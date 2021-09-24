Выборы в парламент Германии - 2021: что нужно знать

Депутаты избираются путем "всеобщих, свободных, равных и тайных выборов" - это, пожалуй, самый цитируемый фрагмент, посвященный выборам в Германии. Так записано в 1-й части статьи 38 Основного закона (конституции) ФРГ. И это означает, что право голоса имеют все совершеннолетние (от 18 лет и старше) граждане Германии независимо от их имущественного положения, образования и политических взглядов. У каждого избирателя два голоса: первый - за конкретного кандидата, второй - за список той или иной партии.

В Германии - представительская демократия

Избирательная система в Германии отличается от американской, британской или швейцарской. Самое важное отличие: политическая форма правления в Германии не прямая, а представительская. Центральную роль в ней играют избранные депутаты, которые являются выразителями воли народа.

Швейцария - яркий пример прямой демократии. Швейцарцы, помимо парламента, принимают законы также и на референдумах. В Германии же законодательные решения оформляются только через народных представителей - депутатов. Это означает, что существенная доля ответственности лежит на каждом из них.

Зал пленарных заседаний бундестага

Конституция ФРГ особо подчеркивает их роль, формулируя ее так: "Они (депутаты. - Ред.) являются представителями всего народа, не связаны наказами или указаниями и подчиняются лишь своей совести". При этом конституция наделяет рядовых избирателей контрольными функциями. Те из них, кто считают, что при голосовании была нарушена процедура, могут оспорить выборы.

Важная роль бундестага в Германии

С 2002 года парламент ФРГ - бундестаг насчитывает не менее 598 депутатов. Формируется он по смешанной системе - половина мест (299) отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.

Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия. Партии для выборов в бундестаг составляют из своих кандидатов земельные партийные списки: каждое из 16 земельных партийных отделений готовит свой список.

В соответствии с размером федеральных земель их партийные списки включаются в федеральный, возглавляемый партийным кандидатом в канцлеры. В 2021 году на первом месте в списке Христианско-демократического союза и его партнерской партии в Баварии, Христианско-социального союза - глава ХДС Армин Лашет (Armin Laschet).

Глава ХДС и кандидат на пост канцлера Армин Лашет

У социал-демократов лидирующую позицию занимает Олаф Шольц (Olaf Scholz), нынешний вице-канцлер и министр финансов. От партии "Союз-90/"зеленые" кандидатом в канцлеры в 2021 году является ее сопредседатель Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Крайне важно: федерального канцлера в конце концов избирают именно депутаты бундестага, а не рядовые избиратели прямым голосованием.

Выборы в бундестаг Германии: что такое первый и второй голоса

Из двух голосов, которые может отдать в ходе выборов каждый немецкий избиратель, более важным является второй. Он определяет расстановку сил в бундестаге. Например, если какая-то партия на выборах в Германии получила в итоге 35 процентов вторых голосов, то это значит, что в новом федеральном парламенте у нее будет 35 процентов мест. Посредством второго голоса избиратели в конечном счете решают вопрос большинства в бундестаге. Когда выясняется, сколько мест завоевала партия благодаря отданным за нее вторым голосам, депутатские мандаты распределяются с учетом партийных списков.

Немецкие избиратели могут разделить первый и второй голос - поддержать в одномандатном округе кандидата от одной партии и одновременно проголосовать за партийный список другой. Места в бундестаге получают партии, которые набрали не менее 5 процентов голосов, отданных за них. Количество мест, получаемых прошедшей в бундестаг партией, пропорционально количеству отданных за нее вторых голосов.

Нынешний вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц - кандидат на пост канцлера

Дополнительные и уравнивающие мандаты

Эти места заполняются теми кандидатами от партии, которые одержали победу в одномандатных округах. Если таких кандидатов меньше, чем полученных партией мандатов, то оставшиеся парламентские места заполняются согласно партийному списку. Если же кандидатов от партии, победивших в одномандатных округах, больше общего количества мандатов, полученных партией, то для таких кандидатов создаются дополнительные места - это и есть дополнительные мандаты (Überhangmandate).

Такая ситуация складывается регулярно, что сказывается на численности парламента. Но и это еще не все: общее число депутатов увеличивается за счет распределения уравнивающих мандатов (Ausgleichmandate), которые выдаются другим партиям, чтобы сохранить соотношение сил в бундестаге.

Об этой процедуре договорились правительство и оппозиция в 2012 году после соответствующего решения Федерального конституционного суда, постановившего, что выдача дополнительных мандатов противоречит Основному закону ФРГ, так как это нарушает соотношение сил в парламенте. Недостаток договоренности состоит в том, что она ведет к значительному увеличению числа депутатов. С годами бундестаг превратился в крупнейший национальный парламент в Европе. Так, в бундестаге предыдущего созыва - 709 депутатов. Поэтому сейчас обсуждается механизм сокращения дополнительных и уравнивающих мандатов.

Сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" и кандидат на пост канцлера Анналена Бербок

Пятипроцентный барьер на выборах в Германии

Особенность немецкого права представляет 5-процентный избирательный барьер, который партии необходимо преодолеть для того, чтобы быть представленной в бундестаге. Такая норма есть в законодательстве других стран: в Израиле планка, например, установлена на уровне 3,25 процента, в Турции - 10 процентов. Появление пятипроцентного барьера в Германии во многом обусловлено исторически.

Его цель - предотвратить раздробленность партийно-политического ландшафта, как это было в 1920-е годы. Такая раздробленность усложняла формирование стабильного правительства, располагающего большинством в парламенте. Критики этой нормы указывают на то, что многие голоса, отданные за партии, которые не попали в парламент, как бы пропадают. На выборах в 2013 году таких голосов было почти 7 миллионов. Дискуссии о целесообразности пятипроцентного барьера не утихают, однако на выборах 26 сентября 2021 года он, как и прежде, будет действовать.

Еще больше информации о выборах в бундестаг 26 сентября 2021 года - в нашей специальной рубрике Выборы в Германии.

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