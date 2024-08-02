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Согласие бундестага не нужно для размещения в ФРГ ракет США

Роман Сулима
2 августа 2024 г.

Парламент Германии не обязан участвовать в принятии решения о размещении в стране американских систем вооружений большой дальности, решила научная служба бундестага.

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Американский эсминец USS Porter запускает крылатую ракету Tomahawk во время войны в Ираке в 2002 году
Американский эсминец USS Porter запускает крылатую ракету Tomahawk во время войны в Ираке в 2002 году (фото из архива)Фото: Christopher Senenko/U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Парламент Германии не должен обязательно участвовать в принятии решения о размещении в стране американских систем вооружений большой дальности. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило агентство dpa со ссылкой на вывод научной службы бундестага. В своей информационной записке она заявила, что размещение, запланированное на 2026 год, скорее всего, "произойдет в рамках системы альянса НАТО", уточняет агентство.

Как следует из записки научной службы бундестага, правовой основой, на базе которой федеральное правительство может дать свое согласие без дальнейшего участия законодательной власти, скорее всего, будут Договор о НАТО и Договор о пребывании, регулирующий правовой статус иностранных вооруженных сил в Германии, в сочетании с соответствующими законами о согласии между сторонами.

Ранее представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подвергли критике, в частности, тот факт, что решение о планируемой переброске в страну американского оружия дальнего действия было принято и объявлено без участия бундестага. Так, бывший председатель партии Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) заявил, что такое решение должно обсуждаться и внутри СДПГ, и в бундестаге. В свою очередь Йоханн Вадефул (Johann Wadephul), заместитель лидера парламентской группы ХДС/ХСС, также приветствовал развертывание, но в то же время призвал к дебатам в парламенте.

Шольц: Размещение американских ракет призвано предотвратить войну

Как было объявлено ранее, Соединенные Штаты в целях сдерживания России и для защиты партнеров по НАТО разместят в Европе ракеты большой дальности. В Германии с 2026 года будут базироваться ракеты Tomahawk, способные поражать цели в радиусе до 2500 километров, а также зенитные ракеты SM-6 и недавно разработанное гиперзвуковое оружие.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), развертывание этого оружия в Германии "служит тому, чтобы предотвратить войну."  На вопрос о том, что должна сделать Москва, чтобы остановить развертывание американских дальнобойных ракет, он ответил: "Прекратить войну в Украине".

Путин пригрозил ответить на размещение ракет США в Германии

В ответ на размещение в ФРГ высокоточных ракет США Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности, заявил президент России Владимир Путин на параде ВМФ РФ в Санкт-Петербурге в конце июля.

Путин отметил, что в зоне досягаемости американских ракет, размещенных в Германии, окажутся "важные российские объекты государственного и военного управления", а подлетное время ракет, которые "в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут".

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