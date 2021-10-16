В Германии начались коалиционные переговоры: о чем спорят партии

СДПГ, СвДП и "зеленые" приступили к официальным переговорам о создании правящей коалиции. Помешает ли спор о запуске "Северного потока - 2" созданию в Германии работоспособного кабинета?
По цветам политических партий - СДПГ, СвДП и "зеленых" - будущее правительство ФРГ называют "светофором"
Переговоры о создании коалиционного правительства с участием Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых" стартовали в Берлине 21 октября. Ранее потенциальные партнеры по так называемой "светофорной" коалиции - по политическим цветам партий - предварительно согласовали отдельные пункты их будущей правительственной программы. На какие уступки уже пошла каждая из партий и каковы приоритеты вероятного нового правительства Германии?
Хотя в Германии уже есть опыт "светофорной" коалиции - в частности, в земле Рейнланд-Пфальц она работает с 2016 года - многие наблюдатели поначалу скептически восприняли перспективу совместной работы СДПГ, СвДП и "зеленых" на федеральном уровне: уж слишком сильно различаются программы либералов и "зеленых". Именно поэтому тот факт, что партиям удалось провести зондирующие переговоры в спокойной, деловой атмосфере и главное без утечек, был воспринят многими как хороший знак. "Если три столь различные партии ведут переговоры так доверительно, без идеологии победителя и проигравшего, это может привести к настоящему успеху", - писала берлинская газета Der Tagesspiegel 15 октября.
В 12-страничном документе, согласованном по итогам предварительных переговоров социал-демократов, либералов и "зеленых", каждая партия согласилась отступить от некоторых из заявленных перед выборами целей. С другой стороны, каждый из потенциальных партнеров по новому правительству ФРГ сумел отстоять наиболее важные для себя пункты.
Так, отказ от повышения налогов, в том числе "для богатых", был принципиальным вопросом для делегации СвДП во главе с лидером партии Кристианом Линднером (Christian Lindner), ведь к ядру электората этой партии относятся представители крупного и среднего бизнеса. СДПГ и "зеленым", добивавшимся повышения налогов для жителей страны с высокими доходами, пришлось от этих планов отказаться.
При этом партии обязались усилить борьбу с отмыванием денег и уклонением от налогов, а также поднять уровень минимальной зарплаты в стране до 12 евро в час. На последнем пункте особенно настаивали социал-демократы. В то же время такую меру резко раскритиковали в блоке ХДС/ХСС, который, судя по всему, на этот раз окажется на скамье оппозиции. Консерваторы считают, что принуждение к выплате сотрудникам более высоких зарплат приведет к разорению мелких предприятий, и так пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
Что касается внесенного в Основной закон Германии запрета на увеличение государственного долга выше определенной границы (Schuldenbremse, или "долговой тормоз"), то его переговорщики решили не трогать, "осуществляя инвестиции в защиту климата, цифровизацию, образование и исследования, а также инфраструктуру в предписываемых этим ограничением рамках".
Невыясненным, однако, и после официального завершения зондирующих переговоров остался вопрос о том, кто займет в возможном "светофорном" правительстве ключевой пост министра финансов ФРГ, если нынешний глава Минфина социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) станет канцлером. Кристиан Линднер недвусмысленно дал понять, что хотел бы получить эту должность. С другой стороны, многие считают более подходящим кандидатом сопредседателя "зеленых" Роберта Хабека (Robert Habeck).
К слову сказать, именно Хабек в конце мая 2021 года после посещения Донбасса заявил, что считает возможным поставку Германией "оборонительного вооружения" Украине. Реализует ли он подобные планы, получив министерский пост в новом правительстве ФРГ, не ясно.
Как отмечают эксперты, вопрос о том, кто получит портфель министра финансов ФРГ, особенно важен потому, что он определяет, кто из младших партнеров СДПГ будет в новом правительстве "главнее" - "зеленые" или либералы. "Зеленые" получили на парламентских выборах больше голосов, чем СвДП, однако последнее слово останется, скорее всего, за Шольцем.
"Министр финансов - это должность, связанная с самым сильным влиянием в кабинете. От нее целиком и полностью зависит, насколько с финансовой точки зрения будут реализованы договоренности в документе по созданию коалиции", - написала по этому поводу председатель комиссии СДПГ по основополагающим ценностям Гезине Шван (Gesine Schwan) в газете Welt 20 октября. По ее мнению, главой Минфина должен стать Хабек, а не Линднер - в том числе для того, чтобы проводить "миграционную политику с человеческим лицом" и защищать общие европейские ценности.
Еще одна уступка, на которую пошла партия "зеленых", - отказ от введения ограничения скорости в 130 км/ч на германских автобанах. За это потенциальные партнеры по правящей коалиции договорились сделать обязательной установку солнечных батарей на крышах всех промышленных зданий. На крышах частных домов установка солнечных батарей должна будет производиться "как правило". В целом для этих целей должны будут использовать все подходящие крыши новостроек в стране.
Кроме этого, предполагается, что два процента площади Германии будет зарезервировано для строительства ветроэнергетических установок. Также "светофорная" коалиция ставит перед собой цель реализовать отказ от использования каменного и бурого угля для производства электроэнергии "в идеале" уже к 2030 году. В июле 2020 года в Германии был принят закон, согласно которому это должно произойти на восемь лет позже - к 2038 году.
Кроме прочего, документ, выработанный СДПГ, СвДП и "зелеными" во время зондирующих переговоров, предусматривает упрощенное предоставление вида на жительство иностранцам, которые "хорошо интегрированы в Германии" и самостоятельно зарабатывают себе на жизнь. "Мы хотим сделать возможной "смену колеи" и улучшить возможности по интеграции", - подчеркивают переговорщики. Под "сменой колеи" подразумевается возможность изменения статуса мигранта, например, с соискателя убежища на иностранного участника немецкого рынка труда. Других деталей об этих планах пока не сообщается.
Если партиям удастся оперативно выработать коалиционное соглашение, новый кабинет министров может быть сформирован в Германии еще до Рождества. На фоне растущих цен на газ в Европе камнем преткновения, однако, может стать вопрос о судьбе газопровода "Северный поток - 2", который резко критикуют "зеленые" и либералы, но отстаивают социал-демократы.
Хотя в совместном документе, обнародованном СДПГ, СвДП и "зелеными" после завершения зондирующих переговоров, газопровод "Северный поток - 2" и не упоминается напрямую, там указано следующее: "В отношении энерго-политических проектов в Германии действует европейское энергетическое право".
20 октября кандидат "зеленых" на пост канцлера на выборах в бундестаг 2021 года Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которая может занять в новом правительстве Германии пост главы МИД, заявила, что выступает против выдачи разрешения на эксплуатацию газопровода, поскольку это стало бы нарушением законов ЕС.
Ожидается, что решение о возможности начать эксплуатацию газопровода германский национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - вынесет к 8 января 2022 года.
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