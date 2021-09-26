Бербок признала: "зеленые" не достигли своей цели на выборах в ФРГ

Партия "Союз-90/"зеленые" не смогла достичь "амбициозной цели" - по итогам выборов в бундестаг стать ведущей политической силой в Германии. Это признала кандидат в канцлеры от "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вечером в воскресенье, 26 сентября, в прямом эфире программы "Berliner Runde", транслировавшейся каналами ARD и ZDF.
По словам Бербок, "зеленым" далеко до выполнения этой задачи. "Мы не можем просто праздновать сегодня. Мы хотели стать правящей партией и реформировать эту страну", - отметила она. "Мы хотели большего, но не добились этого - отчасти из-за наших собственных ошибок в начале избирательной кампании, моих собственных ошибок", - признала Бербок.
Бербок: Демократия живет благодаря альтернативам
В то же время было абсолютно правильно бросить вызов блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и дать понять, что ФРГ нуждается в обновлении, сочла она. "Демократия живет благодаря альтернативам", - уверена кандидат от "зеленых".
Бербок напомнила, что у партии есть миссия: "Этой стране нужно правительство для защиты климата". По мнению политика, "Союз-90/"зеленые" получили от избирателей мандат на обеспечение перемен в Германии. Именно этим она и намерена заниматься с сопредседателем партии Робертом Хабеком (Robert Habeck) в ходе предварительных консультаций по формированию правительственной коалиции, заявила Бербок.
Кандидат от либералов: Есть запрос на формирование центристсткого правительства
Итоги голосования прокомментировал и председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner). По его мнению, получен четкий сигнал: "Политический центр укрепился, а полюса ослабли". "Это означает, что есть запрос на формирование центристского правительства", - уверен Линднер.
"Это хороший результат для нашей демократии и хорошие новости для других стран. Германия останется надежным партнером", - резюмировал он.
Предварительные итоги: СДПГ лидирует с минимальным отрывом
На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 22.10 (23.10 мск) 26 сентября она набирает 25,9% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,3%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты опроса, проведенного социологической службой Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD.
Третье место занимает партия "Союз-90/"зеленые", набирающая 14,5% голосов. Свободная демократическая партия (СвДП) получает 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,5%. По данным Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия - за нее проголосовали 5% избирателей.
Жители ФРГ выбрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит избрать нового канцлера Германии, который затем сформирует правительство. Всего за места в бундестаге боролось рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.
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Автор: Александра Елкина