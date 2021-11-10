Бундестаг Федеративной Республики Германия

Бундестаг (Bundestag) - однопалатный парламент в Федеративной Республике Германия.
Бундестаг - однопалатный парламент Германии - орган законодательной власти в ФРГ. Выборы в бундестаг проводятся раз в четыре года, депутаты парламента избираются гражданами по смешанной системе. Избиратели голосуют по двум спискам - мажоритарному и партийному. Главные задачи бундестага: принятие законов, выборы федерального канцлера и контроль за деятельностью правительства. Заседания парламента проводит председатель бундестага. В парламенте Федеративной Республики Германия последнего созыва (2017 - 2021 годы) работают 709 депутатов.
Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Народные избранники, а точнее избранницы, с которыми повстречался накануне сегодняшнего заседания корреспондент DW, из семей "русских немцев" - так называют в Германии немцев-переселенцев из стран бывшего СССР.
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