывает радости Анна.

"Мы уехали из Украины насовсем"

В Одессе Анна была мастером по маникюру и заочно училась на факультете психологии в университете, Алекс работала барменом. С середины августа они пойдут на интеграционные курсы по изучению немецкого языка, которые будут длиться девять месяцев. Девушки надеются, что после курсов они смогут посещать колледж, а затем учиться в университете, начать работать и стать финансово независимыми. Возвращаться в Украину они не планируют.

"Я не представляю своей жизни в Одессе после того, что мы увидели, как живут представители ЛГБТИ в Кельне, - говорит Алекс. - Мы были на гей-параде в начале июля, впервые в жизни не испытывая страха". В Одессе, по ее словам, участники гей-парадов опасались выходить за кордоны полиции из боязни быть избитыми гомофобами. "Мне с моей внешностью много раз приходилось сталкиваться с насилием, а здесь, в Кельне, мы свободно ходим, держась за руки, представляемся, как пара. Все доброжелательно к нам относятся. Это неоценимое качество жизни, которого у нас не было на родине", - подчеркивает Алекс.

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