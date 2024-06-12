  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

"Нашел правильные слова". СМИ ФРГ о речи Зеленского

Олена Перепадя
12 июня 2024 г.

Немецкие СМИ активно комментируют выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Обозреватели критически отнеслись к демаршу, который устроили во время речи президента Украины две пророссийские партии. Обзор DW.

https://p.dw.com/p/4gxsk
Президент Украины Владимир Зеленский в бундестаге 11 июня 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский в бундестаге 11 июня 2024 года Фото: Axel Schmidt/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил в бундестаге. Депутаты от двух пророссийских партий - правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и недавно созданной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) - бойкотировали его речь, демонстративно не явившись в зал заседаний немецкого парламента. Как немецкая пресса комментирует выступление Владимира Зеленского в парламенте ФРГ - в обзоре DW. 

Zeit Online: Наглые противники помощи Украине         

Выступление в бундестаге должно было стать кульминацией долгого для Владимира Зеленского дня в Берлине, но ситуация,  сложившаяся в парламенте в момент выступления Зеленского, напоминала фарс, имеющий внутриполитическое значение, комментирует издание Zeit Online. "В этот момент в бундестаге заглянули в будущее, которое определили выборы в Европарламент. Да, в немецком парламенте до сих пор есть стабильное большинство, которое выступает в поддержку Украины - и в Европе, и в Германии. Но ее противников становится все больше. И они становятся наглее. Лидеры парламентской фракции АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) называют Владимира Зеленского "президентом войны, который попрошайничает". "Мы отказываемся слушать спикера в камуфляже", - цитирует издание заявление руководства АдГ и продолжает: "При этом Зеленский не носит камуфляж. Конечно, на нем нет рубашки и галстука, как на Олафе Шольце (Olaf Scholz), но он (Шольц. - Ред.) и не руководит страной, которая находится в состоянии войны", - пишет Zeit Online.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в бундестаге Фото: Lisi Niesner/REUTERS

ARD: "Отвратительная риторика АдГ понравится Кремлю"

"Непристойное, недостойное, неуважительное - иначе нельзя назвать поведение сторонников Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) в отношении президента Украины, - пишет комментатор берлинской студии ARD. - Владимир Зеленский приезжает в немецкий бундестаг как гость. В своей чрезвычайно эмоциональной речи он благодарит Германию за поддержку, оказанную его стране после вторжения России и втягивания в кровопролитную войну. А что делают десять депутатов от дружественного России "Союза Сары Вагенкнехт"? Они бойкотируют выступление Зеленского и держатся от него подальше. И это те люди, которые при любой возможности громко требуют прекратить войну путем переговоров. При этом Вагенкнехт и Ко. даже не слушают, что говорит один из важнейших участников таких переговоров. Это чистой воды лицемерие со стороны самопровозглашенной "партии мира", - пишет в комментарии ARD.

Его автор не обделил вниманием и поведение депутатов от правопопулистской "Альтернативы для Германии". "АдГ, другая очень дружественная России партия в бундестаге, вела себя еще более убого. Алис Вайдель и Тино Хрупалла, "адский дуэт" во главе парламентской фракции и партии, опустились очень низко, чтобы оправдать отсутствие своих депутатов. (…) Эта отвратительная риторика понравится правителю в Кремле", - подытожил комментатор берлинской студии ARD.

В зале заседаний бундестага во время выступления президента Владимира Зеленского
В зале заседаний бундестага во время выступления президента Владимира Зеленского Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Kölner Stadt-Anzeiger: Германия и Европа должны доказать привлекательность демократии 

После выступления Зеленского в бундестаге издание Kölner Stadt-Anzeiger задается вопросом: "Как такое может быть, что большая, сильная, либеральная Европа при поддержке США не в состоянии серьезно противостоять российской агрессии. "Посмотришь, насколько успешен Путин в попытке расколоть европейские страны -  и, не в последнюю очередь, Германию, и сомневаешься в том, что демократия, действительно, окажется более сильной моделью общества; что она будет привлекательнее не только для угнетенных, какими сейчас являются украинцы, но и выдержит испытания историей. Германия и Европа теперь должны доказать, что демократия и свобода не только более привлекательны, но и сильнее автократии и диктатуры", - пишет Kölner Stadt-Anzeiger. 

FAZ: "Их слишком мало, чтобы изменить курс Германии"

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало выступление президента Зеленского в бундестаге решительным и уверенным: "По его речи в бундестаге нельзя было сказать, что перспективы не так уж радужны. Это было решительное, уверенное выступление, которое сильно контрастировало с часто нерешительными немецкими дебатами о войне. "Нет такой стены, которую нельзя было бы разрушить", обратился Зеленский к членам бундестага. Это, конечно, было адресовано Берлину - полезное напоминание о том, что именно Европе не стоит с фатализмом относиться к российским претензиям на господство в мире. Зеленский также нашел правильные слова, когда поблагодарил Германию, особенно за защиту, обеспеченную системами Patriot. Ну, а то, что сторонники Вагенкнехт и почти все депутаты от AдГ бойкотировали выступление президента, он сможет пережить - их слишком мало, чтобы изменить курс Германии", - пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Жилой дом в Покровске после ракетного удара российских военных

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Ракетные удары, нанесенные военными РФ по центру города Покровска Донецкой области, унесли, по данным властей Украины, жизни 7 человек. Десятки, включая двоих детей, получили ранения. Подробности - в галерее DW.
Конфликты8 августа 2023 г.7 фото
external

Как Запад собирается восстанавливать Украину во время войны

Как Запад собирается восстанавливать Украину во время войны

В Берлине началась международная конференция по восстановлению Украины. 11-‎‎12 июня в числе прочего будет обсуждаться поддержка малых и средних предприятий ‎в Украине, а также восстановление критической инфраструктуры страны во время ‎войны. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в бундестаге. ‎
Политика11 июня 2024 г.29:14 мин.