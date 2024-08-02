Согласие бундестага не нужно для размещения в ФРГ ракет США

Парламент Германии не должен обязательно участвовать в принятии решения о размещении в стране американских систем вооружений большой дальности. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило агентство dpa со ссылкой на вывод научной службы бундестага. В своей информационной записке она заявила, что размещение, запланированное на 2026 год, скорее всего, "произойдет в рамках системы альянса НАТО", уточняет агентство.

Как следует из записки научной службы бундестага , правовой основой, на базе которой федеральное правительство может дать свое согласие без дальнейшего участия законодательной власти, скорее всего, будут Договор о НАТО и Договор о пребывании, регулирующий правовой статус иностранных вооруженных сил в Германии, в сочетании с соответствующими законами о согласии между сторонами.

Ранее представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подвергли критике, в частности, тот факт, что решение о планируемой переброске в страну американского оружия дальнего действия было принято и объявлено без участия бундестага. Так, бывший председатель партии Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) заявил, что такое решение должно обсуждаться и внутри СДПГ, и в бундестаге. В свою очередь Йоханн Вадефул (Johann Wadephul), заместитель лидера парламентской группы ХДС/ХСС, также приветствовал развертывание, но в то же время призвал к дебатам в парламенте.

Шольц: Размещение американских ракет призвано предотвратить войну

Как было объявлено ранее, Соединенные Штаты в целях сдерживания России и для защиты партнеров по НАТО разместят в Европе ракеты большой дальности. В Германии с 2026 года будут базироваться ракеты Tomahawk, способные поражать цели в радиусе до 2500 километров, а также зенитные ракеты SM-6 и недавно разработанное гиперзвуковое оружие.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), развертывание этого оружия в Германии "служит тому, чтобы предотвратить войну." На вопрос о том, что должна сделать Москва, чтобы остановить развертывание американских дальнобойных ракет, он ответил: "Прекратить войну в Украине".

Путин пригрозил ответить на размещение ракет США в Германии

В ответ на размещение в ФРГ высокоточных ракет США Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности, заявил президент России Владимир Путин на параде ВМФ РФ в Санкт-Петербурге в конце июля.

Путин отметил, что в зоне досягаемости американских ракет, размещенных в Германии, окажутся "важные российские объекты государственного и военного управления", а подлетное время ракет, которые "в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут".