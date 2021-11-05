Новое правительство ФРГ: кто туда войдет и чего от него ждать

Не в рекордно короткие сроки, но и не затягивая: победившие на сентябрьских выборах в бундестаг немецкие партии завершили переговоры о создании правящей коалиции. В среду, 24 ноября, был представлен коалиционный договор - программа действий будущего правительства Германии.

Если на финишной прямой не произойдет сюрпризов, то еще до Рождества Ангела Меркель (Angela Merkel) перестанет исполнять обязанности канцлера ФРГ, как и весь ее кабинет. И хотя фамилии кандидатов на посты министров в новом правительстве пока официально не были озвучены, в прессе уже курсируют имена вероятных обладателей соответствующих должностей. О том, каким будет новое правительство Германии, кто в него вероятнее всего войдет и что новые министры говорят о России - в обзоре DW.

Первое правительство с равной долей мужчин и женщин

Новое правительство ФРГ будет особенным, потому что его создают три партии, ранее в таком составе не вступавшие в коалицию на федеральном уровне: социал-демократы (СДПГ), победившие на выборах, партия "Союз-90/"зеленые" и либералы (Свободная демократическая партия, СвДП). В кабинет министров ФРГ впервые должны в равной пропорции войти мужчины и женщины. Такую цель поставил будущий канцлер ФРГ, который, вероятно, в представлениях уже не нуждается: это социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Олаф Шольц был в течение четырех лет заместителем Меркель и главой Минфина ФРГ

Шольц, ныне и.о. вице-канцлера и главы Минфина, - один из немногих членов уходящего кабинета, которые перейдут в новое правительство Германии. Считается, что на своем месте усидит только один политик - и.о. министра труда социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil).

Также в новый кабинет, но на новые посты, должны перейти из старого правительства два других представителя СДПГ - и.о. министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце (Svenja Schulze) и и.о. главы Минюста Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Шульце прочат место руководителя возрожденного министерства строительства и городского развития, а Ламбрехт - главы МВД ФРГ.

Некомфортные для России фигуры

Если с канцлером все понятно, то с его заместителем пока не очень. Чаще всего вице-канцлером становился глава министерства иностранных дел. Эту должность, судя по информации газеты Kölner Stadt-Anzeiger, получит сопредседатель партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Это, к слову, будет первая женщина в истории немецкой политики на этом посту.

Лидеры правящих партий на представлении коалиционного договора, 24 ноября

Бербок в ходе предвыборной кампании неоднократно подтверждала свою жесткую позицию по отношению к России, а на днях высказала солидарность с организацией "Мемориал", которую хотят ликвидировать российские власти. Бербок также известна тем, что выступает против проекта "Северный поток-2" и недавно призвала не выдавать лицензию на его эксплуатацию.

Однако вероятнее, что не она, а другой сопредседатель партии "зеленых, Роберт Хабек (Robert Habeck), станет заместителем Шольца. Хабеку прочат должность "суперминистра": он должен возглавить министерство экономики, которое, однако, усилят - в сферу полномочий Хабека попадут еще и защита климата, а также вопросы перехода на возобновляемые источники энергии.

Другой заместитель канцлера, и еще один критик Кремля

Смотреть видео 21:24 Сигнал Путину: лидер немецких либералов о Навальном, санкциях и "Северном потоке-2". DW Новости (07.10.2021)

Согласно предварительным планам, Шольц может получить второго заместителя, что тоже было бы весьма необычно: им должен стать лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер (Christian Lidner). Линднер выиграл у Хабека борьбу за пост министра финансов - как считается, самый влиятельный в немецком правительстве после, собственно, поста канцлера.

Почему влиятельный - во-первых, именно глава Минфина разрабатывает проект госбюджета. Во-вторых, он играет значительную роль в Евросоюзе и в еврогруппе. Линднер, как и Бербок, резкий критик политики Кремля и регулярно выступал за освобождение из тюрьмы российского политика Алексея Навального.

Не очень желанное ведомство - Минздрав ФРГ

В то время как за кресло главы Минфина и многих других ведомств шла настоящая борьба, один пост в кабинете министров ФРГ, судя по утекшей к журналистам информации, наоборот, не хотела занимать ни одна из трех коалиционных партий. Речь о должности министра здравоохранения. Судя по всему, никто не хотел быть тем, кому придется в скором времени объявлять о не самых популярных мерах - например, очередном локдауне или введении обязательной вакцинации от ковида.

Карл Лаутербах

Не удалось договориться сторонам и о заявленной ранее реформе системы здравоохранения. Пост министра, судя по всему, достанется социал-демократам, но не получившему широкую медийную популярность Карлу Лаутербаху (Karl Lauterbach), эксперту партии по вопросам здравоохранения. В прессе в качестве кандидата называют куда менее известную коллегу Лаутербаха из Бранденбурга, главу земельного Минздрава Петру Кёппинг (Petra Köpping).

Впрочем, эта кандидатура считается пока не точной: партийным переговорщикам удалось до сих пор сохранить в тайне имена претендентов на многие министерские портфели. Официально их узнают первыми члены партии "зеленых" в ближайший четверг, а остальные две партии представят свои кандидатуры только 4-5 декабря.

Баланс интересов соблюден, считают обозреватели

Распределение постов в правительстве между коалиционными партнерами в немецкой прессе называют в целом сбалансированным, отмечая то, что каждый из партнеров достиг своего на переговорах. СДПГ, согласно планам будущего коалиционного кабинета, достанутся семь министерств в новом правительстве, "зеленым" - пять, либералам - четыре, что примерно соответствует доле голосов, отданных за каждую из патий.

Новая коалиция в ФРГ: социал-демократы, "зеленые" и либералы

"Зеленые", уступив пост министра финансов, получат, как и ожидалось, федеральное ведомство экологии - в неофициальных списках в качестве его главы фигурирует имя до сих пор мало известной Штеффи Лемке (Steffi Lemke), министерство сельского хозяйства - на место его руководителя прочат Антона Хофрайтера (Anton Hofreiter), а также министерство по делам семьи, которое может возглавить Катрин Гёринг-Экхардт (Katrin Göring-Eckardt). Хофрайтер и Гёринг-Экхардт - сопредседатели фракции "зеленых" в бундестаге.

Либералы же получат не только ключевое финансовое ведомство, но и отправят своих представителей руководить министерством транспорта и юстиции, а также министерством образования, которое прочат Беттине Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger).

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