Ангелу Меркель с поста канцлера ФРГ проводят шлягером из ГДР

Покидающая пост главы канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во время традиционной церемонии прощания на следующей неделе хочет услышать песни легендарных немецких исполнительниц из Западной и Восточной Германии. Она выбрала песни звезды пятидесятых годов прошлого века Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) и культовой панк-рокерши из ГДР Нины Хаген (Nina Hagen), сообщил в пятницу, 26 ноября, еженедельник Der Spiegel.

Сама торжественная церемония проводов Ангелы Меркель состоится 2 декабря во дворе Минобороны в Берлине. Оркестр бундесвера исполнит на ней композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") легендарной немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф, а также "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку") - шлягер 1970-х. В свое время он прославил панк-принцессу Нину Хаген.

Кроме того, музыканты репетируют "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, мы славим тебя"), христианский гимн, парафраз Te Deum, слова к которому написал немецкий католический священник и теолог 18 века Игнац Франц (Ignaz Franz).

Из-за пандемии проводы запланированы в более камерном формате

В связи с пандемией коронавируса проводы Меркель с поста федерального канцлера пройдут в довольно камерном формате - приглашены всего около 200 гостей, в том числе порядка 52 министров, входивших в состав кабинета министров на разных этапах ее правления, а также другие члены ее команды. Традиционный прием в казино Bendlerblock не состоится. Сама Ангела Меркель выступит с краткой речью.

Уже известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), до 2019 года занимавшая пост министра обороны ФРГ, скорее всего, присутствовать не сможет. У нее в этот день запланирована другая встреча на высшем уровне.

Высшая дань уважения канцлеру ФРГ

Военный церемониальный акт проводов "Der Große Zapfenstreich" считаются высшей данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Помимо федеральных канцлеров, этот обычай также используется для чествования федеральных президентов и министров обороны во время их ухода с постов. Традиция восходит к XVI веку. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн, и марша. Кроме того, по традиции обычно зажигаются факелы.

Предшественники Меркель на посту канцлера также выбирали по три музыкальных композиции. Так, в 2005 году Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) заказал "Summertime" из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс", а также "Die Moritat von Mackie Messer" ("Балладу о Мэкки-Ноже"), известную по "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта. Заключительной композицией стала песня Фрэнка Синатры "My Way".

Когда в 1998 году Гельмут Коль (Helmut Kohl) покидал пост федерального канцлера звучали "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch" ("Кавалерийский марш великого курфюрста"), хорал "Nun danket alle Gott" ("Теперь воздайте благодарность Богу") и "Ода к радости" Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven).

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