 Комментарий: Меркель уходит, ее политический стиль остается | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 08.12.2021

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Мнения

Комментарий: Меркель уходит, ее политический стиль остается

Продолжит ли Германия быть оплотом стабильности и предсказуемости после того, как Ангела Меркель уйдет из политики? Этот вопрос задают многие в мире. Но их опасения беспочвенны, считает Розалия Романец.

Ангела Меркель уходит

Ангела Меркель уходит

Недооцененная в самом начале своего пребывания на посту канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel) 16 лет возглавляла правительство Германии, сформировала 4 кабинета министров и мастерски разрешила целый ряд кризисов. Ей довелось поработать с 4 президентами США, 5 британскими премьерами и 4 президентами Франции - а также с несколькими канцлерами Австрии и премьер-министрами Италии. Во многих столицах правители приходили и уходили, Ангела Меркель же оставалась на своем посту.

Поэтому можно понять, почему многие, особенно за границей, больше вообще не могут себе представить Европу и Германию без Ангелы Меркель - и спрашивают, останется ли страна с самой сильной экономикой на европейском континенте стабильной и предсказуемой и без Меркель.

Политический стиль Ангелы Меркель  

Со сложными партнерами Меркель вела себя невозмутимо и прагматично. Несмотря на все провокации во время встреч с Трампом и Путиным Меркель всегда оставалась спокойной. Свой политический курс она часто обозначала между строк - и это за границей иногда распознавали лучше, чем в самой Германии.

Розалия Романец, обозреватель DW

Розалия Романец

Канцлер Меркель пробила себе дорогу в мировой политике, где доминируют мужчины. Она полагалась не на игру мускулов, а на крепкую, устойчивую позицию. "Прежде всего необходима правда в отношении других - и возможно самое важное - в отношении самих себя", - сказала она в 2019 году, выступая с речью в Гарварде. По словам Меркель, "мы не должны называть ложь правдой, а правду ложью". 

Громкие слова и призывы давались ей существенно хуже, чем тонкие намеки. Когда во время встречи с Владимиром Путиным в его летней резиденции в Сочи ее обнюхал большой лабрадор, Меркель сохраняла спокойствие, хотя очень боялась собак. И только спустя 14 лет, во время ее последнего визита в Кремль, она в середине совместной пресс-конференции с Путиным позволила, чтобы максимально громко зазвонил ее мобильный телефон. Раздались даже два звонка - один за другим!

За что уважают Меркель 

За ее стиль Меркель уважают за границей даже больше, чем в Германии. Хотя, конечно, и за границей ее любят и любили далеко не все. Ведь она должна была принять целый ряд неприятных решений. Греки до сегодняшнего дня недовольны ее жесткостью во время последнего финансового кризиса. Итальянцы - нежеланием решать миграционный кризис, который набирал обороты еще до 2015 года, а поляки ее одобрением строительства "Северного потока - 2".  Но ее спорные решения никак не повлияли на уважение, которым пользуется Меркель в мире.

Она обладает таким политическим стилем, до которого многим политикам еще далеко. Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ 16 лет - и не была вовлечена ни в одну политическую аферу. И своим уходом она показала пример, определила стандарт того, как с достоинством и уважением можно добровольно передать власть.

Меркель уходит, ее стиль остается

Неудивительно, что многие за границей задаются вопросом, чего ждать миру от Германии после ухода Меркель. Этот вопрос волнует и многих немцев. В ее партии христианских демократов (ХДС) давно витает в воздухе упрек - Меркель не подумала о преемнике.

Но если абстрагироваться от партийно-политического измерения, можно усомниться в том, насколько справедлив этот упрек. Ее преемник - новый канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) -  был четыре года вице-канцлером в правительстве Меркель. Стабильность и последовательность и для него - самые важные принципы немецкой политики. Поэтому оснований для беспокойства нет. В конце концов, новый канцлер достаточно долго учился именно у Ангелы Меркель. 

Автор: Розалия Романец, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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