Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Бундестаг Федеративной Республики Германия

Бундестаг (Bundestag) - однопалатный парламент в Федеративной Республике Германия.

Бундестаг - однопалатный парламент Германии - орган законодательной власти в ФРГ. Выборы в бундестаг проводятся раз в четыре года, депутаты парламента избираются гражданами по смешанной системе. Избиратели голосуют по двум спискам - мажоритарному и партийному. Главные задачи бундестага: принятие законов, выборы федерального канцлера и контроль за деятельностью правительства. Заседания парламента проводит председатель бундестага. В парламенте Федеративной Республики Германия последнего созыва (2017 - 2021 годы) работают 709 депутатов.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину 10.11.2021

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.
#58702863 - Judge Holding Documents © apops

Обвиненный в шпионаже на РФ гражданин ФРГ приговорен к условному сроку 28.10.2021

Прокуратура Германии обвиняла сотрудника фирмы, обслуживающей электроприборы на территории бундестага, в тайной агентурной деятельности в пользу России.
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Бундестаг ХХ созыва: моложе, больше женщин и мигрантов 27.10.2021

В немецком парламенте еще никогда не было так много депутатов с мигрантским прошлым и моложе 30 лет. DW - с коллективным портретом бундестага, учредительное заседание которого состоялось 26 октября.

Женщины-депутаты родом из России и Казахстана в составе нового бундестага (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Народные избранники, а точнее избранницы, с которыми повстречался накануне сегодняшнего заседания корреспондент DW, из семей "русских немцев" - так называют в Германии немцев-переселенцев из стран бывшего СССР.
German Chancellor Angela Merkel looks around during the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Ангела Меркель официально перестала быть канцлером ФРГ 26.10.2021

В день учредительного заседания нового бундестага полномочия Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершились, но она продолжит исполнять свои обязанности до создания нового правительства.

Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021) 26.10.2021

26 октября состоялось первое заседание нового бундестага в Берлине. Сколько теперь женщин, мигрантов и молодежи в парламенте Германии, и сколько депутатов с измененным полом?

Самый большой, дорогой, женский и молодой: новый германский бундестаг. DW Новости (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва 26.10.2021

Эпатаж правых популистов, охота либералов к перемене мест и канцлер Меркель, пересевшая из правительственной ложи на трибуну для почетных зрителей. DW - о первом заседании бундестага, избранного месяц назад.
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Karikatur: Wenn Merkel im Bundestag zu Gast wird Stichworte: Elkin, Karikatur, Angela Merkel, Abschied von Merkel als Kanzlerin, neuer Bundestag, Bundestagwahl Bildbeschreibung: Karikatur - Bundeskanzlerin Angela Merkel geht auf die Treppe zu und vorbei an dem Schild Bundestag. Zuschauertribüne.

Новая роль Ангелы Меркель 26.10.2021

Ангела Меркель следила за первым заседанием бундестага нового созыва с трибуны для почетных гостей. До избрания преемника она лишь исполняет обязанности канцлера ФРГ. Сергей Елкин заглянул за кулисы.
Regierungserklärung der Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Lage in Afghanistan. Deutschland, Berlin am 25.08.2021: Regierungserklärung der Kanzlerin Angela Merkel zur Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur militärischen Evakuierung aus Afghanistan nach der Machtübergabe der Taliban. Weitwinkel Bild der Plenarsaal *** Government Statement by Chancellor Angela Merkel on the Situation in Afghanistan Germany, Berlin on 25 08 2021 Government Statement by Chancellor Angela Merkel on the Deployment of Armed German Forces for Military Evacuation from Afghanistan Following the Talibans Transfer of Power Wide Angle Picture of the Plenary Chamber

В Германии бундестаг нового созыва собрался на учредительное заседание 26.10.2021

Депутаты нового созыва избирают председателя парламента и его заместителей и согласовывают регламент. Союз налогоплательщиков протестуют против разрастания депутатского корпуса до 736 человек.
09.09.2021 , Duisburg , Diskussionsrunde mit den Bundestagskandidaten Thomas Mahlberg CDU , Bärbel Bas SPD und Lamya Kaddor Grüne in der Redaktion der Rheinischen Post in Duisburg an der Königstraße 51. Bärbel Bas *** 09 09 2021 , Duisburg , Discussion with the candidates for the Bundestag Thomas Mahlberg CDU , Bärbel Bas SPD and Lamya Kaddor Greens in the editorial office of the Rheinische Post in Duisburg at Königstraße 51 Bärbel Bas

Немецкий парламент возглавила женщина. Кто она? 25.10.2021

Социал-демократы предложили на пост председателя бундестага Бербель Бас, занимающуюся вопросами здравоохранения. Бас стала третьей женщиной на этом посту. Что о ней известно?

Das Reichstagsgebäude mit dem Bundestag kurz vor Sonnenaufgang. Rund 60,4 Milionen Wahlberechtigte sind am 26.09.2021 aufgerufen den 20. Deutschen Bundestag zu wählen.

В Берлине вынесут приговор по делу "русского шпиона в бундестаге" 25.10.2021

Чем закончится скандал с планами помещений бундестага, отправленными четыре года назад в посольство России? Корреспондент DW побывал на слушании дела Йенса Ф., обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.
Kuppel, Reichstag, Mitte, Berlin, Deutschland, Europa

Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2" 21.10.2021

Представители фракций ХДС/ХСС и "Левой партии" раскритиковали лидера "зеленых", которая обвинила Россию в газовом шантаже.

Germany's Free Democratic Party (FDP) leader Christian Lindner gives a statement after a board meeting that approved coalition talks with the Social Democratic Party (SPD) and the Greens according to a party source, in Berlin, Germany, October 18, 2021. REUTERS/Annegret Hils

Немецкие либералы дали зеленый свет коалиционным переговорам 18.10.2021

Свободная демократическая партия вслед за социал-демократами и "зелеными" проголосовала за переговоры по "светофорной" правительственной коалиции в Германии.

Россия идет на разрыв с НАТО: ответ Москвы за шпионский скандал? (18.10.2021) 18.10.2021

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?

На смену правительству Меркель придет "светофорная" коалиция? (18.10.2021) 18.10.2021

Социал-демократы, "зеленые" и либералы заявили о готовности к коалиционным переговорам. Возможное будущее правительство в Германии уже окрестили "светофорной" коалицией - по цветам входящих в нее партий. На какие компромиссы им придется идти, чтобы сформировать правительство?
Показать еще