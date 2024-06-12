"Нашел правильные слова". СМИ ФРГ о речи Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил в бундестаге. Депутаты от двух пророссийских партий - правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и недавно созданной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) - бойкотировали его речь, демонстративно не явившись в зал заседаний немецкого парламента. Как немецкая пресса комментирует выступление Владимира Зеленского в парламенте ФРГ - в обзоре DW.

Zeit Online: Наглые противники помощи Украине

Выступление в бундестаге должно было стать кульминацией долгого для Владимира Зеленского дня в Берлине, но ситуация, сложившаяся в парламенте в момент выступления Зеленского, напоминала фарс, имеющий внутриполитическое значение, комментирует издание Zeit Online. "В этот момент в бундестаге заглянули в будущее, которое определили выборы в Европарламент. Да, в немецком парламенте до сих пор есть стабильное большинство, которое выступает в поддержку Украины - и в Европе, и в Германии. Но ее противников становится все больше. И они становятся наглее. Лидеры парламентской фракции АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) называют Владимира Зеленского "президентом войны, который попрошайничает". "Мы отказываемся слушать спикера в камуфляже", - цитирует издание заявление руководства АдГ и продолжает: "При этом Зеленский не носит камуфляж. Конечно, на нем нет рубашки и галстука, как на Олафе Шольце (Olaf Scholz), но он (Шольц. - Ред.) и не руководит страной, которая находится в состоянии войны", - пишет Zeit Online.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в бундестаге Фото: Lisi Niesner/REUTERS

ARD: "Отвратительная риторика АдГ понравится Кремлю"

"Непристойное, недостойное, неуважительное - иначе нельзя назвать поведение сторонников Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) в отношении президента Украины, - пишет комментатор берлинской студии ARD. - Владимир Зеленский приезжает в немецкий бундестаг как гость. В своей чрезвычайно эмоциональной речи он благодарит Германию за поддержку, оказанную его стране после вторжения России и втягивания в кровопролитную войну. А что делают десять депутатов от дружественного России "Союза Сары Вагенкнехт"? Они бойкотируют выступление Зеленского и держатся от него подальше. И это те люди, которые при любой возможности громко требуют прекратить войну путем переговоров. При этом Вагенкнехт и Ко. даже не слушают, что говорит один из важнейших участников таких переговоров. Это чистой воды лицемерие со стороны самопровозглашенной "партии мира", - пишет в комментарии ARD.

Его автор не обделил вниманием и поведение депутатов от правопопулистской "Альтернативы для Германии". "АдГ, другая очень дружественная России партия в бундестаге, вела себя еще более убого. Алис Вайдель и Тино Хрупалла, "адский дуэт" во главе парламентской фракции и партии, опустились очень низко, чтобы оправдать отсутствие своих депутатов. (…) Эта отвратительная риторика понравится правителю в Кремле", - подытожил комментатор берлинской студии ARD.

В зале заседаний бундестага во время выступления президента Владимира Зеленского Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Kölner Stadt-Anzeiger: Германия и Европа должны доказать привлекательность демократии

После выступления Зеленского в бундестаге издание Kölner Stadt-Anzeiger задается вопросом: "Как такое может быть, что большая, сильная, либеральная Европа при поддержке США не в состоянии серьезно противостоять российской агрессии. "Посмотришь, насколько успешен Путин в попытке расколоть европейские страны - и, не в последнюю очередь, Германию, и сомневаешься в том, что демократия, действительно, окажется более сильной моделью общества; что она будет привлекательнее не только для угнетенных, какими сейчас являются украинцы, но и выдержит испытания историей. Германия и Европа теперь должны доказать, что демократия и свобода не только более привлекательны, но и сильнее автократии и диктатуры", - пишет Kölner Stadt-Anzeiger.

FAZ: "Их слишком мало, чтобы изменить курс Германии"

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало выступление президента Зеленского в бундестаге решительным и уверенным: "По его речи в бундестаге нельзя было сказать, что перспективы не так уж радужны. Это было решительное, уверенное выступление, которое сильно контрастировало с часто нерешительными немецкими дебатами о войне. "Нет такой стены, которую нельзя было бы разрушить", обратился Зеленский к членам бундестага. Это, конечно, было адресовано Берлину - полезное напоминание о том, что именно Европе не стоит с фатализмом относиться к российским претензиям на господство в мире. Зеленский также нашел правильные слова, когда поблагодарил Германию, особенно за защиту, обеспеченную системами Patriot. Ну, а то, что сторонники Вагенкнехт и почти все депутаты от AдГ бойкотировали выступление президента, он сможет пережить - их слишком мало, чтобы изменить курс Германии", - пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.