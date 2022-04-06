"Чтобы Россия не победила", или Что канцлер отвечал на вопросы депутатов

Ответы канцлера на вопросы депутатов - сравнительно новый парламентский ритуал в Германии, заведенный только в 2019 году по инициативе предшественницы Олафа Шольца (Olaf Scholz) на посту канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Она учла критику тех, кто был недоволен частым отсутствием канцлера и министров на традиционных для бундестага отчетах правительства. Обычно отдувались статс-секретари. С тех пор глава кабинета министров ФРГ отчитывается перед немецкими депутатами как правило три раза в год - перед Пасхой, перед началом летних парламентских каникул и перед Рождеством.

Шольц: "Убийство гражданских - это военное преступление"

Олаф Шольц отошел от заданного Меркель графика и держал 6 апреля ответ перед бундестагом уже во второй раз, а первый - еще в январе, вскоре после избрания канцлером в декабре 2021 года. Часовой ритуал начинается с пятиминутного выступления главы правительства на какую-нибудь актуальную тему.

Олаф Шольц отвечает на вопросы депутатов

Самая актуальная сейчас - война России против Украины и, в частности, ужасные кадры из Бучи, которые, по признанию канцлера, его глубоко потрясли. "Перед своим отходом российские солдаты устроили резню украинских гражданских лиц, в том числе, детей, женщин и стариков, - заявил Шольц, - а убийство гражданских лиц является военным преступлением".

Он назвал "циничной ложью" утверждение Москвы о том, что речь при этом идет об инсценировке, и потребовал привлечь к ответственности преступников и их заказчиков. При этом Шольц рассказал о том, что его правительство поддерживает все международные усилия, направленные на поминутное восстановление картины зверств в Буче и других украинских городах и селах, помогает расследовать преступления и собирать доказательства.

Канцлер о поставках оружия украинской армии

Обращаясь с трибуны бундестага непосредственно к российскому президенту, Олаф Шольц потребовал от Путина "немедленно прекратить эту убийственную и самоубийственную войну, вывести свои войска из Украины". А до тех пор, пока это не произойдет, продолжал канцлер, Германия будет и дальше оказывать Украине всестороннюю помощь, в том числе и оружием. Таким, которое есть в арсеналах бундесвера, добавил Шольц, и которое действует быстро и эффективно.

Германия поставляет украинской армии не только ПЗРК Stinger

Еще одно направление - ужесточение санкционного режима. На подходе уже пятый пакет санкций, которые, по словам канцлера, "будут целенаправленно содействовать тому, чтобы Россия почувствовала последствия этой войны и прекратила ее".

Будь то поставки оружия, прием украинских беженцев или санкции, цель Берлина, откровенно заявил Олаф Шольц, состоит в том, чтобы "Россия не победила в этой войне".

Почему Чехия поставляет Украине БТРы, а Германия нет?

Большинство вопросов, которые депутаты затем задавали канцлеру, также касались российской агрессии против Украины и ее последствий. Некоторые парламентарии при этом критиковали политику правящей трехпартийной коалиции, которая, по их мнению, слишком поздно решилась на поставки вооружений для украинской армии и отказывается поставлять те, которые просит Киев.

Такие БТРы Чехия - с разрешения Германии - передает Украине

Почему, например, Чехия согласилась передать Украине свои БТРы, а Германия нет, с упреком спросил канцлера внешнеполитический эксперт фракции консерваторов Юрген Хардт (Jürgen Hardt).

Во-первых, потому, ответил Шольц, что страны ЕС и НАТО согласуют между собой поставки вооружений украинской армии. А, во-вторых, добавил он, при чешских БТРах речь идет о бронетехнике, находившейся на вооружении еще армии бывшей ГДР. Это машины еще советского производства, преимущество которых заключается в том, пояснил Шольц, что у украинцев уже есть опыт обращения с ними.

Почему в Германии так мало арестованной собственности российских олигархов?

Еще один вопрос, заданный Анико Мертен (Aniko Merten) из фракции либералов, касался гарантий безопасности, которые президент Украины Владимир Зеленский требует, в том числе и от Германии, на будущее в обмен на нейтралитет своей страны. Олаф Шольц признал, что разговоры с Киевом на эту тему ведутся, но они конфиденциальные, поэтому более конкретно на этот счет он высказываться не захотел.

Жанин Вислер

Жанин Вислер (Janine Wissler) из фракции посткоммунистической Левой партии захотела узнать, почему в других странах Европы сплошь и рядом замораживают собственность и счета попавших под санкции российских олигархов, причем на крупные суммы - например, в Бельгии 10 миллиардов евро, а в Германия смогли арестовать пока только 95 миллионов евро на их счетах в немецких банках.

В отличие от других стран, ответил Шольц, Германия не создавала для российских олигархов режим наибольшего благоприятствования, не выдавала им "золотых виз" и "золотых паспортов", поэтому, мол, и их денег в немецких банках меньше. Вместе с тем он признал, что в Германии еще недостаточно правовых инструментов для имплементации персональных санкций, и пообещал оперативно создать необходимую для этого правовую базу.

Друзей Путина в бундестаге не осталось

Резня в Буче, военная помощь Украине и санкции против России стали в этот же день и темой парламентских дебатов, включенных в повестку дня по инициативе фракций правящих партий. Тональность выступлений была примерно такой же, как и в вопросах канцлеру.

Йохан Вадепуль

Зампредседателя фракции консерваторов Йохан Вадепуль (Jochann Wadephul), назвал российские методы ведения войны в Украине "варварскими", говорил, как и канцлер, о том, что нельзя допустить победы Путина в этой войне, поскольку поражение Украины стало бы поражением всей Европы, призывал передать украинской армии и тяжелые вооружения, включая танки и дальнобойную артиллерию.

Выступавшая следом министр обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сказала, что это украинская сторона попросила Берлин не афишировать информацию о том, какие именно вооружения Германия поставляет Украине. Чтобы, мол, противник - Россия - не узнал, что теперь есть в арсенале украинской армии. "Если мы не говорим о каких вооружениях идет речь, - сказала министр, - это еще не значит, что мы их не поставляем".

Примечательно, что даже представители посткоммунистической Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), которые прежде любезничали с Кремлем, в этот раз даже не пытались как-то преуменьшить ответственность Путина и российских солдат.

Сопредседатель фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch), например, однозначно назвал убийства в Буче "военными преступлениями, преступлениями против человечности", а Путина - военным преступником. А Юрген Браун (Jürgen Braun) из фракции АдГ напомнил о снимках, сделанных с американских спутников, по которых видно, что тела убитых уже много дней лежали на улицах Бучи.

Смотрите также:

Война в Украине - 06.04.2022 Квартира в разрушенном доме в городе Бородянка. Также в фотохронике войны в Украине от 6 апреля - страшные снимки из Бучи и реакция в мире, другие кадры из Бородянки, фотографии из Черниговской области, граффити с Владимиром Зеленским в Ирландии и благотворительный концерт в Неаполе. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 06.04.2022 Собака около убитой пожилой женщины в Буче. На освобожденных территориях Киевской области следственные органы Украины и правозащитные организации фиксируют многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.

Война в Украине - 06.04.2022 Представители прессы во время следственных действий в Буче на месте, где были обнаружены обгоревшие тела нескольких людей.

Война в Украине - 06.04.2022 26-летний Сергей Лаховский около накрытого ковром тела своего друга Игоря Литвиненко. Согласно свидетельствам жителей Бучи, он был убит российским солдатом во время оккупации этого города.

Война в Украине - 06.04.2022 Кухня в одном из пострадавших частных домов в Буче.

Война в Украине - 06.04.2022 Как-то вот так и так тоже… Тележка с убитой собакой во дворе частного дома в Буче.

Война в Украине - 06.04.2022 Фотография из Бучи во время выступления Владимира Зеленского по видеосвязи на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. "Мир увидел, что сделали российские вооруженные силы в Буче", однако мировому сообществу "еще предстоит увидеть", что армия РФ сделала в других занятых городах и регионах Украины, заявил украинский президент.

Война в Украине - 06.04.2022 "Геноцид в Буче. Никогда не простим. Никогда не забудем". Около посольства РФ в Мадриде после объявления о высылке из Испании 25 российских дипломатов. Всего же, по данным на утро шестого апреля, за 48 часов из стран Европы выслано более 200 российских дипломатов.

Война в Украине - 06.04.2022 Папа римский Франциск решительно осудил массовое убийство людей в Буче. В конце еженедельной всеобщей аудиенции он показал украинский флаг, присланный ему накануне из Бучи, где, по его словам, безоружные гражданские лица, женщины и дети стали жертвами зверств.

Война в Украине - 06.04.2022 Руины в Бородянке. Этот город в Киевской области был освобожден первого апреля. Журналисты смогли побывать здесь пятого числа. По данным местных властей, в Бородянке считаются пропавшими без вести около 200 человек. Часть из этих людей, возможно, погибли под завалами.

Война в Украине - 06.04.2022 25-летний житель Бородянки Дмитрий Евтушков нашел среди развалин фотографию своего школьного класса.

Война в Украине - 06.04.2022 Военная форма с наградами посреди вещей, принадлежащих жителям разрушенного дома в Бородянке.

Война в Украине - 06.04.2022 Разрушенный мост около села Дитятки на границе Чернобыльской зоны отчуждения, оставленной российскими войсками.

Война в Украине - 06.04.2022 98-летний житель села Слобода Алексей Щербо в Черниговской области Украины около разрушенного российского танка.

Война в Украине - 06.04.2022 Лестничная клетка в многоэтажном доме в Чернигове. Город на севере Украины уничтожен на 70 процентов. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, выступая на днях в эфире украинских телеканалов.

Война в Украине - 06.04.2022 Украинские военнослужащие в Черниговской области. В последние дни здесь было освобождено несколько поселений. Также, по данным военного командования, украинские подразделения вышли на государственную границу в районе населенных пунктов Днепровское, Горск и Неданчичи.

Война в Украине - 06.04.2022 Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с родственниками погибшего украинского фотографа и документалиста Максима Левина во время вручения посмертной награды в Киеве.

Война в Украине - 06.04.2022 Украинский солдат с ребенком на руках помогает эвакуироваться женщине с детьми. Инсталляция на улице Брод-стрит в английском Оксфорде.

Война в Украине - 06.04.2022 В театре Сан-Карло в Неаполе 5 апреля состоялся благотворительный концерт "Поддержи Украину - Балет за мир". В концерте участвовали прима-балерина Киевского оперного театра Анастасия Гурская и солист Станислав Ольшанский, а также российская прима-балерина Ольга Смирнова, после начала войны покинувшая Большой театр.

Война в Украине - 06.04.2022 Граффити художника Фила Аткинсонса с изображением Владимира Зеленского на стене дома в ирландском городе Гранард. Автор: Николай Пермяков

