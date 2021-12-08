В Германии - новый канцлер. Это Олаф Шольц, а не Ангела Меркель

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Социал-демократ Олаф Шольц вступил в должность канцлера Германии. Его избрание на этот пост завершило эру Ангелы Меркель. Настало время привыкать к новым реалиям, констатирует Сергей Елкин.
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