 Киев заявил о возвращении 16 тыс. украинцев из фильтрационных лагерей | Новости из Германии об Украине | DW | 10.07.2022

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Украина

Киев заявил о возвращении 16 тыс. украинцев из фильтрационных лагерей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 июля.

Разрушенный дом в городе Часов Яр

Разрушенный дом в городе Часов Яр

На 138-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 11 июля (время московское).

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Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек заявил, что к 1 сентября количество украинских детей в польских школах и детских садах может достигнуть 400 тысяч. "Мы приняли 200 тыс. (украинских детей. - Ред.), из них 160 тыс. - в школы и 40 тыс. - в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тыс. может присоединиться с 1 сентября. Это все будет видно в течение следующих недель. Система эластичная, согласованная с органами управления, с самоуправлением, с отделами образования, с министерством внутренних дел и администрацией. Мы готовы принимать украинских детей", - заявил министр.

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Из фильтрационных лагерей с территории России в Украину удалось вернуть более 16 тысяч человек, сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, людям, которые были принудительно вывезены на территорию России и прошли фильтрационные лагеря, удалось сбежать через другие страны. "Многие люди остаются в Эстонии, Латвии, Германии, Польше. Мы не можем людям запретить. Однако известно о 16 тыс. 300 человек, которые вернулись уже на территорию Украины", - сказала Верещук.

Хроника событий 10 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 июля 00.00 - 13.59 >>>

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    "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

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    28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

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    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


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