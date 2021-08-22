Комментарий: Меркель уходит, оставив Украине тяжелое наследство

Необычно большие флаги Германии и Украины, возвышавшиеся за спиной у Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве в воскресенье, 22 августа, видимо, должны были символизировать особенную дружбу двух стран. Канцлер Германии так и сказала президенту Украины: "Мы связаны дружескими отношениями". Это действительно так, но под конец правления Меркель этой дружбе предстоит испытание на прочность, в Киеве ей пришлось оправдываться.
Украине повезло с Меркель
В эти дни Украина отмечает 30-летие независимости, более половины этого срока, 16 лет, канцлером ФРГ была Меркель. Конечно, Зеленскому хотелось увидеть ее на торжествах и тем более на саммите Крымской платформы 23 августа - нового форума, призванного вернуть аннексию полуострова в международную повестку. Но решение канцлера приехать на день раньше - не реверанс в сторону России, это стиль канцлера.
Роман Гончаренко
Украина многим обязана Меркель. Вручение ей Зеленским "Ордена Свободы" не нуждается в обосновании. На ее правление пришлось самое тяжелое испытание в современной истории страны - аннексия Крыма и война в Донбассе. Канцлер Германии как лидер самой влиятельной страны Евросоюза сыграла в 2014 году ключевую роль во введении санкций против России. Киеву повезло, что во главе правительства ФРГ тогда оказалась именно она - выходец из ГДР, которая знала бывший Советский Союз и в юности учила русский язык к Донецке.
Путин получил то, чего добивался
После выборов в бундестаг 26 сентября канцлер уходит, сделав в прощальном турне остановки в Москве и Киеве. Отношения с ними стали для нее одним из главных внешнеполитических вызовов. Итоги получились разные.
В Москве президент Владимир Путин мог быть доволен. Хозяин Кремля сдержанно выслушал необычно жесткие как для прощального визита слова Меркель о Навальном, Крыме и Донбассе, но от выпадов в адрес гостьи воздержался. За годы правления Меркель глава Кремля получил на украинском направлении не все, но многое из того, что хотел.
В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте канцлер ФРГ вместе с президентом Франции Николя Саркози выступила против начала процедуры подготовки Украины к членству в альянсе. Некоторые представители нынешних властей в Киеве справедливо считают, что Меркель и Саркози косвенно несут ответственность за то, что произошло в Крыму и Донбассе – Москва получила сигнал, что защищать Украину НАТО не будет.
В 2015 году при посредничестве Меркель и французского президента Франсуа Олланда были подписаны Минские соглашения по Донбассу, которые Россия небезосновательно считает своей победой. Во время визитов в Москву и Киев Меркель в очередной раз констатировала, что соглашения не выполняются, гибнут украинские солдаты, но считает, что Минск-2 помог "успокоить" ситуацию. Это наследство, избавиться от которого хочет Зеленский, еще долго будет миной замедленного действия. Хотя в оправдание Меркель нужно сказать, что канцлер была пусть и влиятельным, но посредником, а не участником договоренностей.
Наконец, в 2021 году, под занавес правления Меркель, Россия готовится нанести экономический удар по Киеву – запустить газопровод "Северный поток-2", который сделает транзит в ЕС через Украину ненужным. Завершение строительства и сделавшая его возможным договоренность ФРГ и США стала одним из поводов для прощальных визитов канцлера, пусть и не главным.
Инструмент, от которого отказалась Меркель
Меркель поддерживала "Северный поток-2", отказавшись использовать его в качестве своего самого сильного инструмента для давления на Россию. Причин тому много, например, историческая ответственность, о которой Меркель напомнила, возложив венки к могилам Неизвестного солдата в Москве и Киеве. Сыграли свою роль и бизнес-интересы, и влияние партнеров консервативного блока Меркель по правящей коалиции, социал-демократов, которые традиционно выступают за тесные связи с Москвой, и желание сохранить контакты с РФ для решения мировых проблем. В Киеве эти факторы недооценили, надеясь остановить проект.
Очевидно, не совсем понимают немецкую специфику и те в Украине, в том числе президент Зеленский, который надеется получить от Берлина оружие, хотя бы символическое, и слышат отказ. Историческая память и дипломатический принцип о том, что оружием конфликт в Донбассе не решить, не позволят Берлину это сделать. Ирония заключается в том, что Москва в оружии не нуждается, но получила из рук Меркель "Северный поток-2", который Россия, как правильно считают в Киеве и не только, может использовать в качестве "оружия" для давления как на Украину, так и на Европу. Берлин пообещал Вашингтону не допустить этого и добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истекает нынешний контракт. Судя по визитам Меркель, четких обещаний от Кремля канцлер пока не получила.
На что может рассчитывать Киев
На этом фоне Зеленский с трудом скрывал разочарование и даже раздражение, когда, отвечая на вопрос немецкого корреспондента, объяснял, почему он критически высказывался в адрес Берлина. С уходом Меркель Киев надеется на более сговорчивую позицию Германии по некоторым ключевым вопросам, включая членство в НАТО. Эти надежды вряд ли оправданы. Если даже Меркель с ее уникальным жизненным опытом не пошла на это, ее преемники в кресле канцлера вряд ли будут ломать традиции немецкой внешней политики. Тем не менее, на поддержку Берлина в вопросах санкций, непризнания аннексии Крыма, продления транзита газа и поддержку реформ, включая "зеленую" энергетику, Киев может рассчитывать. Визит Меркель это еще раз доказал.
Смотрите также:
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Диалог в Дрездене
Канцлер Меркель с президентом России Путиным в дрезденской сокровищнице "Зеленый свод". Во время Петербургского диалога, 10 октября 2006 года.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Германия - ЕС - Россия
Ангела Меркель с президентом России Владимиром Путиным на саммите ЕС в Финляндии. 20 октября 2006 года.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Политические будни
Один из многочисленных гостей Ведомства федерального канцлера в Берлине, коллега Меркель из Кувейта - Шейх Насер аль-Мухаммед Ас-Сабах. 7 сентября 2006 года.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Бундесвер перед новыми задачами
Канцлер Меркель во время посещения учебного полигона бундесвера 14-го ноября 2006 года.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Меркель, Буш, селедка
Президент США Буш показывает, как он будет есть балтийскую селедку, бочонок которой ему подарили во время визита в избирательный округ германского канцлера летом 2006 года.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Встреча с Бенедиктом XVI
Дочь протестантского священника в гостях у главы Римско-католической церкви.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
На рабочем месте
Глава немецкого правительства в своем рабочем кабинете в Ведомстве федерального канцлера.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Канцлер Ангела Меркель
22 ноября 2005 года бундестаг избрал Ангелу Меркель канцером Германии. Она стала первой женщиной, получившей этот пост. Предлагаем Вам познакомиться с некоторыми этапами ее карьеры.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Символическая встреча?
Ангела Меркель и Хиллари Клинтон 13 февраля 2005 года в Германии. В этот день ещё никто не предполагал, что уже осенью лидер партии христианских демократов будет бороться за кресло канцлера Германии. В свою очередь, за океаном многие считают, что супруга бывшего лидера США, ныне - сенатор от штата Нью-Йорк, вполне может стать первой женщиной в должности президента Америки.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Вопрос на букву "К"
30 мая 2005 года… Только что в Берлине дан ответ на вопрос "К" ("K-Frage"), много месяцев занимавший немецкую общественность. "К" - Kanzlerkandidat - в ближайшее время будет впервые в истории ФРГ употребляться на немецком языке в женском роде: Kanzlerkandidatin.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Меркель уступает и…
Перед прошлыми выборами в 2002 году она уступила право стать соперником канцлера Шрёдера лидеру союзной баварской партии ХСС Эдмунду Штойберу. У блока ХДС/ХСС были огромные шансы на успех, но наводнение на Востоке Германии, споры о войне в Ираке и антиамериканская риторика помогли "красно-зелёной" коалиции Шрёдера-Фишера остаться у власти.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Битва на Рейне
22 мая 2005 года ХДС одержала очередную убедительную победу на земельных выборах. На этот раз - в Северном Рейне-Вестфалии. В момент оглашения результатов стало окончательно ясно, что в борьбе за кресло канцлера христианских демократов будет на этот раз представлять Ангела Меркель. Именно под её руководством партия в последние годы добилась больших успехов.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
"Сёстры"
Многие в руководстве ХДС/ХСС (особенно среди премьер-министров земель) хотели бы видеть и на этот раз мужчину кандидатом в канцлеры. Но именно самые известные внутрипартийные противники кандидатуры Меркель после земельных выборов 22 мая заявили, что в поединок со Шрёдером на этот раз должна вступит именно она. Право официально огласить решение получил Эдмунд Штойбер.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Будущие партнеры?
С Гидо Вестервелле, лидером Свободной демократической партии, Ангелу Меркель связывают не только политические интересы: СвДП считается традиционным партнером ХДС/ХСС в консервативно-либеральной коалиции. Между председателями партий в последние годы завязалась и тесная личная дружба.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Турецкий вопрос
Хотят ли этого немецкие политики или нет, но вопрос о приеме Турции в ЕС так или иначе будет затрагиваться во время предвыборной кампании. ХДС/ХСС занимает отрицательную позицию, предлагая Анкаре статус привилегированного партнера Евросоюза.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Непростая ситуация
В роли лидера оппозиции Ангела Меркель встречается практически со всеми иностранными лидерами, посещающими Германию. Перед началом и во время войны в Ираке ХДС жестко критиковал антиамериканскую позицию "красно-зелёного" кабинета Шрёдера-Фишера. Христианские партии традиционно выступают за развитие трансатлантических отношений.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Прозрачный намек
Далеко не все в Германии приветствуют проамериканскую позицию, которую занимает лидер ХДС. Участники карнавала в Майнце в 2005 году по-своему прокомментировали ситуацию…
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Под объективами телекамер
Немецкие юмористы и острословы так часто отпускали шутки по поводу внешности, прически и вообще стиля Ангелы Меркель, что в какой-то момент над ними перестали смеяться. Да и Ангела Меркель в последнее время несколько изменила имидж. "Канцлером в юбке" она явно быть не собирается, отдавая предпочтения брючным костюмам.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
На Зелёном холме
Ангела Меркель с супругом Йоахимом Зауэром во время открытия Вагнеровского фестиваля в Байрейте 25 июля 2004 года.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Смена власти в ХДС
Генеральный секретарь Ангела Меркель и тогдашний председатель партии Вольфганг Шойбле 9 апреля 2000 года накануне съезда ХДС. Шойбле был вынужден подать в отставку из-за скандала вокруг партийных "чёрных касс". 10 апреля на XIII съезде ХДС Ангела Меркель стала лидером христианских демократов. Она выступила с критикой в адрес Гельмута Коля, который до сих пор отказывается назвать имена лиц, тайно жертвовавших в кассу ХДС.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Новый генсек
11 ноября 1998 года Ангела Меркель стала генеральным секретарём партии. В сентябре ХДС проиграл федеральные выборы - в Германии закончилась 16-летняя эпоха Гельмута Коля, к власти в стране пришла "красно-зелёная коалиция" Шрёдера-Фишера.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
"Зелёный" министр из консервативной партии
В последнем правительстве Гельмута Коля Ангела Меркель занимала должность министра по охране окружающей среды. Канцлер считается "политическим отцом" Ангелы Меркель. В связи с этим её часто в шутку называли "девчушкой Коля" - "Kohls Mädchen".
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Что делать с атомной энергетикой?
Министр окружающей среды в Германии отвечает и за безопасность ядерных реакторов. "Красно-зелёная" коалиция после прихода к власти в 1998-м году приняла решения об отказе от атомной энергии и постепенном закрытии всех АЭС.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Канцлер и его Ангела
15 ноября 1994 года после победы на очередных выборах в бундестаг Гельмут Коль сформировал свой новый, четвертый и последний, кабинет министров.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Просто Аngie
Иногда в Германии Ангелу Меркель называют просто Аngie… Известный немецкий художник ХА Шульт написал её портрет. Присмотритесь к этой загадочной улыбке! Ну, чем не Мона Лиза?
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Реклама - двигатель… прически
Много шума в Германии наделала реклама фирмы по аренде автомобилей Sixt. Сама Ангела Меркель согласия на использование своего образа не давала, но шутка осталась безнаказанной.
-
Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Ангела - герой оперы
Стать при жизни главным героем настоящей оперы - такое удаётся лишь немногим. Опера "Ангела" была поставлена в 2002 году по мотивам книги "Девочка и власть"…