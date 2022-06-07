Глава МИД ФРГ прервала зарубежное турне из-за ковида

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе своего визита в Пакистан сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер (Christofer Burger).

Глава министерства за обедом обратила внимание на то, что не ощущает вкуса блюд. Она сделала экспресс-тест в посольстве Германии в Исламабаде. В дипмиссии у нее позднее было запланировано ознакомление с работой "Оперативной группы по эвакуации из Кабула" в юридическом и консульском отделах.

"Все дальнейшие мероприятия отменены", - отметил представитель МИД ФРГ. В рамках турне, которое должно было продлиться до 10 июня, у Бербок было запланировано посещение Греции 8 июня, а позднее - Турции.

Бербок вернется в Берлин 8 июня

По словам Бургера, в семье Бербок 4 июня был выявлен инфицированный коронавирусом. Министр, однако, практически не контактировала с этим лицом и регулярно сдавала тесты, последний - утром 7 июня, добавил представитель МИД.

Анналена Бербок пока остается в гостиничном номере. Она вернется в Берлин уже 8 июня самолетом Airbus A319 люфтваффе, на борту которого имеется возможность обеспечить условия для изоляции. Вылет запланирован на 13.30 по местному времени (11.30 мск). В Берлине она окажется около 23.00 мск. Дозаправка будет осуществлена в Дубае.

Бербок сажает сосну

Визит Бербок в Пакистан начался 7 июня. Ее успел принять глава МИД страны Билавал Бхутто Зардари. Вместе с ним она посадила в саду министерства сосну - как символ защиты климата. В ходе встречи обсуждалась ситуация в соседнем Афганистане. Министр позднее пожелал Бербок в Twitter скорейшего выздоровления.

Талибы установили контроль над Афганистаном

Радикальное исламистское движение "Талибан" на фоне вывода войск НАТО из Афганистана сентябре 2021 году взяло под контроль всю страну и объявило о создании переходного правительства.

Занимавший пост президента Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. Международное сообщество не признает правительство талибов.

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