Суд подтвердил лишение паспорта ФРГ экс-помощника депутата

Суд в Берлине признал законным лишение гражданства ФРГ бывшего сотрудника депутата от АдГ Ойгена Шмидта. Владимир Сергиенко скрыл наличие паспорта РФ, а также, по всей видимости, работал на РФ в ущерб интересам Германии.

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга в ходе ускоренной процедуры признал законной отмену натурализации бывшего помощника депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Владимира Сергиенко. В понедельник, 22 июля, суд подтвердил решение нижестоящей инстанции - административного суда в Берлине, который в свою очередь счел правомерными действия управления по внутренним делам берлинского Сената.

Обман властей и действия по поручению РФ

В решении суда указывается, что бывший сотрудник депутата получил гражданство ФРГ путем обмана, скрыв от немецких властей наличие российского паспорта. Даже один этот факт является основанием для немедленной отмены натурализации, отметил суд.

Кроме того, данные Федерального ведомства по охране конституции с большой долей вероятности свидетельствуют о том, что Сергиенко действовал по поручению российских государственных органов в ущерб ФРГ, отмечается далее. Поэтому в данном случае общественный интерес перевешивает личные интересы истца, заявили судьи.

Данное решение не может быть обжаловано и подлежит немедленному исполнению.

Сергиенко был помощником депутата АдГ Ойгена Шмидта

До начала 2024 года Сергиенко являлся сотрудником депутата бундестага от АдГ Ойгена Шмидта (Eugen Schmidt) и на протяжении долгого времени имел пропуск в бундестаг. Подавая в 2019 году заявление на получение гражданства ФРГ, Владимир Сергиенко указал, что у него имеется лишь гражданство Украины. В ноябре 2022 года его ходатайство удовлетворили, "несмотря на серьезные опасения органов безопасности", которые подозревали, что Сергиенко связан с российскими спецслужбами.

В апреле 2023-го по прилету из России Сергиенко был проверен федеральной полицией в аэропорту Гамбурга. При нем был обнаружен российский паспорт, а также крупная сумма денег. После этого власти Берлина лишили его немецкого гражданства, а в июне 2024 года данное решение подтвердил административный суд Берлина. По данным Der Spiegel, в настоящий момент Сергиенко живет в России.

Сергиенко уволился из АдГ в феврале

Ранее издания The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование о деятельности Владимира Сергиенко. По данным, его могла курировать Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ. Сергиенко активно взаимодействовал с целым рядом депутатов АдГ, указали журналисты. В частности, авторы расследования утверждали, что именно он стоит за подачей фракцией АдГ иска с требованием прекратить поставки танков Украине.

После публикации Ойген Шмидт сообщил об увольнении своего сотрудника, но не связал его с возможной работой на ФСБ. По словам депутата, в немецких СМИ против Сергиенко идет кампания, которая "делает невозможным продолжение его работы". Ойген Шмидт написал также, что Сергиенко работал на него, чтобы помочь русскоязычным гражданам, "которые подвергаются дискриминации с начала войны в Украине".