Комментарий: Война против Украины - новая российская "нормальность"

Президент РФ Владимир Путин готов воевать с Украиной до победного конца. Если бы Россия не напала первой, на нее бы напала "неонацисткая поросль", выращенная Западом. Военные преступления в Буче - это провокация. Ну, а переговоры срывает Киев, который отошел от договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Таковы тезисы Путина. И такая позиция не оставляет пространства для компромисса.

Перетерпеть не получится

Многие публикации в российской деловой прессе и заявления некоторых бизнесменов пропитаны надеждой. Они все высчитывают возможные сроки возвращения к "довоенной нормальности". Например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, по просьбе российских журналистов, рассказывает им, что при сохранении нынешнего (напомню, что беспрецедентного) уровня санкций, российской экономике якобы потребуется всего два года, чтобы перестроиться под новую реальность.

Иван Преображенский

Нет смысла включаться в дискуссию о реалистичности этого прогноза. Причина в том, что нынешний уровень санкций может сохраниться только если Россия прекратит военные действия против Украины. Не выведет войска полностью, не признает военные преступления или, например, согласится возместить украинскому государству и гражданам хотя бы весь нанесенный им материальный ущерб. Нет, просто прекратит стрелять. Это очевидное, минимальное условие.

Но Владимир Путин прямо и откровенно дает понять, что оно не может быть выполнено. Кремлевский план предполагает продолжение военных действий. А это значит, новые погибшие военнослужащие. Новые жертвы среди гражданского населения. Новые военные преступления, которые неизбежны при полном отсутствии у российских военных минимальных конвенционных правил и норм ведения войны. Наконец, новые разрушения и неизбежный рост материального ущерба. Как следствие - все новые, все более серьезные санкции.

Путин, конечно "утешит" всех, сообщив, что санкции все равно были бы введены против России, просто потому что ее не любят на Западе. Но это вряд ли поможет обывателям и бизнесу, которые сейчас надеются, что им надо переждать несколько месяцев, максимум пару лет. А потом жизнь снова войдет в привычную колею, а инвестиции в собственную безбедную старость и светлое будущее детей, сделанные за последние 20 лет, не пропадут даром.

Переубедить Путина?

Отыграть назад эту войну и уже совершенные преступления, в принципе, не получится. Но этого многие россияне еще не понимают. Или скорее не хотят понять. Однако даже в их мире кремлевской пропаганды и иллюзий должно быть ясно: единственный способ двигаться к нормализации ситуации - это принуждение лично Владимира Путина к миру.

Пока его позиция проста: на нас хотели напасть, но мы успели первыми. Мы думали, что в Украине совсем мало "неонацистов" - как, судя по всему, Путин называет сейчас украинских патриотов - но оказалось, что эта "зараза" глубоко пустила корни. Выдирать ее российский диктатор хочет тоже "с корнем". И западные лидеры, что уже подтвердили президенты Франции Эмманюэль Макрон и США Джо Байден, склоняются к тому, чтобы оценивать это стремление очистить Украину от украинских патриотов как движение в направлении "геноцида". Ну, а преступления против человечности (повторяю для тех, кто в России надеется на нормализацию в течение пары лет) не имеют срока давности.

Взять ответственность на себя

Продолжение войны - не для Путина, который может рассчитывать на краткосрочную победу, но для России, которая уже потерпела оглушительное экономическое поражение - это тупик. Это понимают многие представители крупного бизнеса. Но пока не осознали те, кого принято называть "рядовыми россиянами".

Призывы "затянуть пояса" и "продержаться еще немного" встречают с их стороны если не полную поддержку, то как минимум понимание. Между тем, единственным шансом на изменение ситуации является прямо обратное поведение.

Хотя бы не соучаствовать - это старый лозунг российского диссидентского движения, который теперь в новой форме предлагает российским менеджерам и бизнесменам, например, бывший вице-президент госкомпании "Аэрофлот" Андрей Панов. Саботировать войнуи любые процессы, связанные с ней - это метод борьбы за свое нормальное будущее для россиян. Отказываться брать в руки оружие и ехать убивать украинцев - вариант той же модели для силовиков.

Практически для каждой сферы деятельности есть своя подобная модель. Возможна, она повредит карьере конкретного человека, но в нынешним условиях повысит в целом шансы страны на спасение из того тупика, в который ее изо всех сил загоняет Владимир Путин. Совместными усилиями сорвать новое наступление против Украины - это сценарий для тех, кто не готов прямо присоединятся к антипутинскому сопротивлению, но хочет, чтобы у него остался шанс на спокойную и относительно сытую старость, а главное - у его детей был шанс на будущее, отличное от жителей Северной Кореи.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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