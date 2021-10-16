В Германии начались коалиционные переговоры: о чем спорят партии

Переговоры о создании коалиционного правительства с участием Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых" стартовали в Берлине 21 октября. Ранее потенциальные партнеры по так называемой "светофорной" коалиции - по политическим цветам партий - предварительно согласовали отдельные пункты их будущей правительственной программы. На какие уступки уже пошла каждая из партий и каковы приоритеты вероятного нового правительства Германии?

Хотя в Германии уже есть опыт "светофорной" коалиции - в частности, в земле Рейнланд-Пфальц она работает с 2016 года - многие наблюдатели поначалу скептически восприняли перспективу совместной работы СДПГ, СвДП и "зеленых" на федеральном уровне: уж слишком сильно различаются программы либералов и "зеленых". Именно поэтому тот факт, что партиям удалось провести зондирующие переговоры в спокойной, деловой атмосфере и главное без утечек, был воспринят многими как хороший знак. "Если три столь различные партии ведут переговоры так доверительно, без идеологии победителя и проигравшего, это может привести к настоящему успеху", - писала берлинская газета Der Tagesspiegel 15 октября.

Повышения налогов в Германии не будет

В 12-страничном документе, согласованном по итогам предварительных переговоров социал-демократов, либералов и "зеленых", каждая партия согласилась отступить от некоторых из заявленных перед выборами целей. С другой стороны, каждый из потенциальных партнеров по новому правительству ФРГ сумел отстоять наиболее важные для себя пункты.

Так, отказ от повышения налогов, в том числе "для богатых", был принципиальным вопросом для делегации СвДП во главе с лидером партии Кристианом Линднером (Christian Lindner), ведь к ядру электората этой партии относятся представители крупного и среднего бизнеса. СДПГ и "зеленым", добивавшимся повышения налогов для жителей страны с высокими доходами, пришлось от этих планов отказаться.

Олаф Шольц - вероятно, следующий канцлер Германии

При этом партии обязались усилить борьбу с отмыванием денег и уклонением от налогов, а также поднять уровень минимальной зарплаты в стране до 12 евро в час. На последнем пункте особенно настаивали социал-демократы. В то же время такую меру резко раскритиковали в блоке ХДС/ХСС, который, судя по всему, на этот раз окажется на скамье оппозиции. Консерваторы считают, что принуждение к выплате сотрудникам более высоких зарплат приведет к разорению мелких предприятий, и так пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Что касается внесенного в Основной закон Германии запрета на увеличение государственного долга выше определенной границы (Schuldenbremse, или "долговой тормоз"), то его переговорщики решили не трогать, "осуществляя инвестиции в защиту климата, цифровизацию, образование и исследования, а также инфраструктуру в предписываемых этим ограничением рамках".

Кто станет министром финансов ФРГ?

Невыясненным, однако, и после официального завершения зондирующих переговоров остался вопрос о том, кто займет в возможном "светофорном" правительстве ключевой пост министра финансов ФРГ, если нынешний глава Минфина социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) станет канцлером. Кристиан Линднер недвусмысленно дал понять, что хотел бы получить эту должность. С другой стороны, многие считают более подходящим кандидатом сопредседателя "зеленых" Роберта Хабека (Robert Habeck).

Сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек в Донбассе

К слову сказать, именно Хабек в конце мая 2021 года после посещения Донбасса заявил, что считает возможным поставку Германией "оборонительного вооружения" Украине. Реализует ли он подобные планы, получив министерский пост в новом правительстве ФРГ, не ясно.

Как отмечают эксперты, вопрос о том, кто получит портфель министра финансов ФРГ, особенно важен потому, что он определяет, кто из младших партнеров СДПГ будет в новом правительстве "главнее" - "зеленые" или либералы. "Зеленые" получили на парламентских выборах больше голосов, чем СвДП, однако последнее слово останется, скорее всего, за Шольцем.

"Министр финансов - это должность, связанная с самым сильным влиянием в кабинете. От нее целиком и полностью зависит, насколько с финансовой точки зрения будут реализованы договоренности в документе по созданию коалиции", - написала по этому поводу председатель комиссии СДПГ по основополагающим ценностям Гезине Шван (Gesine Schwan) в газете Welt 20 октября. По ее мнению, главой Минфина должен стать Хабек, а не Линднер - в том числе для того, чтобы проводить "миграционную политику с человеческим лицом" и защищать общие европейские ценности.

Защита климата ударными темпами

Еще одна уступка, на которую пошла партия "зеленых", - отказ от введения ограничения скорости в 130 км/ч на германских автобанах. За это потенциальные партнеры по правящей коалиции договорились сделать обязательной установку солнечных батарей на крышах всех промышленных зданий. На крышах частных домов установка солнечных батарей должна будет производиться "как правило". В целом для этих целей должны будут использовать все подходящие крыши новостроек в стране.

Лидер СвДП Кристиан Линднер рассчитывает на пост министра финансов Германии

Кроме этого, предполагается, что два процента площади Германии будет зарезервировано для строительства ветроэнергетических установок. Также "светофорная" коалиция ставит перед собой цель реализовать отказ от использования каменного и бурого угля для производства электроэнергии "в идеале" уже к 2030 году. В июле 2020 года в Германии был принят закон, согласно которому это должно произойти на восемь лет позже - к 2038 году.

Вид на жительство для интегрировавшихся иностранцев

Кроме прочего, документ, выработанный СДПГ, СвДП и "зелеными" во время зондирующих переговоров, предусматривает упрощенное предоставление вида на жительство иностранцам, которые "хорошо интегрированы в Германии" и самостоятельно зарабатывают себе на жизнь. "Мы хотим сделать возможной "смену колеи" и улучшить возможности по интеграции", - подчеркивают переговорщики. Под "сменой колеи" подразумевается возможность изменения статуса мигранта, например, с соискателя убежища на иностранного участника немецкого рынка труда. Других деталей об этих планах пока не сообщается.

Судьба "Северного потока - 2"

Если партиям удастся оперативно выработать коалиционное соглашение, новый кабинет министров может быть сформирован в Германии еще до Рождества. На фоне растущих цен на газ в Европе камнем преткновения, однако, может стать вопрос о судьбе газопровода "Северный поток - 2", который резко критикуют "зеленые" и либералы, но отстаивают социал-демократы.

Хотя в совместном документе, обнародованном СДПГ, СвДП и "зелеными" после завершения зондирующих переговоров, газопровод "Северный поток - 2" и не упоминается напрямую, там указано следующее: "В отношении энерго-политических проектов в Германии действует европейское энергетическое право".

20 октября кандидат "зеленых" на пост канцлера на выборах в бундестаг 2021 года Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которая может занять в новом правительстве Германии пост главы МИД, заявила, что выступает против выдачи разрешения на эксплуатацию газопровода, поскольку это стало бы нарушением законов ЕС.

Ожидается, что решение о возможности начать эксплуатацию газопровода германский национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - вынесет к 8 января 2022 года.

Смотрите также:

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Больше не "девочка" Гельмута Коля Будучи канцлером, Гельмут Коль (Helmut Kohl) покровительствовал Ангеле Меркель (Angela Merkel) и по-отечески называл ее "моя девочка". В 2001 году, когда была сделана эта фотография, Меркель уже вышла из его тени. В это время она возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС), находившийся тогда в оппозиции. Однако звездный час Меркель пробил только в 2005 году.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Победа на выборах с минимальным перевесом Выборы в бундестаг в 2005 году: блок ХДС/ХСС с минимальным перевесом победил социал-демократов во главе с канцлером Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder). При этом ХДС во главе с кандидатом в канцлеры Меркель получил наихудший результат с 1949 года - не самые лучшие предпосылки для нового главы правительства. Однако Меркель быстро пришла в себя.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Новый канцлер Герхард Шрёдер 22 ноября 2005 года в бундестаге поздравляет Ангелу Меркель: христианские демократы и социал-демократы сформировали так назывваемую "большую коалицию". Ангела Меркель стала самым молодым канцлером ФРГ, а также первой женщиной, первой восточной немкой, и первым ученым-физиком во главе правительства Германии.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Гостеприимная хозяйка Меркель быстро становится признанным политиком. В 2007 году на саммите G8 она принимает глав государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира и России в немецком курортном городке Хайлигендамме на побережье Балтийского моря, шутит с президентом США Джорджем Бушем и президентом РФ Владимиром Путиным. Геополитическая ситуация в мире тогда была совсем другой, чем сейчас.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Номер один в Евросоюзе Европа осенью 2008 года: Ангеле Меркель остается лишь улыбаться, глядя на двух главных мачо европейской политики: президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Когда разразился мировой финансовый кризис, именно Меркель стала номером один среди политиков Евросоюза.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Помощник или приказчик? Долги ряда стран ЕС стремительно растут, единая европейская валюта под угрозой. Меркель соглашается на оказание помощи пострадавшим от долгового кризиса странам ЕС, требует в ответ сокращения госрасходов и экономии средств. Греческие газеты пытаются провести параллель, сравнивая ситуацию 2008 года с временами оккупации страны гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Не оратор Меркель не отличается большим ораторским мастерством, чувствует себя неуютно в большой толпе людей. Часто она производит впечатление холодного человека, не всегда удачно объясняет свои политические решения. С другой стороны, многим немцам нравится ее скромная, трезвая и прагматичная манера поведения и руководства правительством. Иначе она не смогла бы возглавлять четыре правительства подряд.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии "Мамочка" Со временем немцы начинают называть Меркель "мамочкой". Не "матерью", а "мамочкой нации". Это звучит немного иронично, но в то же время с любовью и старомодно, ведь современные дети не называют "мамочкой" свою маму. Но мамочка заботится обо всех, благодаря ей никому не нужно чего-то бояться. Обратная сторона медали: под руководством "мамочки" дети навсегда остаются детьми. Не всем это нравится.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии "Мы справимся" Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии "Человек года" Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Женщины у руля Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Интересы государства Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Не страдает тщеславием Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Меркель на досуге О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.

Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии Последний год у власти Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль. Автор: Кристоф Хассельбах

