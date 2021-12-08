 В Германии - новый канцлер. Это Олаф Шольц, а не Ангела Меркель | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.12.2021

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Германия

В Германии - новый канцлер. Это Олаф Шольц, а не Ангела Меркель

Социал-демократ Олаф Шольц вступил в должность канцлера Германии. Его избрание на этот пост завершило эру Ангелы Меркель. Настало время привыкать к новым реалиям, констатирует Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - новый канцлер Германии Олаф Шольц держит под мышкой табличку с надписью Олаф Шольц, канцлер, другой рукой машет платочком уходящей прочь Ангеле Меркель.

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