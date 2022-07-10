137-й день войны России против Украины: главные события

На 137-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в воскресенье, 10 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Российская артиллерия продолжает наносить удары по Славянскому району в Донецкой области, к северу от Изюма и к востоку от Лисичанска, говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании. По всей вероятности, российские силы немного продвинулись в районе Попасной, указали в ведомстве. По его данным, обстрелы со стороны Изюма продолжаются вдоль магистрали E40. Контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для России в ее попытках продвинуться в Донецкой области, полагают в британском министерстве.

Между тем Минобороны РФ заявило, что ВС РФ нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в Славянске и Константиновке и уничтожили при этом "более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град".

В тот же день депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что украинские военные нанесли удары по воинской части российских сил в Херсоне. Ранее первый заместитель главы совета Юрий Соболевский призвал жителей Херсонской области Украины срочно эвакуироваться или же подготовить убежище, а также запас воды и еды.

Между тем в ГСЧС Украины обновили данные о числе погибших в результате ракетного обстрела города Часов Яр в Донецкой области. К 13.00 10 июля спасатели сообщали о 15 погибших. Еще более двух десятков человек к тому моменту продолжали находиться под завалами.

Канада вернет в ФРГ турбину для "Северного потока"

Оттава сделает исключение из санкций в отношении России, чтобы вернуть в Германию отремонтированную турбину, необходимую для газопровода "Северный поток", объявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Власти Германии встретили его слова с одобрением. "Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников", - заявил канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Тем временем в Украине решение Канады передать ФРГ турбину для резко раскритиковали. Так, Минэнергетики и МИД страны заявили, что считают канадско-германскую договоренность о временном исключении из санкций "подстройкой санкционного режима под прихоти России" и "опасным прецедентом", который "идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно последствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

"Это очень плохой прецендент исключения из санкций", - написал ранее генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook. "Cчитаю, что даже по возвращении турбины "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины "Газпром" имеет возможность значительно увеличить транзит", - объяснил он.

Глава МИД ФРГ подтвердила отказ от военного вмешательства в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила сожаление, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну в Украине для защиты мирных жителей. "Я хотела бы, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои, - сказала Бербок в интервью изданию Der Spiegel. - Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами". Именно поэтому она также должна была "четко заявить", что режим бесполетных зон введен не будет, добавила министр иностранных дел ФРГ.

Тем временем сопредседатель Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) выступил против поставок вооружений Украине. "Я вовсе не радикальный пацифист. Но, как и 40 процентов населения Германии, я вижу опасность массовой эскалации этой войны по мере поставок все большего и большего количества оружия. И я думаю, что со стороны федерального правительства безответственно сосредотачиваться исключительно на военных решениях", - заявил политик в летнем интервью телеканалу ZDF.

ООН назвала данные по числу изнасилований в Украине

В ООН назвали число зафиксированных ее сотрудниками случаев сексуального насилия в ходе войны России с Украиной: 124. По словам спецпредставителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен, имеющиеся данные - лишь верхушка айсберга и не отражают происходящего в полной мере.

Ранее об ответственности обеих сторон конфликта за гибель мирного населения сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В частности, речь идет о разрушении в марте 2022 года дома престарелых в поселке Старая Краснянка Луганской области, при котором погибли более 50 гражданских лиц. Заняв боевую позицию внутри дома престарелых, вооруженные силы Украины "фактически превратили здание в мишень" и несут, возможно, не меньшую ответственность за гибель людей, указали в УВКПЧ.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Die Welt

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt. Это следует из данных сервиса для проверки запрета на посещение сайтов в интернете. Ведомство сделало это по требованию Генпрокуратуры РФ. Ограничение введено 9 июля в соответствии со статьей 15.3 федерального закона "Об информации". Норма регламентирует блокировку сайтов, по мнению властей, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, а также недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений".

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