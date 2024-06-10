"Ободряющий сигнал Путину". Эксперты о выборах в ЕП в ФРГ

В Германии на выборах в Европарламент победителем стал оппозиционный блок ХДС/ХСС. Но много голосов набрали партии, выступающие против поддержки Украины и за восстановление отношений с Россией. Что это значит? Анализ DW.

В Германии подвели предварительные итоги выборов в Европарламент. Они состоялись во всех странах-членах ЕС с 6 по 9 июня. Победителем выборов в ФРГ стал оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС с результатом в 30 процентов. Партии, входящие в правящую коалицию ФРГ, наоборот, потеряли голоса, особенно "Союз-90"/"зеленые" (с 20,5 в 2019 году до 11,9 процентов). Но и социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) пришла к финалу с худшим результатом в истории, набрав лишь 13,9 процентов. Потеряли и либералы из СвДП, пусть и незначительно (с 5,4 до 5,2%).

А вот правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) сумела улучшить свой показатель, несмотря на сопровождавшие ее до выборов скандалы с лидерами партийного списка Максимилианом Кра (Maximilian Krah) и Петром Быстроном (Petr Bystron). АдГ показала второй результат, набрав 15,9%. А "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), недавно созданный вокруг одноименного политика, на своих первых же выборах набрал 6,2%. Если прибавить к этим результатам еще и голоса, отданные за Левую партию (2,7%), то выходит, что "минимум, четверть избирателей - за пропутинские партии", написал в сети X (бывший Twitter) немецкий историк Ян Клаас Берендс (Jan Claas Behrends).

Шок от итогов выборов в ЕП среди экспертов по России

Берендс и многие другие эксперты, изучающие Россию, были шокированы результатами последних выборов в Европарламент. "Я восточная немка, изучала историю, и как журналистка занимаюсь Россией уже 15 лет. Я даже не знаю, как комментировать результаты выборов. Они, в любом отношении, ужасные и пугающие", - написала автор еженедельника Der Spiegel Анн-Дорит Бой (Ann-Dorit Boy). С ней полностью согласилась известная политолог и эксперт по России Сабине Фишер (Sabine Fischer) из фонда SWP: "Всё так и есть. Понять это невозможно, принять тоже", - написала Фишер в своем аккаунте в X.

Восток Германии голосует за партии, ищущие сближения не с Киевом, а с Москвой

Еще более внушительными выглядят результаты партии АдГ на востоке Германии. Практически везде, по границе бывшей ГДР, партия АдГ сумела занять первое место, набрав в целом свыше 40 процентов голосов. Как АдГ, так и крайне левые партии критически оценивают деятельность НАТО, выступают за прекращение военной помощи Украине и за скорейшие переговоры с Кремлем о мире. Если посчитать суммарно голоса правых популистов и партий левого толка (ССВ и Левой партии), то большинство на востоке ФРГ (в общем 48%) проголосовало тем самым в поддержку такого курса.

Карикатура DW Фото: DW

Одна из причин успеха партий правого и левого политического спектра, заметил немецкий политолог Феликс Рифер (Felix Riefer), в том, что избиратели поверили в их "ложное обещание мира". "Вера основывается на утверждении, что если меньше поддерживать Украину, то выше вероятность заключить мир - это то, что обещает АдГ и то, что обещает недавно созданный ССВ. Благодаря этому они зарабатывают дополнительные очки", - сказал Рифер в интервью DW. Он уверен, что успех правых популистов основывается, при этом, вероятно, не столько на пропутинских предпочтениях избирателей, сколько на антимигрантской риторике партии.

Причины усиления крайне правых и крайне левых

"Главной темой, которая мобилизовала избирателей, чтобы отдать голос за эту враждебную конституции партию (АдГ. - Ред.), это все же тема миграции и страх потерять свое благополучие - вне зависимости от того, правы ли они в этой оценке или нет", - добавил Рифер. На востоке ведомство по охране конституции считает АдГ правоэкстремистской, на федеральном уровне по-прежнему проводится проверка. Впрочем, судя по соцопросам избирателей, большинство поддержавших АдГ данные обстоятельства не смутили, так как, по их мнению, "партия затрагивает правильные темы" в ходе предвыборной кампании.

В качестве объяснения успеха крайне правых и крайне левых на востоке Германии политолог Рифер указывает также на давно существующий "высокий протестный потенциал" в этих землях, более тесные экономические связи с Россией и исторически сложившуюся "идеализацию" этой страны. Рифер уверен, что следует помнить и о том, "что у людей на востоке был опыт жизни при двух диктатурах, не проработанный до конца", имея в виду время правление национал-социалистов, а затем жизнь в ГДР.

Выборы в Германии уже осенью

В целом, результаты выборов в Европарламент "не меняют парадигму европейской политики", сказал в разговоре с DW немецкий политолог, директор российской программы Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Алекс Юсупов, но в то же время они, по его словам, "значительны". И прежде всего, Юсупов в этой связи указывает на то, что в сентябре в Германии предстоят выборы сразу в трех восточных землях: Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. "На европейские выборы смотрят как на предтечу внутринемецких выборов", - сказал Юсупов, и сегодня АдГ удалось добиться "медийно-психологического эффекта".

Канцлер Олаф Шольц и социал-демократы показали худший результат в истории выборов в Европарламент, набрав меньше 14 процентов голосов Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"АдГ доказывает, что серия скандалов смогла срубить несколько процентов, но не смогла остановить их рост. А на востоке скандал совершенно не чувствуется, партия там сильна", - заметил политолог. В случае побед на этих выборах, АдГ, по его мнению, существенно увеличит "свой политический вес во внутренней политике, что усилит слышимость лагеря, требующего прекратить поддержку Украины и договориться с Россией об окончании войны, потому что продолжение ее противоречит, с точки зрения АдГ, немецким национальным интересам".

Давление справа, давление слева - Путину на руку

"Небольшой сенсацией" назвал Юсупов и успех партии Вагенкнехт (на востоке - 13,8%), что увеличивает шансы, по его мнению, попасть в бундестаг на следующих выборах. Таким образом, не исключил Юсупов, возможно усиление не только в лагере крайне правых, но и крайне левых с целью сменить политический курс Берлина в отношении Украины. "В вопросе остановки войны, на самом деле, они здесь делят электорат, социально не очень защищенный, беспокоящийся, что этот конфликт может разрастись в очень большую войну, электорат с антиамериканскими настроениями", - добавил политолог.

Последние тенденции, которые показали выборы в Европарламент, с точки зрения внешнеполитической, однозначно на руку руководству в Кремле. Для российского президента открывается среднесрочная перспектива, "в которой бундестаг будет не в состоянии проводить политику долгосрочной поддержки Украины, а за этим тянется и вереница других вопросов - членство Украины в НАТО, в ЕС и так далее", продолжил Юсупов. "Любой рост АдГ и неожиданный рост слева, как у ССВ - это хорошо, с точки зрения российской внешней политики, потому что становится вероятнее, что Германия может превратиться в страну, заинтересованную в переговорах не только о конце войны, но и в целом о противоречиях между Россией и Западом. Это не немедленный успех, но ободряющий сигнал для России", - заметил Алекс Юсупов.