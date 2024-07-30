Суд: Реформа избирательного права нарушает Основной закон

Отмена правила, по которому партия будет представлена в бундестаге, даже если не преодолеет пятипроцентный барьер, но получит три прямых мандата, нарушает Основной закон ФРГ, решили судьи в Карлсруэ.

Закон о реформе избирательного права, подготовленный правящей коалицией ФРГ, частично противоречит Основному закону Германии и нуждается в доработке. О соответствующем решении Федерального конституционного суда ФРГ сообщает его пресс-служба во вторник, 30 июля. В интернете соответствующая информация начала курсировать накануне вечером.

Закон о реформе избирательного права был подписан федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в июне 2023 года и должен был вступить в силу к очередным выборам в бундестаг, намеченным на 2025 год.

Противоречащим Основному закону ФРГ судьями в Карлсруэ было признано положение закона, отменяющее правило (отмена не распространяется на партии национальных меньшинств), по которому партия в целом будет представлена в бундестаге, даже если она не преодолеет обязательный пятипроцентный барьер, но получит три прямых индивидуальных мандата. Указывается, что решением Конституционного суда ФРГ это правило должно оставаться в силе до принятия законодателями новой нормы в этой связи.

Цель реформы избирательного права в Германии

Целью реформы избирательного права в Германии, разработанной правящей "светофорной коалицией" из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза 90" / "зеленых", является сокращение числа депутатов германского бундестага с нынешних 736 до 630 человек.

Парламент Германии, который, согласно Основному закону ФРГ, должен насчитывать 598 мест, постоянно разрастался из-за наличия так называемых дополнительных и уравнивающих мандатов. В Германии каждый избиратель имеет на выборах два голоса. Половина из 598 мест в парламенте распределяется по голосам избирателей, отданным за конкретных людей - прямых кандидатов в округах, а вторая половина - по голосам избирателей, отданным за земельные партийные списки.

До сих пор постоянно получалось так, что партии могли провести в парламент больше прямых кандидатов, чем им полагается по итогам голосования за партийные списки. В таком случае партии получали дополнительные мандаты. Остальные партии, прошедшие в парламент, в качестве компенсации получали так называемые уравнивающие мандаты.

Реформа избирательного права предусматривает отмену дополнительных и уравнивающих мандатов, и это ее положение, с точки зрения Конституционного суда ФРГ, Основному закону Германии не противоречит.

Критика Закона о реформе избирательного права в Германии

Считается, что при реформе избирательного права в Германии сильнее всего пострадают малые партии, в частности Левые и Христианско-социальный союз (ХСС) - "сестринская" партия Христианско-демократического союза (ХДС), представленная только в Баварии. Именно левые депутаты и фракция блока ХДС/ХСС в бундестаге активнее всего критиковали реформу.

С жалобой против изменения Закона об избирательном праве в Конституционный суд ФРГ обратились также 4000 частных лиц. Заявители усмотрели в нововведениях нарушение двух основных прав: равного избирательного права в соответствии со статьей 38 и права на равные возможности для политических партий в соответствии со статьей 21 Основного закона.

Глава бундестага довольна решением суда

Председательница бундестага, социал-демократка Бербель Бас (Bärbel Bas) приветствовала решение Федерального КС, подчеркнув, что оно " обеспечило необходимую ясность и правовую определенность в отношении центрального пункта реформы избирательного законодательства". "Это означает, что в будущем число депутатов будет четко ограничено 630. Это также является важным сигналом для избирателей. Больше не будет бесконтрольного роста германского бундестага. Как председательница бундестага, я приветствую это, поскольку это способствует надежности планирования, ограничивает расходы и укрепляет работоспособность бундестага", - добавила она.