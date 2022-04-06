"Чтобы Россия не победила", или Что канцлер отвечал на вопросы депутатов

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Война России в Украине, резня в Буче, поставки немецких вооружений украинской армии и санкции против российских олигархов стали темами ответов Олафа Шольца на вопросы депутатов бундестага.
Ответы канцлера на вопросы депутатов - сравнительно новый парламентский ритуал в Германии, заведенный только в 2019 году по инициативе предшественницы Олафа Шольца (Olaf Scholz) на посту канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).
Она учла критику тех, кто был недоволен частым отсутствием канцлера и министров на традиционных для бундестага отчетах правительства. Обычно отдувались статс-секретари. С тех пор глава кабинета министров ФРГ отчитывается перед немецкими депутатами как правило три раза в год - перед Пасхой, перед началом летних парламентских каникул и перед Рождеством.
Олаф Шольц отошел от заданного Меркель графика и держал 6 апреля ответ перед бундестагом уже во второй раз, а первый - еще в январе, вскоре после избрания канцлером в декабре 2021 года. Часовой ритуал начинается с пятиминутного выступления главы правительства на какую-нибудь актуальную тему.
Самая актуальная сейчас - война России против Украины и, в частности, ужасные кадры из Бучи, которые, по признанию канцлера, его глубоко потрясли. "Перед своим отходом российские солдаты устроили резню украинских гражданских лиц, в том числе, детей, женщин и стариков, - заявил Шольц, - а убийство гражданских лиц является военным преступлением".
Он назвал "циничной ложью" утверждение Москвы о том, что речь при этом идет об инсценировке, и потребовал привлечь к ответственности преступников и их заказчиков. При этом Шольц рассказал о том, что его правительство поддерживает все международные усилия, направленные на поминутное восстановление картины зверств в Буче и других украинских городах и селах, помогает расследовать преступления и собирать доказательства.
Обращаясь с трибуны бундестага непосредственно к российскому президенту, Олаф Шольц потребовал от Путина "немедленно прекратить эту убийственную и самоубийственную войну, вывести свои войска из Украины". А до тех пор, пока это не произойдет, продолжал канцлер, Германия будет и дальше оказывать Украине всестороннюю помощь, в том числе и оружием. Таким, которое есть в арсеналах бундесвера, добавил Шольц, и которое действует быстро и эффективно.
Еще одно направление - ужесточение санкционного режима. На подходе уже пятый пакет санкций, которые, по словам канцлера, "будут целенаправленно содействовать тому, чтобы Россия почувствовала последствия этой войны и прекратила ее".
Будь то поставки оружия, прием украинских беженцев или санкции, цель Берлина, откровенно заявил Олаф Шольц, состоит в том, чтобы "Россия не победила в этой войне".
Большинство вопросов, которые депутаты затем задавали канцлеру, также касались российской агрессии против Украины и ее последствий. Некоторые парламентарии при этом критиковали политику правящей трехпартийной коалиции, которая, по их мнению, слишком поздно решилась на поставки вооружений для украинской армии и отказывается поставлять те, которые просит Киев.
Почему, например, Чехия согласилась передать Украине свои БТРы, а Германия нет, с упреком спросил канцлера внешнеполитический эксперт фракции консерваторов Юрген Хардт (Jürgen Hardt).
Во-первых, потому, ответил Шольц, что страны ЕС и НАТО согласуют между собой поставки вооружений украинской армии. А, во-вторых, добавил он, при чешских БТРах речь идет о бронетехнике, находившейся на вооружении еще армии бывшей ГДР. Это машины еще советского производства, преимущество которых заключается в том, пояснил Шольц, что у украинцев уже есть опыт обращения с ними.
Еще один вопрос, заданный Анико Мертен (Aniko Merten) из фракции либералов, касался гарантий безопасности, которые президент Украины Владимир Зеленский требует, в том числе и от Германии, на будущее в обмен на нейтралитет своей страны. Олаф Шольц признал, что разговоры с Киевом на эту тему ведутся, но они конфиденциальные, поэтому более конкретно на этот счет он высказываться не захотел.
Жанин Вислер (Janine Wissler) из фракции посткоммунистической Левой партии захотела узнать, почему в других странах Европы сплошь и рядом замораживают собственность и счета попавших под санкции российских олигархов, причем на крупные суммы - например, в Бельгии 10 миллиардов евро, а в Германия смогли арестовать пока только 95 миллионов евро на их счетах в немецких банках.
В отличие от других стран, ответил Шольц, Германия не создавала для российских олигархов режим наибольшего благоприятствования, не выдавала им "золотых виз" и "золотых паспортов", поэтому, мол, и их денег в немецких банках меньше. Вместе с тем он признал, что в Германии еще недостаточно правовых инструментов для имплементации персональных санкций, и пообещал оперативно создать необходимую для этого правовую базу.
Резня в Буче, военная помощь Украине и санкции против России стали в этот же день и темой парламентских дебатов, включенных в повестку дня по инициативе фракций правящих партий. Тональность выступлений была примерно такой же, как и в вопросах канцлеру.
Зампредседателя фракции консерваторов Йохан Вадепуль (Jochann Wadephul), назвал российские методы ведения войны в Украине "варварскими", говорил, как и канцлер, о том, что нельзя допустить победы Путина в этой войне, поскольку поражение Украины стало бы поражением всей Европы, призывал передать украинской армии и тяжелые вооружения, включая танки и дальнобойную артиллерию.
Выступавшая следом министр обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сказала, что это украинская сторона попросила Берлин не афишировать информацию о том, какие именно вооружения Германия поставляет Украине. Чтобы, мол, противник - Россия - не узнал, что теперь есть в арсенале украинской армии. "Если мы не говорим о каких вооружениях идет речь, - сказала министр, - это еще не значит, что мы их не поставляем".
Примечательно, что даже представители посткоммунистической Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), которые прежде любезничали с Кремлем, в этот раз даже не пытались как-то преуменьшить ответственность Путина и российских солдат.
Сопредседатель фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch), например, однозначно назвал убийства в Буче "военными преступлениями, преступлениями против человечности", а Путина - военным преступником. А Юрген Браун (Jürgen Braun) из фракции АдГ напомнил о снимках, сделанных с американских спутников, по которых видно, что тела убитых уже много дней лежали на улицах Бучи.
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