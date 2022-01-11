Как канцлера Олафа Шольца (д)опрашивали в бундестаге

Пандемия коронавируса, обязательная вакцинация, инфляция, рост цен на энергоносители, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, ситуация на рынке труда. Такими были основные темы вопросов депутатов бундестага ФРГ, которые они в среду, 12 января, задавали новому канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz). Он всего месяц назад приступил к исполнению своих обязанностей во главе коалиционного правительства, состоящего из его социал-демократов, "зеленых" и либералов.

Проблемы внешней политики, в частности, российско-украинский конфликт и напряженность в отношениях России с Западом играли только маргинальную роль. На эту тему был задан всего один вопрос. И то для порядка.

Минута на вопрос, минута на ответ

Ответы канцлера на вопросы депутатов - сравнительно новый парламентский ритуал в Германии. Его ввели только в феврале 2019 года - после критики целого ряда членов бундестага, недовольных частым отсутствием Ангелы Меркель (Angela Merkel) на пленарных заседаниях по средам, когда один час отводился на опрос представителей кабинета министров.

Пленарный зал был полупустым

С тех пор глава правительства Германии обычно отдувается в бундестаге три раза в год - перед пасхальными каникулами, перед летней паузой и перед Рождеством. Регламент строгий: минута на вопрос и столько же на ответ. Шольц не стал тянуть до апреля и, как сказали в его администрации, из уважения к парламенту решил в самом начале своего пребывания на посту канцлера удовлетворить любопытство депутатов.

Аншлага в эту среду в бундестаге не было. Более половины мест в пленарном зале к началу заседания в 13 часов пустовали, такими и остались. На пресс-трибуне было с десяток фоторепортеров, пара телеоператоров и несколько парламентских корреспондентов, посчитавших своим долгом окунуться в атмосферу бундестага, а не следить за дебатами по телевизору.

Фрондеры из "Альтернативы для Германии"

Зато почти битком была соседняя трибуна, на которую в допандемийные времена обычно приводили группы старшеклассников или туристов-пенсионеров. Теперь сюда сажают тех депутатов, которые либо не хотят вакцинироваться, либо отказываются афишировать свой прививочный статус.

Канцлер отвечает на вопросы депутатов всегда с места

Места на этой трибуне всегда занимают исключительно депутаты из фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), из принципа фрондирующей против любых антиэпидемиологических мер немецких властей. Вот и в этот раз они шумно выступили против новых, введенных с 12 января правил парламентского регламента, с оглашения которых начала заседание председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas).

В сам зал пленарных заседаний теперь пускают только дважды привитых депутатов, имеющих в придачу либо свидетельство о третьей, бустерной прививке, либо свежий негативный тест на коронавирус. Всех остальных, как тех депутатов АдГ, пускают только на зрительскую трибуну - и то при условии предъявления негативного теста. Попытку правых популистов отменить новые правила парламентского регламента другие фракции не поддержали.

Шольцу пришлось начинать дважды

Перед ответами на вопросы депутатов канцлеру полагается выступить с небольшим вводным заявлением. Шольцу пришлось начинать дважды.

Акция депутатов АдГ: "Свобода вместо раскола"

Едва он произнес первые слова, как депутаты АдГ - и сидевшие в зале, и на трибуне - подняли над головами заранее заготовленные, отпечатанные в типографии плакаты: "Freiheit statt Spaltung" ("Свобода вместо раскола"). Спикеру пришлось прерывать канцлера, грозить нарушителям парламентской дисциплины удалением из зала и штрафом. Так что отвечать на вопросы депутатов Олаф Шольц смог только с изрядной задержкой.

В своем вступительном слове он говорил в основном о пандемии. О кризисе в отношениях России с Западом упомянул лишь вскользь, указав, что концентрация российских войск на границе с Украиной представляет собой "серьезную угрозу безопасности в Европе" и лично у него "вызывает очень, очень большую тревогу". Шольц пообещал использовать вместе с партнерами Германии по ЕС и НАТО все форматы диалога во имя возвращения к ситуации, предшествовавшей аннексии Крыма - то есть, к ситуации, пояснил он, когда в Европе соблюдались принципы неприкосновенности границ и территориальной целостности.

Что сказал канцлера о России

Но немецких депутатов эта тема, очевидно, тревожит в куда меньшей степени, чем канцлера. Они спрашивали его, например, о том, почему его правительство медлит с законопроектом об обязательной вакцинации, о бустерных прививках, о мерах, которые намерены принимать власти с тем, чтобы смягчить для малообеспеченных немцев последствия инфляции и резкого роста цен на энергоносители, о причинах пробуксовки перехода на возобновляемые источники энергии, о минимальном размере оплаты труда, о зарплатах медработникам больниц и патронажным сестрам, о привлечении рабочих рук из-за рубежа…

Лишь в самом конце один депутат из фракции социал-демократов, скорее, для порядка поинтересовался, какие усилия предпринимает правительство Шольца во имя деэскалации ситуации на российско-украинской границе и укрепления безопасности в Европе.

Канцлер напомнил о сказанном им во вступительном слове и добавил, что правительство Германии использует для достижения этой цели "имеющиеся у него форматы переговоров в направлении России" и, кроме того, находится в диалоге с правительством Украины и президентом Франции. О том, собирается ли - и когда - он сам на встречу с российским президентом в Москву, Олаф Шольц умолчал.

Смотрите также:

Новое правительство Германии - фотогалерея Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал преемником Ангелы Меркель (Angela Merkel). 63-летний Шольц был вице-канцлером и главой Минфина в прежнем правительстве, а до этого бургомистром Гамбурга. Имеет репутацию трезвого, прагматичного и сдержанного политика. За период пандемии его популярность в партии и политический рейтинг резко возросли.

Новое правительство Германии - фотогалерея Вольфганг Шмидт Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавил ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

Новое правительство Германии - фотогалерея Роберт Хабек 52-летний Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". Настоящая "звезда" партии - в 2019 году был на втором месте после Ангелы Меркель в списке политиков, которых немцы хотели бы видеть канцлером. В правительстве Шольца получил пост вице-канцлера и стал руководителем заново созданного министерства экономики и защиты климата.

Новое правительство Германии - фотогалерея Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, зато Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и к тому же самой молодой главой МИД ФРГ. В кабинете Шольца Бербок считается самым решительным противником российского газопровода "Северный поток - 2".

Новое правительство Германии - фотогалерея Кристиан Линднер Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из важнейших постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по значимости после поста канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Новое правительство Германии - фотогалерея Карл Лаутербах Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть Лаутербаха главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

Новое правительство Германии - фотогалерея Кристине Ламбрехт Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в правительстве Меркель была министром юстиции. Теперь она возглавила Минобороны. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь "стратегию выхода". Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

Новое правительство Германии - фотогалерея Хубертус Хайль Пост министра труда сохранил за собой 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Он планировал закрепить за немецкими трудящимися право на "домашний офис" (Home Office), как в Германии называют работу на удаленке.

Новое правительство Германии - фотогалерея Клара Гейвиц Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавила новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

Новое правительство Германии - фотогалерея Нэнси Фезер Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

Новое правительство Германии - фотогалерея Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии - фотогалерея Фолькер Виссинг Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии - фотогалерея Марко Бушман Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии - фотогалерея Беттина Штарк-Ватцингер Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии - фотогалерея Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии - фотогалерея Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии - фотогалерея Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии - фотогалерея Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

