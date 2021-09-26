Главные кандидаты в канцлеры ФРГ заявили о намерении сформировать правительство

По окончании голосования на выборах в бундестаг вечером в воскресенье, 26 сентября, оба главных претендента на пост канцлера ФРГ - Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Армин Лашет (Armin Laschet) - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Так, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шольц считает, что по итогам выборов в бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство .

Многие граждане Германии проголосовали за СДПГ, потому что хотели смены власти "и чтобы следующего канцлера этой страны звали Олаф Шольц", заявил 63-летний политик перед ликующими сторонниками в берлинской штаб-квартире партии.

По словам социал-демократа, результаты говорят о необходимости того, чтобы были реализованы все обещания, данные в ходе предвыборной кампании. "Сейчас мы ждем окончательных итогов выборов, но затем приступим к работе", - сказал Шольц.

Армин Лашет: Речь идет о "коалиции будущего"

Кандидат от правящего консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет (Armin Laschet) в свою очередь заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС. По мнению Лашета, каждый голос, отданный за эти партии - "это голос против федерального правительства левого толка".

"Германии сейчас нужна коалиция будущего, которая модернизирует нашу страну", - полагает он. В таком союзе, по словам Лашета, каждый партнер должен определиться со своими приоритетами. Говоря о текущих итогах выборов, политик констатировал: "Мы не можем быть удовлетворены их результатом". "По всей вероятности, будет создана коалиция из трех партнеров", - заявил далее Армин Лашет.

Политик также поблагодарил Ангелу Меркель (Angela Merkel) за проделанную работу на посту канцлера ФРГ: "Это были 16 хороших лет для Германии". Сама Меркель в этот вечер также находилась на сцене штаб-квартиры ХДС в Берлине - но во втором ряду.

Предварительные итоги: СДПГ лидирует с минимальным отрывом

На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 21.10 (22.10 мск) 26 сентября она набирает 25,7% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,5%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты опроса, проведенного социологической службой Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD.

Третье место занимает партия "Союз-90/"зеленые", набирающая 14,3% голосов. Свободная демократическая партия (СвДП) получает 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,5%. По данным Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия. За нее проголосовали 5% избирателей.

Итоговая явка на выборах в Германии может составить 76%, свидетельствуют прогнозы опроса Infratest dimap. На предыдущих парламентских выборах в 2017 году явка была 76,2 процента.

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