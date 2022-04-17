Почему солдаты на войне насилуют и убивают: психологи о преступлениях

Война всегда жестока и кровава. Идея о том, что современное оружие может быть использовано с хирургической точностью для ведения войны, в которой почти не убивают мирных жителей и уничтожают только военные объекты, абсурдна. По крайней мере, история ни одной такой войны не знает. Но всегда ли она должна быть такой бесчеловечной, как сейчас в Украине? Разве солдаты обязательно должны намеренно стрелять в мирных жителей, убивать детей, насиловать женщин?

Профессор Томас Эльберт изучает посттравматический стресс жертв военных конфликтов

"Я не встречал ни одной военной кампании, какие бы высшие моральные ценности она не преследовала, где бы не происходили зверства", - говорит Томас Эльберт (Thomas Elbert), почетный профессор клинической психологии и поведенческой нейронауки в Университете Констанца. Основное направление работы Эльберта: травматический стресс и его последствия, особенно в результате организованного насилия. Он проводил полевые исследования в зонах конфликтов: в Афганистане, Сомали, Уганде. Почему люди совершают на войне чудовищные преступления лучше всего объяснить на трех конкретных примерах, которые получили широкую известность благодаря интернету.

"В восприятии военных они стреляют не в людей"

Один из них - видео с беспилотника. На нем - группа российских танков на безлюдной улице украинского города Буча. Мирный житель - неизвестный мужчина на велосипеде - проезжает перекресток на большом расстоянии от бронемашин. Они стреляют по нему несколько раз: пока человек не падает замертво. Почему это происходит? Клинический психолог Томас Эльберт предлагает два возможных объяснения этого преступного поведения. Во-первых, военные могли почувствовать угрозу. Ведь могло случиться, что человек вдруг достанет противотанковое оружие и выстрелит.

Захоронение во дворе жилого жома: одно из множества подобных в Буче

Во-вторых, "стрелять в другого человека им было весело", осуждающе говорит Томас Эльберт. В их собственном восприятии военные стреляют не в человека, а в нелюдей, как это внушает им пропагандистская машина. К тому же для бойцов - а в танке всегда находятся несколько военных - это, по словам ученого, отчасти забава: целиться и точно попадать. "Вы видели, как я выстрелил? Класс!", - говорят они, воспринимая происходящее скорее как стрельбу по мишени, а не по человеку. Ощущение, что убивать весело, хорошо известному любому, кто когда-либо играл в компьютерные шутеры. Эльберт сталкивался с этим в Руанде, изучая там геноцид. Один американец рассказывал ему, что такая стрельба сравнима с уколом героина.

Изнасилование как оружие войны?

Сообщения об изнасилованиях также не единичны. Историю о том, как под Киевом российские военные выстрелом в живот убили мужа, а жену изнасиловали, подтвердили несколько расследований. Убитого мужа супруга затем похоронила в собственном саду. Часто говорят, что изнасилование используется как оружие войны. Но это лишь в десяти процентах случаев, объясняет Томас Эльберт, изучающий преступления, происходящие на войне. Редко бывает, что генералы отдают приказ насиловать женщин, чтобы заставить врага сдаться.

"Изнасилование - это, так сказать, право победителя", - объясняет суть преступного поведения, наблюдаемого у солдат на войне профессор клинической психологии Эльберт. Ученый на разных континентах опрашивал военных на эту тему. Большинство сказали, что командиры терпели такое поведение, но не приказывали. Военные говорили: "Мы бы предпочли иметь секс по любви, но этого не было. Поэтому мы брали то, что было возможно". По мнению ученого, изнасилования на войне куда реже становятся результатом приказа или жестокости, а чаще - животного инстинкта и похоти.

Жертва изнасилования российскими солдатами

Другие эксперты считают изнасилование - сексуализированным насилием, а не формой секса. Например, организация по защите прав и оказанию помощи женщинам Medica Mondiale помогает, травмированным войной, с начала 1990-х годов. Организация была основана гинекологом Моникой Хаузер после массовых изнасилований во время войны в Боснии и Герцеговине. Хаузер утверждает, что существующая гендерная дискриминация усугубляется во время войны. В войнах мужчины чаще демонстрируют свое право собственности на якобы слабый пол. А изнасилование - это "символ унижения врага, который не может защитить своих женщин", подчеркивает эксперт.

Еще один пример преступления во время войны в Украине, в совершении которого обвиняют российских солдат: мать и дочь были изнасилованы одновременно и вынуждены были наблюдать за насилием, совершаемым над другой. Это форма пытки, уверен Томас Эльберт. "Врага пытают самыми изощренными способами, невероятно чудовищно то, что люди могут придумать. Никаких ограничений нет", - сетует ученый. По его словам, для преступников мучить других доставляет удовольствие. Таким образом они могут выплеснуть свою ненависть, гнев и ярость - к несчастью жертв.

Мародерство на войне - хищническое насилие

Примером воровства российских солдат в Украине стало видео с камеры видеонаблюдения, на котором хорошо видно, как военные РФ пакуют похищенное и отправляют посылками своим семьям. На фоне вышеупомянутых деяний - незначительное преступление, но оно также показывает, что мораль, закон, справедливость и правила, похоже, в этой войне больше не действуют.

Профессор клинической психологии Томас Эльберт называет такое насилие хищническим. Захваченная стиральная машина или iPhone будут рассматриваться как мотивация и награда. Хотя обычно за такое наказывают, на войне в Украине это не работает. "В любом случае идея русских заключалась в том, чтобы захватить Донбасс с его минеральными ресурсами и тяжелой промышленностью. С таким же успехом они могут взять и стиральную машину", - говорит Эльберт. В качестве еще одного стимула для грабежей он называет охотничий инстинкт. Даже не обязательно ради добычи, но ради охоты как таковой.

Как предотвратить военные преступления?

Проблема еще в том, что совершение военных преступлений "терпимо воспринималось в армии еще в советское время", - говорит немецкая правозащитница из Amnesty International Жанин Ульманнзик (Janine Uhlmannsiek). По ее словам, убивать и истязать гражданских незаконно нигде, но "Россия имеет собственные законы войны".

В конце концов, остается вопрос: есть ли способ предотвратить злодеяния. "Это ужасно, и вы не можете это терпеть. Но это война. Лучше бы вообще не воевать. Но как мы можем ограничить войну? Мы можем ограничить ее с помощью информации", - резюмирует психолог Томас Эльберт. И здесь также не обойтись без помощи журналистов. Единственная проблема в том, как достичь целевой группы.

Смотрите также:

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В освобожденных городах и населенных пунктах Киевской области уже более недели ищут, эксгумируют и хоронят убитых и погибших мирных жителей. Проводят следственные действия. Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Бузовая… В фотохронике войны в Украине - снимки, сделанные в некоторых из этих мест за несколько последних дней. ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Следственные действия проводятся при участии международных экспертов. Присутствуют украинские и иностранные журналисты. В Бучу приезжают зарубежные политики. Агентства публикуют кадры - лица и тела погибших, обгоревшие трупы, обугленные внутренние органы… Не скрывая ничего, без ретуши. Такие снимки увидят во время судебных процессов. Трудно определить черту - что и как показать здесь и сейчас.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В Буче уже обнаружены тела более чем четырехсот погибших мирных жителей. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Федорук. 12 апреля здесь начали вскрывать вторую братскую могилу и эксгумировать тела из нескольких захоронений на частной территории.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Руководитель Бучанской прокураторы Руслан Кравченко сообщил подробности эксгумации второй части массового захоронения: "Практически все найденные здесь люди были расстреляны на улицах города Буча. <...> На некоторых телах видны следы пыток, люди лежат с завязанными руками и ногами, есть тела со сломанными костями".

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Один из украинских добровольцев, участвующий в эксгумации тел из массовых захоронений в Буче.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Буча стала символом насилия по отношению к гражданскому населению во время войны. Власти Украины и западных государств обвиняют служащих российской армии в расправах над жителями. Правоохранительные органы Украины расследуют многочисленные факты изнасилований и мародерства во время оккупации. Россия все обвинения отвергает, заявляя о фейках.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 70-летняя жительница Бучи Надежда Трубчанинова около тела 48-летнего сына Вадима, убитого солдатами российской армии 30 марта.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 45-летний Анатолий Морыкин во время похорон своей матери - 82-летней Валентины Морыкиной, скончавшейся во время оккупации Бучи в доме престарелых из-за плохих условий и невозможности оказания должного ухода.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Родственники предают земле тело 37-летнего Андрея Матвейчука, служившего в территориальной обороне. Он был похищен российскими солдатами в Буче, подвергнут пыткам и убит.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Так сейчас выглядят улицы в Буче. До российского военного вторжения и временной оккупации здесь под Киевом проживало около 35 тысяч человек. По данным местных властей, помимо объектов критической инфраструктуры в городе разрушены и не подлежат восстановлению около 20 процентов многоэтажных зданий. Также сгорело около 150 частных жилых домов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Село Гавронщина около поселка Макаров в Киевской области. 14 марта российские военные расстреляли здесь частный автомобиль, в котором находилось четверо взрослых и один ребенок. Местные жители похоронили убитых около своего дома. Тела были эксгумированы 10 апреля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В селе Бузовая в Киевской области 10 апреля была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Село было оккупировано российскими подразделениями 28 февраля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Еще один снимок из Бузовой. Матери только что сообщили о найденном теле сына. Как сообщили местные власти, тела убитых обнаружили также рядом на дороге примерно в десяти автомобилях со следами обстрелов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В поселке городского типа Бородянка под Киевом идет разбор завалов, под которыми обнаруживают тела погибших. Поселок был практически полностью разрушен. До начала войны здесь проживало около 13 тысяч человек.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. Работы займут еще много времени. По данным ГСЧС на вечер 11 апреля, c начала проведения работ из-под завалов было изъято 19 погибших.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области С начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на полночь 11 апреля ООН подтверждает гибель 1892 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара по правам человека. Реальные цифры - выше. Накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что только в этом осажденном городе за время войны погибло более 10 тысяч мирных жителей. Автор: Николай Пермяков

