 Почему так важен пост главы Минфина в новом правительстве ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 28.10.2021

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Германия

Почему так важен пост главы Минфина в новом правительстве ФРГ

На пост министра финансов в следующем правительстве Германии претендуют оба партнера социал-демократов по коалиционным переговорам. Так кто возглавит Минфин - "зеленый" или либерал?

Зеленый Роберт Хабек (слева) и либерал Кристиан Линднер

В министры финансов метят и "зеленый" Роберт Хабек (слева), и либерал Кристиан Линднер

Хоть деньги это не всё, но без денег всё превращается в ничто, заметил недавно представитель немецких "зеленых" Свен Гигольд (Sven Giegold), принимавший участие в зондирующих консультациях его партии с либералам и социал-демократами. На них прощупывалась возможность формирования тройственной правящей коалиции в Германии - так называемого "светофора", по политическим цветам этих трех партий.

Тем временем от зондирующих консультаций "зеленые", либералы и социал-демократы уже перешли к официальным переговорам по выработке коалиционного соглашения - программы совместных действий на ближайшие четыре года для будущего правительства страны. О кадровых вопросах, распределении министерских портфелей речь пойдет в самую последнюю очередь. Но уже сейчас не только Гигольд обращает внимание на важность поста министра финансов. А почему, собственно?

Сколько власти у главы Минфина

На пост главы Минфина в следующем правительстве Германии претендуют и "зеленые", и либералы, в частности, председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner). Политолога Уве Юна (Uwe Jun) из университета в Трире это не удивляет: "Ведь эта должность - самая влиятельная после канцлера".

Министр финансов разрабатывает план госбюджета, поясняет Юн в интервью DW, "а содержание политики во многом зависит от распределения финансовых ресурсов". И пусть в итоге бюджет принимает парламент - проект  документа вырабатывает именно Минфин.

Министерство финансов ФРГ. Вид с воздуха

Министерство финансов - одно из самых больших зданий в правительственном квартале Берлина

В массивном здании на берлинской Вильгельмштрассе работают более 2000 сотрудников. На каждое из всех прочих министерств здесь есть свой "зеркальный" отдел. В этих отделах внимательно проверяют финансовые заявки других ведомств и вместе с ними разрабатывают бюджетные планы. И консерватор Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), и социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), занимавшие посты министра финансов в последние 12 лет, активно пользовались своими рычагами влияния, замечает Уве Юн.  

Право вето министра финансов - тупой меч

Силу своей должности ощущал и Ханс Айхель (Hans Eichel), глава немецкого Минфина с 1999 до 2005 года, но для успешной работы правительства, сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, важно наличие не сильных министров, а их коллегиальность и слаженность.

У немецкого министра финансов есть право заблокировать в правительстве начинание любого другого министра. Но Ханс Айхель называет такое право вето "тупым мечом". Ведь простым большинством члены кабинета министров могут аннулировать вето Минфина, и в таком случае, поясняет он, его глава будет выглядеть не сильным, а, наоборот, слабым.  

Роль министра финансов на мировой арене

В прежние времена младший партнер по правительственной коалиции в Германии, как правило, претендовал на престижное министерство иностранных дел, глава которого становился и вице-канцлером. Но потом эта традиция была нарушена: в первом правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel) вице-канцлером стал социал-демократический министр труда Франц Мюнтеферинг (Franz Müntefering).

Уве Юн

Уве Юн

Позднее заместителями канцлера становились и снова министры иностранных дел, и экономики, и, как сейчас, финансов. МИД ФРГ вообще утратил свое былое влияние, отмечает Уве Юн, после того как ведомство федерального канцлера фактически взяло на себя все, что касается европейской политики и политики в отношении ЕС.

Ханс Айхель, однако, называет именно Минфин "собственно министерством по делам Европы", поскольку ни одна другая группа не обладает в Брюсселе таким влиянием, как совет министров экономики и финансов стран-членов ЕС. А еще, напоминает он, есть еврогруппа, следящая за общей валютой, а на глобальном уровне - G20, которая была создана в 1999 году для обмена мнениями между министрами финансов и руководителями Центробанков.  

Политолог Юн указывает в этой связи на ту роль, которую в свое время, занимая пост министра финансов, играл в Евросоюзе Вольфганг Шойбле, который постоянно требовал соблюдения пакта финансовой стабильности, а также - на Олафа Шольца, сыгравшего важную роль в выработке решений ЕС, направленных на минимизацию негативных последствий пандемии коронавируса. Так что сейчас на втором месте после канцлера по влиянию в Европе - именно глава немецкого Минфина. 

Что должен уметь министр финансов?

Пять последних министров финансов Германии перед тем как занять этот пост уже были крупными руководителями: четверо возглавляли земельные правительства, один - Вольфганг Шойбле - был членом федерального кабинета министров.

Ханс Айхель был министром финансов в правительстве Герхарда Шрёдера

Ханс Айхель был министром финансов в правительстве Герхарда Шрёдера

Специалистом в области финансов быть не обязательно, говорит Ханс Айхель: "В министерстве много хороших экспертов". Министр должен уметь так ими руководить, чтобы они принимали хорошие решения. "Зеленые" считают, что таким качеством обладает их сопредседатель Роберт Хабек (Robert Habeck), поэтому именно он и должен возглавить Минфин.

Уве Юн, в свою очередь, считает, что главный казначей страны должен разбираться в вопросах финансовой политики, а еще - иметь представление о процессах согласования между министерствами, "знать правительственную кухню изнутри", поскольку именно министерству финансов зачастую отводится функция координатора работы всего кабмина. У Кристиана Линднера, указывает Юн, такого опыта нет. Хабек же успел в течение шести лет поработать в земельном правительстве на посту заместителя премьер-министра и главы одного из министерств.

Финансы - компетенция либералов

Уве Юн понимает тревоги "зеленых", спрашивающих себя, смогут ли они достичь поставленных ими целей по защите климата в том случае, если министром финансов станет Кристиан Линднер. В самом деле. Либералы больше ориентируются на рыночные механизмы и стимулы для поиска технологических решений, а "зеленые" возлагают больше надежд на государственное регулирование и прямые бюджетные субсидии.

Для СвДП пост главы Минфина особенно важен, поскольку либералы считаются особенно компетентными в вопросах финансовой и экономической политики. Во втором правительстве Ангелы Меркель они пожертвовали постом министра финансов и в результате на выборах 2013 года понесли крупные потери и вообще оказались в течение следующего легислатурного периода за воротами бундестага.

Деньги и рейтинг

А вот Олаф Шольц на посту министра финансов смог повысить свой рейтинг, эффектно выделяя многомиллиардные суммы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса и на помощь людям и фирмам, пострадавшим от катастрофического наводнения прошлым летом на западе Германии. Теперь он, скорее всего, станет канцлером

"Шольцу на пользу пошло очень хорошее состояние государственного бюджета, - говорит Уве Юн. - Но может случиться и так, что денег в казне станет меньше, и тогда министру финансов придется принимать меры экономии". В случае болезненных решений его рейтинг может и пострадать.

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