Cum-ex: афера, которая может испортить Шольцу канцлерство

Финансовые сделки, известные под названием cum-ex, были бы безоговорочными победителями в воображаемом конкурсе хищений в особо крупном размере. Судите сами: они позволили более чем 1000 финансистов (столько подозреваемых в деле), не боясь и не прячась, на протяжении десятилетий ежегодно красть миллиарды (!) евро из налогов, собираемых в ФРГ. Схема позволяла, казалось бы, просто невозможное: сделать вид, что это и не кража вовсе, а ваши же деньги, которые государство должно вам вернуть.

Преступную схему несколько лет назад раскрыли, но - теперь включаем воображение до предела!- в ответ общество в лице обокраденных налогоплательщиков лишь слабо возмутилось: ни по-настоящему громкого скандала, ни громких отставок. Более того, абсолютное большинство мошенников до сих пор остаются на свободе. Не верится? Но именно так обстоят дела с самой крупной кражей в истории ФРГ. Общую сумму потерь из бюджета профессор права Кристоф Шпенгель (Christoph Spengel) из университета Манхайма, с которым говорил корреспондент DW, оценивает в 30 млрд евро только за 2001-2016 годы. В других странах ЕС использовались похожие схемы, поэтому Шпенгель называет сделки cum-ex "крупнейшим воровством налогов за всю историю Европы".

Профессора Кристофа Шпенгеля (справа) считают ведущим немецким экспертом по сделкам cum-ex

Как работала схема хищений, или Что значит cum-ex и cum-cum

Преступная схема, о которой пойдет речь, известна под названием cum-ex. Эти латинские предлоги применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов. Сum-cum, если упрощенно - та же по сути махинация, но только для иностранных держателей акций немецких компаний.

Вот как работал cum-ex: финансист Х договаривался с группой сообщников Y и Z о многоходовой купле-продаже особо крупного пакета акций компании в день, когда та выплачивала дивиденды. Для чего купля-продажа? Чтобы сразу два или даже несколько участников схемы могли обратиться в налоговые органы Германии за (незаконной) компенсацией якобы уплаченных налогов, объясняет Шпенгель.

Как можно было убедить налоговые органы платить деньги? А вот как: с полученных дивидендов государство забирает у владельца акций 25 процентов налогов, о чем владелец получает справку. Эта бумага дает право на возврат налогов, уплаченных сверх положенного. Ради нее и нужна схема с многократной куплей-продажей акций: каждый из участников получал бумагу, дающую право на налоговый возврат. Получалось так: дивиденды выплачивали и налоги с них реально снимали лишь один раз, а вот деньги за якобы уплаченные налоги государство возвращало дважды или даже несколько раз.

Злой гений cum-ex

Многие годы в ФРГ не контролировали выдачу бумаг о налоговом вычете, хотя еще в далеком 1992 году сотрудник министерства финансов во Франкфурте-на-Майне заметил подозрительные сделки на бирже и обнаружил дыру в законодательстве. Его доклад по какой-то причине не заинтересовал ни законодателей, ни политиков. Процветать сделки cum-ex и cum-cum стали, как считается, с 2006 года. Прокуратура Кельна, которая расследует целый массив уголовных дел под общим названием cum-ex, считает, что произошло это благодаря главному фигуранту скандала Ханно Бергеру (Hanno Berger). Тот в начале 90-х был сотрудником налоговой службы Франкфурта-на-Майне, а затем стал помогать крупным банкам и фондам "оптимизировать" налоги.

Папка с именем Ханно Бергера на процессе в суде Висбадена. Сам главный обвиняемый на процессе отсутствует, но он задержан в Швейцарии. Германия добивается его выдачи

Именно Бергер, как полагают в немецкой прокуратуре, усовершенствовал комбинации с участием десятков компаний, чтобы масштабное воровство налогов не бросалось в глаза. Обвинения в свой адрес Бергер, который находится в Швейцарии и отказывается ехать на судебный процесс в ФРГ, категорически отрицает.

Только в 2015 году власти ФРГ, как считается, положили конец сделкам cum-ex, хотя Кристоф Шпенгель уверен, что они в видоизмененном виде продолжаются и сегодня, но это уже другая история.

Cum-ex и Олаф Шольц

К Олафу Шольцу (Olaf Scholz), который вместе с партией социал-демократов (СДПГ) выиграл последние выборы в бундестаг и может стать канцлером ФРГ после Ангелы Меркель (Angela Merkel), нить скандала cum-ex тянется от банкира Кристиана Олеариуса (Christian Olearius). Олеариус - совладелец частного гамбургского банка M.M.Warburg. В 2016 году налоговые органы Гамбурга потребовали от банка Олеариуса вернуть по сделкам сum-ex 47 миллионов евро налогов. Но через несколько дней неожиданно… отказались от взыскания. Возглавлял мэрию Гамбурга в тот момент тот самый Олаф Шольц.

Первые два обвиняемых по сделкам cum-ex, два британских трейдера, приговорены в Бонне к длительным срокам наказания - условно. Решение суда подтвердила в 2021 году Федеральная судебная палата Германии (на фото)

Необъяснимая щедрость налоговых органов вызвала интерес не только прокуратуры, но и оппозиции в Гамбурге, которая инициировала свое, парламентское расследование. В ходе него выяснилось, что Шольц умолчал (позже он заявил, что не помнил) о встречах с Олеариусом как раз в те дни, когда налоговые органы Гамбурга требовали возврата налогов. Шольц признал сначала только одну встречу, потом еще две: вынудили его к признанию записи в дневнике Олеариуса, попавшие к следователям во время одного из обысков.

Именно после встреч между Олеариусом и Шольцем город отказался от 47 миллионов, а на следующий год - еще от 43 миллионов евро налогов, причем вопреки прямому указанию взыскать эти деньги из Федерального министерства финансов ФРГ (такое вмешательство - невиданное дело для Германии). Свое влияние на решение налоговых органов Шольц категорически отрицает. "Это было бы политической глупостью, а я к глупостям не склонен", - заявил лидер социал-демократов в апреле 2021 года, выступая перед членами парламентской комиссии по расследованию дела M.M.Warburg. Никаких деталей встреч Шольц якобы уже не помнит.

Обыски у поверенного Шольца

Йоханнес Карс во время выступления в бундестаге

В отношении самого вероятного будущего канцлера расследование не ведется, и во время избирательной кампании в бундестаг скандал cum-ex Шольцу не помешал. Тем не менее афера грозит настигнуть его после выборов: буквально через два дня после голосования обыски прошли в финансовых органах Гамбурга, а также у многолетнего поверенного Шольца Йоханнеса Карса (Johannes Kahrs). Карс также многократно общался с банкиром Олеариусом по поводу налогового вычета, и, судя по записям в дневниках последнего, Карс "прощупывал почву" для него в различных министерствах. В прошлом году земельный суд в Бонне, в котором рассматриваются все дела cum-ex, признал сделки такого типа преступлением, осудил первых обвиняемых и потребовал от банка M.M.Warburg вернуть деньги. Но связанное с этим расследование еще далеко от завершения: застопорившись в прошлом году, оно получило продолжение, и это способно испортить Шольцу канцлерство.

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