Тон стал резче: как новое правительство ФРГ намерено говорить с РФ

"Очевидно, что тон по отношению к России в целом стал резче", - говорит, анализируя коалиционное соглашение нового правительства ФРГ известный эксперт по России Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder). Коалиционное соглашение - это фактически программа правления, которую 24 ноября публично представили лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90/"Зеленые". Эти три партии создают коалиционное правительство, которое должно начать работу с 8 декабря.

Одновременно с ужесточением тона выстраивание отношений с Кремлем больше не рассматривается в Берлине как первостепенная задача - впрочем, это связано отчасти со снижением внимания к внешней политике нового правительства в целом, замечают эксперты. "Предвыборная кампания отличалась тем, что внешняя политика практически не играла в ней никакой роли. Более или менее единственной внешнеполитической и экономической темой был "Северный поток - 2", но и он не обсуждался всерьез", - заметил в интервью DW Ханс-Хеннинг Шрёдер.

Ханс-Хеннинг Шрёдер

Программа работы нового правительства ФРГ не дает ответа о том, каким точно будет курс Берлина в отношении России, считает политолог. "Конечно, в тексте договора говорится, что Россия - это важный партнер. Но непонятно, как участники коалиции собираются строить отношения между Евросоюзом и РФ, с одной стороны, и германо-российские отношения, с другой", - заметил Шрёдер. Политолог обращает внимание на ряд требований к России, например, прекратить попытки дестабилизации Украины. "Выдвигается четкое пожелание большей безопасности в Восточной Европе и соблюдения интересов центрально- и восточноевропейских государств. Это все правильно и здорово, но эти пожелания не складываются в единую концепцию", - критикует Ханс-Хеннинг Шрёдер.

Изменение курса Берлина "и по тону, и по содержанию"

Куда больше конкретных изменений видит в коалиционном соглашении нового правительства Сара Пагунг (Sarah Pagung), эксперт по России из Германского общества внешней политики (DGAP) в Берлине. "Это действительно иначе - и по тону, и по содержанию - в сравнении с той политикой в отношении Восточной Европы, которая была до сих пор. На примере России видно, что классическая парадигма немецкой политики - изменения через торговлю - исчезла полностью, а фокус сместился на управление рисками в отношениях с Россией", - отметила Сара Пагунг в интервью DW.

Сара Пагунг

Речь о стремлении к "хорошим" отношениям с Россией больше не идет - говорится только о "стабильных отношениях", заметил эксперт по Восточной Европе в Центре исследований современной истории в Потсдаме Ян Клаас Берендс (Jan Claas Behrends). "Мне кажется, что новое руководство ФРГ более честно высказалось о том, чего, в принципе, реалистично достичь в отношениях с Россией на политическом уровне в ближайшие годы", - заметила Сара Пагунг.

Эксперты: Германия избавилась от иллюзий насчет России

Берлин наконец избавился от иллюзий, что Россию удастся "демократизировать", "приобщить к канону европейских ценностей" или "в какой-то иной форме помочь стать на европейский путь развития", говорит эксперт DGAP Сара Пагунг. Она положительно оценивает текст соглашения, который считает более реалистичным в вопросах отношений с Москвой. Более реалистичный подход к России вызван "фрустрацией" последних лет, уверен Ян Клаас Берендс. "Не стоит недооценивать глубину разочарования политиков в рядах социал-демократов и чиновников в МИД ФРГ, которые и после 2014 года на протяжении почти восьми лет все еще пытались делать ставку на диалог с Россией", - говорит историк.

Ян Клаас Берендс

Даже самые последовательные сторонники "диалога" глубоко фрустрированы Кремлем, если не брать в расчет экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) и Маттиаса Платцека (Matthias Platzeck), но оба уже ушли из активной политики, напомнил эксперт из Лейпцига Берендс. "Унижение комиссара ЕС во время его визита в Москву или публикация переписки Хайко Маса (Heiko Maas) c Сергеем Лавровым - все это нельзя оставить без ответа", - заметил Ян Клаас Берендс.

Особенности взгляда "зеленых" на Восточную Европу

Внешнеполитическое ведомство на ближайшие четыре года, по договоренности членов правящей коалиции, достанется "зеленым". Возглавить МИД ФРГ должен критик "Северного потока - 2" и сопредседатель партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Учитывая, что новая команда еще не пришла, следует дождаться, "какие конкретно политики займут какие посты - в общем, кто именно будет проводить политику в отношении России в министерстве иностранных дел и в ведомстве канцлера", предложил Ханс-Хеннинг Шрёдер.

Сара Пагунг, наоборот, уверена: вне зависимости от того, кто займет какой пост, произойдет "смещение акцентов". "По традиции "зеленые" уделяют много внимания таким темам, как борьба с коррупцией, поддержка демократии, права человека и так далее. Это наверняка почувствуют партнеры в Восточной Европе. И что еще типично для "зеленых": они куда больше фокусируются на странах Восточной Европы, помимо России - например, на Украине, Молдове, странах Южного Кавказа. Можно предположить, что произойдет смещение приоритетов - от Москвы к другим столицам", - добавила эксперт DGAP Пагунг.

Беларусь и Украина в коалиционном соглашении

Пример такого возможного смещения фокуса внимания германской внешней политики: в коалиционном соглашении нового правительства Германии появился параграф о Беларуси. "Ранее в таких договорах о ней не было отдельного упоминания, и наверняка это объясняется ситуацией на белорусско-польской границе", - объясняет Сара Пагунг. Правящая коалиция в Германии в тексте соглашения "однозначно стала на сторону белорусской оппозиции", по оценке Сары Пагунг, и пригрозила ввести новые санкции в отношении режима Александра Лукашенко.

А вот параграф, посвященный Украине, Пагунг назвала "неожиданно коротким". "Мне кажется, больше было бы лучше, тем не менее правительство ФРГ подтвердило территориальную целостность и, конечно, суверенитет Украины. Четко было обрисован план развития сотрудничества в области новой энергетики - водорода, хотя и бросается в глаза, что не были упомянуты другие возможности сотрудничества", - добавила эксперт.

Берлин не забыл старую идею - "безвиз" для молодых

Еще один важный пункт в соглашении нового правительства, который отметили политологи: планы нового правительства Германии по отмене визового режима для россиян моложе 25 лет. "Во-первых, на мой взгляд, это очень хорошая мера, - заметил Ханс-Хеннинг Шрёдер, - потому что, конечно, она направлена на то, чтобы улучшить обмен между обществами. Чем больше молодых россиян приедет в страны Шенгенской зоны и увидит все своими глазами, тем лучше это будет для взаимоотношений. Во-вторых, конечно, это не станет решением одного лишь немецкого правительства, ведь это касается не только Германии, а и всей Шенгенской зоны".

Предложение о безвизовом режиме обсуждалось между Европой и Россией еще в конце 2000-х годов, однако так и не получило развития. "Конечно, это осмысленное предложение, но его эффективность не стоит переоценивать. Его будет недостаточно, чтобы достичь какого-то сближения", - заметила Сара Пагунг.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:59 Сигнал Путину: новое правительство ФРГ может отменить визы для молодых россиян и снизить импорт газа (24.11.2021)