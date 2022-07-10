Киев заявил о возвращении 16 тыс. украинцев из фильтрационных лагерей

На 138-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 11 июля (время московское).

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Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек заявил, что к 1 сентября количество украинских детей в польских школах и детских садах может достигнуть 400 тысяч. "Мы приняли 200 тыс. (украинских детей. - Ред.), из них 160 тыс. - в школы и 40 тыс. - в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тыс. может присоединиться с 1 сентября. Это все будет видно в течение следующих недель. Система эластичная, согласованная с органами управления, с самоуправлением, с отделами образования, с министерством внутренних дел и администрацией. Мы готовы принимать украинских детей", - заявил министр.

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Из фильтрационных лагерей с территории России в Украину удалось вернуть более 16 тысяч человек, сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, людям, которые были принудительно вывезены на территорию России и прошли фильтрационные лагеря, удалось сбежать через другие страны. "Многие люди остаются в Эстонии, Латвии, Германии, Польше. Мы не можем людям запретить. Однако известно о 16 тыс. 300 человек, которые вернулись уже на территорию Украины", - сказала Верещук.

Хроника событий 10 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 июля 00.00 - 13.59 >>>

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