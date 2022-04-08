Как активисты собирают информацию о мародерах и войсках РФ в Беларуси: "В день около тысячи сообщений"

Инициатива "Беларускі Гаюн" получает ежедневно около тысячи сообщений, фотографий и видео о перемещении российских войск и техники в Беларуси, говорит ее создатель, журналист Антон Мотолько. В начале апреля проект опубликовал видео из отделения курьерской службы СДЭК в Мозыре, на котором было зафиксировано, как российские военные отправляют из Беларуси посылки с вещами и техникой. По этому видео журналисты и активисты смогли составить "карту мародеров" и узнать, куда увезли, предположительно, привезенные из Украины вещи.

Telegram-канал "Беларускі Гаюн" власти Беларуси признали экстремистским еще в середине марта - однако с тех пор аудитория канала только выросла: с 91 тысячи до 360 тысяч человек. По мнению Антона Мотолько, тот факт, что сотни белорусов, несмотря на угрозу тюремного заключения, продолжают присылать информацию проекту - и есть ответ на вопрос об отношении белорусов к войне России против Украины. В интервью DW он рассказал о том, как работает "Беларускі Гаюн", как белорусы ведут "партизанскую борьбу" и почему так важны свидетельства о мародерстве военных РФ.

DW: Недавно вы опубликовали видео, показывающее, как российские военные пытаются отправить из Мозыря в Россию тонны вещей: от ковров до кондиционеров. Какой была ваша реакция, когда вы впервые увидели этот ролик?

Антон Мотолько: У нас были свидетельства от местных жителей о том, что грузовики подъезжают к этому центру (отделению курьерской службы - Ред.). То есть мы знали, что там что-то происходит, но даже не могли подумать, что у СДЭК есть веб-камера, которая на своей странице все это транслирует. Это видео, конечно, наложилось на все сообщения, которые приходили из освобожденных районов Киевской области, из Бучи, и вызвало очень сильный эффект. У ролика уже больше миллиона просмотров, резонанс довольно большой.

- Как вам удалось верифицировать это видео?

- Оно было на официальном сайте СДЭК. Даже после того, как мы опубликовали первые скриншоты, его еще несколько часов продолжали транслировать. Потом камеру остановили, но на следующий день с утра ее снова включили - и в отделении опять были российские военные. С тех пор эта камера больше не включалась.

- Как можно доказать, что все то, что военные отправляли из Мозыря в Россию, - не честно приобретенное добро, а действительно украденные у украинцев вещи?

- Даже на этом видео заметно, что отправляют абсолютно разные вещи: от электросамоката и видеокарты без упаковки до сплит-системы кондиционера. Как-то странно для российского военного покупать в Мозыре обычный кондиционер. К тому же, техника в России стоит дешевле, чем в Беларуси. На видео заметен пакет из торгового центра в Украине - это тоже косвенно подтверждает, что принесли что-то, привезенное из Украины. Кроме того, если бы столько людей покупало столько продукции в белорусских магазинах, наверное, на это бы обратили внимание белорусы, которые сообщают нам о любом телодвижении россиян и российских войск на территории страны. Поэтому я готов утверждать: это действительно вещи, которые российские военные мародеры вывезли из Украины.

Антон Мотолько

У нас есть также свидетельства о том, что российские военные меняют в Беларуси евро, доллары, гривны. Откуда у российского военного гривны, чтобы менять их в таком количестве в Беларуси? Логично было бы, если бы они меняли российские рубли. Есть и фотографии, где запечатлены российские солдаты с пакетами, покупками и тому подобное. Но мы не можем их публиковать, потому что можно легко идентифицировать человека, который их сделал. А в Беларуси людям, которые присылают подобную информацию в наш бот, грозит до шести лет колонии.

- Может ли информация, которую вы распространяете, оказаться полезной для будущего расследования российских военных преступлений в Украине?

- Конечно. Причем, не только в Украине, но и в Беларуси. Режим Лукашенко стал соагрессором, но белорусы не стали агрессорами, белорусы категорически против войны и пытаются помочь Украине. Я думаю, не только это видео, но и те гигабайты, может быть, уже терабайты фотографий, той информации, которая нам приходит, очень помогут в будущих судах. Мы готовы все это предоставить, разумеется.

- Telegram-канал "Беларускі Гаюн" возник достаточно недавно, но у него уже более 360 тысяч подписчиков. Откуда такой интерес? Вас читают не только белорусы?

- После того, как началась война, особенно после того, как с территории Беларуси начали запускать ракеты, вылетать штурмовики и бомбардировщики, украинская аудитория начала резко расти. Мы видели: публикуем информацию о запуске ракет, через какое-то время где-то включается воздушная сирена, а затем прилетает снаряд в тот или иной украинский город. Возможно, украинцы понимали, что если будут получать информацию от того же "Гаюна", у них будет дополнительно несколько минут на то, чтобы спрятаться в убежище.

Сейчас около 90 процентов наших подписчиков - украинцы, остальная часть - белорусы, потому что белорусам тоже важно понимать, что происходит на территории их страны. Пишем мы только про Беларусь, потому что знаем нашу страну, менталитет, понимаем особенности конкретных регионов и напрямую можем общаться с людьми, которые доверяют проекту.

- Насколько активны белорусы в "партизанской борьбе"?

- В день к нам приходит около тысячи сообщений. С начала марта около пяти тысяч аккаунтов прислали информацию - многие присылают неколько раз. Тут сложилось несколько очень важных для белорусов факторов: война, Чернобыль и Лукашенко. Эти три фактора подавляющее большинство белорусов либо не воспринимает, либо боится их. Чернобыль очень сильно повлиял на Беларусь: от онкологических заболеваний до потери части территории, потому что там теперь нельзя жить. Война - это разрушение городов, гибель людей. Для белорусов война очень сильный триггер. А Лукашенко, который позволил использовать белорусскую территорию для нападения на Украину, по сути, сделал Беларусь оккупированной страной.

- Из каких регионов Беларуси люди наиболее активно присылают вам информацию о российских войсках?

- Как только где-то проявляется военная активность, сразу же оттуда приходит много информации. Беларусь довольно целостная. У нас нет деления на запад, восток, север и юг, либо на католиков и православных. Конечно, большое количество сообщений идет с юга Беларуси, где больше всего сконцентрировано российских войск. Но как только, например, техника едет в Витебской области, на севере страны, мы сразу же получаем информацию и оттуда. Если что-то где-то происходит, в 90 процентах случаев мы эту информацию получим. Наши люди везде, и люди пытаются помогать. Так что будем следить.

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