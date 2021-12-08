Комментарий: Меркель уходит, ее политический стиль остается

Недооцененная в самом начале своего пребывания на посту канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel) 16 лет возглавляла правительство Германии, сформировала 4 кабинета министров и мастерски разрешила целый ряд кризисов. Ей довелось поработать с 4 президентами США, 5 британскими премьерами и 4 президентами Франции - а также с несколькими канцлерами Австрии и премьер-министрами Италии. Во многих столицах правители приходили и уходили, Ангела Меркель же оставалась на своем посту.

Поэтому можно понять, почему многие, особенно за границей, больше вообще не могут себе представить Европу и Германию без Ангелы Меркель - и спрашивают, останется ли страна с самой сильной экономикой на европейском континенте стабильной и предсказуемой и без Меркель.

Политический стиль Ангелы Меркель

Со сложными партнерами Меркель вела себя невозмутимо и прагматично. Несмотря на все провокации во время встреч с Трампом и Путиным Меркель всегда оставалась спокойной. Свой политический курс она часто обозначала между строк - и это за границей иногда распознавали лучше, чем в самой Германии.

Розалия Романец

Канцлер Меркель пробила себе дорогу в мировой политике, где доминируют мужчины. Она полагалась не на игру мускулов, а на крепкую, устойчивую позицию. "Прежде всего необходима правда в отношении других - и возможно самое важное - в отношении самих себя", - сказала она в 2019 году, выступая с речью в Гарварде. По словам Меркель, "мы не должны называть ложь правдой, а правду ложью".

Громкие слова и призывы давались ей существенно хуже, чем тонкие намеки. Когда во время встречи с Владимиром Путиным в его летней резиденции в Сочи ее обнюхал большой лабрадор, Меркель сохраняла спокойствие, хотя очень боялась собак. И только спустя 14 лет, во время ее последнего визита в Кремль, она в середине совместной пресс-конференции с Путиным позволила, чтобы максимально громко зазвонил ее мобильный телефон. Раздались даже два звонка - один за другим!

За что уважают Меркель

За ее стиль Меркель уважают за границей даже больше, чем в Германии. Хотя, конечно, и за границей ее любят и любили далеко не все. Ведь она должна была принять целый ряд неприятных решений. Греки до сегодняшнего дня недовольны ее жесткостью во время последнего финансового кризиса. Итальянцы - нежеланием решать миграционный кризис, который набирал обороты еще до 2015 года, а поляки ее одобрением строительства "Северного потока - 2". Но ее спорные решения никак не повлияли на уважение, которым пользуется Меркель в мире.

Она обладает таким политическим стилем, до которого многим политикам еще далеко. Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ 16 лет - и не была вовлечена ни в одну политическую аферу. И своим уходом она показала пример, определила стандарт того, как с достоинством и уважением можно добровольно передать власть.

Меркель уходит, ее стиль остается

Неудивительно, что многие за границей задаются вопросом, чего ждать миру от Германии после ухода Меркель. Этот вопрос волнует и многих немцев. В ее партии христианских демократов (ХДС) давно витает в воздухе упрек - Меркель не подумала о преемнике.

Но если абстрагироваться от партийно-политического измерения, можно усомниться в том, насколько справедлив этот упрек. Ее преемник - новый канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) - был четыре года вице-канцлером в правительстве Меркель. Стабильность и последовательность и для него - самые важные принципы немецкой политики. Поэтому оснований для беспокойства нет. В конце концов, новый канцлер достаточно долго учился именно у Ангелы Меркель.

Автор: Розалия Романец, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Диалог в Дрездене Канцлер Меркель с президентом России Путиным в дрезденской сокровищнице "Зеленый свод". Во время Петербургского диалога, 10 октября 2006 года.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Германия - ЕС - Россия Ангела Меркель с президентом России Владимиром Путиным на саммите ЕС в Финляндии. 20 октября 2006 года.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Политические будни Один из многочисленных гостей Ведомства федерального канцлера в Берлине, коллега Меркель из Кувейта - Шейх Насер аль-Мухаммед Ас-Сабах. 7 сентября 2006 года.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Бундесвер перед новыми задачами Канцлер Меркель во время посещения учебного полигона бундесвера 14-го ноября 2006 года.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Меркель, Буш, селедка Президент США Буш показывает, как он будет есть балтийскую селедку, бочонок которой ему подарили во время визита в избирательный округ германского канцлера летом 2006 года.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Встреча с Бенедиктом XVI Дочь протестантского священника в гостях у главы Римско-католической церкви.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера На рабочем месте Глава немецкого правительства в своем рабочем кабинете в Ведомстве федерального канцлера.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Канцлер Ангела Меркель 22 ноября 2005 года бундестаг избрал Ангелу Меркель канцером Германии. Она стала первой женщиной, получившей этот пост. Предлагаем Вам познакомиться с некоторыми этапами ее карьеры.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Символическая встреча? Ангела Меркель и Хиллари Клинтон 13 февраля 2005 года в Германии. В этот день ещё никто не предполагал, что уже осенью лидер партии христианских демократов будет бороться за кресло канцлера Германии. В свою очередь, за океаном многие считают, что супруга бывшего лидера США, ныне - сенатор от штата Нью-Йорк, вполне может стать первой женщиной в должности президента Америки.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Вопрос на букву "К" 30 мая 2005 года… Только что в Берлине дан ответ на вопрос "К" ("K-Frage"), много месяцев занимавший немецкую общественность. "К" - Kanzlerkandidat - в ближайшее время будет впервые в истории ФРГ употребляться на немецком языке в женском роде: Kanzlerkandidatin.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Меркель уступает и… Перед прошлыми выборами в 2002 году она уступила право стать соперником канцлера Шрёдера лидеру союзной баварской партии ХСС Эдмунду Штойберу. У блока ХДС/ХСС были огромные шансы на успех, но наводнение на Востоке Германии, споры о войне в Ираке и антиамериканская риторика помогли "красно-зелёной" коалиции Шрёдера-Фишера остаться у власти.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Битва на Рейне 22 мая 2005 года ХДС одержала очередную убедительную победу на земельных выборах. На этот раз - в Северном Рейне-Вестфалии. В момент оглашения результатов стало окончательно ясно, что в борьбе за кресло канцлера христианских демократов будет на этот раз представлять Ангела Меркель. Именно под её руководством партия в последние годы добилась больших успехов.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера "Сёстры" Многие в руководстве ХДС/ХСС (особенно среди премьер-министров земель) хотели бы видеть и на этот раз мужчину кандидатом в канцлеры. Но именно самые известные внутрипартийные противники кандидатуры Меркель после земельных выборов 22 мая заявили, что в поединок со Шрёдером на этот раз должна вступит именно она. Право официально огласить решение получил Эдмунд Штойбер.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Будущие партнеры? С Гидо Вестервелле, лидером Свободной демократической партии, Ангелу Меркель связывают не только политические интересы: СвДП считается традиционным партнером ХДС/ХСС в консервативно-либеральной коалиции. Между председателями партий в последние годы завязалась и тесная личная дружба.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Турецкий вопрос Хотят ли этого немецкие политики или нет, но вопрос о приеме Турции в ЕС так или иначе будет затрагиваться во время предвыборной кампании. ХДС/ХСС занимает отрицательную позицию, предлагая Анкаре статус привилегированного партнера Евросоюза.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Непростая ситуация В роли лидера оппозиции Ангела Меркель встречается практически со всеми иностранными лидерами, посещающими Германию. Перед началом и во время войны в Ираке ХДС жестко критиковал антиамериканскую позицию "красно-зелёного" кабинета Шрёдера-Фишера. Христианские партии традиционно выступают за развитие трансатлантических отношений.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Прозрачный намек Далеко не все в Германии приветствуют проамериканскую позицию, которую занимает лидер ХДС. Участники карнавала в Майнце в 2005 году по-своему прокомментировали ситуацию…

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Под объективами телекамер Немецкие юмористы и острословы так часто отпускали шутки по поводу внешности, прически и вообще стиля Ангелы Меркель, что в какой-то момент над ними перестали смеяться. Да и Ангела Меркель в последнее время несколько изменила имидж. "Канцлером в юбке" она явно быть не собирается, отдавая предпочтения брючным костюмам.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера На Зелёном холме Ангела Меркель с супругом Йоахимом Зауэром во время открытия Вагнеровского фестиваля в Байрейте 25 июля 2004 года.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Смена власти в ХДС Генеральный секретарь Ангела Меркель и тогдашний председатель партии Вольфганг Шойбле 9 апреля 2000 года накануне съезда ХДС. Шойбле был вынужден подать в отставку из-за скандала вокруг партийных "чёрных касс". 10 апреля на XIII съезде ХДС Ангела Меркель стала лидером христианских демократов. Она выступила с критикой в адрес Гельмута Коля, который до сих пор отказывается назвать имена лиц, тайно жертвовавших в кассу ХДС.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Новый генсек 11 ноября 1998 года Ангела Меркель стала генеральным секретарём партии. В сентябре ХДС проиграл федеральные выборы - в Германии закончилась 16-летняя эпоха Гельмута Коля, к власти в стране пришла "красно-зелёная коалиция" Шрёдера-Фишера.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера "Зелёный" министр из консервативной партии В последнем правительстве Гельмута Коля Ангела Меркель занимала должность министра по охране окружающей среды. Канцлер считается "политическим отцом" Ангелы Меркель. В связи с этим её часто в шутку называли "девчушкой Коля" - "Kohls Mädchen".

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Что делать с атомной энергетикой? Министр окружающей среды в Германии отвечает и за безопасность ядерных реакторов. "Красно-зелёная" коалиция после прихода к власти в 1998-м году приняла решения об отказе от атомной энергии и постепенном закрытии всех АЭС.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Канцлер и его Ангела 15 ноября 1994 года после победы на очередных выборах в бундестаг Гельмут Коль сформировал свой новый, четвертый и последний, кабинет министров.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Просто Аngie Иногда в Германии Ангелу Меркель называют просто Аngie… Известный немецкий художник ХА Шульт написал её портрет. Присмотритесь к этой загадочной улыбке! Ну, чем не Мона Лиза?

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Реклама - двигатель… прически Много шума в Германии наделала реклама фирмы по аренде автомобилей Sixt. Сама Ангела Меркель согласия на использование своего образа не давала, но шутка осталась безнаказанной.

Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера Ангела - герой оперы Стать при жизни главным героем настоящей оперы - такое удаётся лишь немногим. Опера "Ангела" была поставлена в 2002 году по мотивам книги "Девочка и власть"…

