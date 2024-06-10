Европейцы выбрали новый состав Европарламента. Что дальше?

Европейцы проголосовали на выборах в Европарламент. От того, каким будет политический расклад в ЕП, зависит кто займет ключевые посты в ЕС. Этот вопрос будет обсуждаться 17 июня в Брюсселе.

Европейцы в десятый раз выбрали новый состав Европейского парламента. По предварительным данным, в выборах приняли участие около 180 млн избирателей в 27 странах-членах ЕС. Им предстояло определить судьбу 720 депутатских мандатов.

Каждая страна в Европейском Cоюзе имеет право быть представленной в Европарламенте определенным числом депутатов - в зависимости от ее размера, но не строго пропорционально численности населения. Германия, как самая густонаселенная страна-член ЕС, представлена 96 евродепутатами. Самые маленькие государства, такие, например, как Мальта, Люксембург и Кипр, получают по шесть депутатских мандатов.

Какие проблемы волнуют европейцев?

По данным проведенного в конце мая опроса ARD Deutschlandtrend, три наиболее важных аспекта для немцев на европейских выборах - поддержание мира, социальное обеспечение и миграционная политика. Европейцы назвали важнейшими проблемами на уровне ЕС борьбу с бедностью и вопросы здравоохранения. За ними, согласно результатам проведенного Еврокомиссией в апреле опроса "Евробарометр", следуют вопросы развития экономики, создания новых рабочих мест, политики безопасности и обороны ЕС.

Важнейшие задачи Европарламента

Во многих сферах, таких как охрана окружающей среды, миграционная политика и экономическая политика, Европарламент является одним из двух законодательных органов Евросоюза. Новые законы ЕС депутаты Европарламента принимают вместе с Советом Европейского Союза - представительным органом 27 государств-членов. В таких вопросах, как политика безопасности и обороны, Европарламент просто информируют и с ним консультируются. Как правило, он не может предлагать тот или иной законопроект - это задача Еврокомиссии.

По данным опроса "Евробарометр", более 70 процентов европейцев заявили, что Евросоюз влияет на их повседневную жизнь. Тем не менее явка на выборах в Европарламент в ЕС традиционно низкая.

По предварительным оценкам, явка избирателей на прошедших в эти выходные выборах во всех странах ЕС составила около 51 процента, достигнув уровня 2019 года. В Германии она составила, по предварительным результатам, 64,8 процента. В то время, как на выборах в Европарламент в 2019 году она была ниже - 61,4 процента. Кроме того, на нынешних выборах в Европарламент впервые в Германии было разрешено голосовать и молодым людям, достигшим 16 лет.

Главный вопрос после выборов - распределение руководящих постов

Через неделю после выборов в ЕП, 17 июня, главы государств и правительств стран-членов ЕС соберутся в Брюсселе на неформальную встречу. Их цель - распределить руководящие посты в ЕС, включая и пост президента Европейской комиссии. Согласно договорам ЕС, кандидатов номинируют главы государств и правительств. Следующее плановое заседание Совета ЕС должно состояться в конце июня.

У Урсулы фон дер Ляйен наибольшие шансы вновь возглавить Еврокомиссию Фото: Hatim Kaghat/dpa/picture alliance

При выборе кандидатов может использоваться принцип, согласно которому, лидер парламентской фракции, получившей наибольшую поддержку европейских избирателей, возглавляет Еврокомиссию. Если главы государств и правительств последуют этому принципу, то, согласно предварительным результатам, наибольшие шансы вновь возглавить Еврокомиссию - у ее нынешней главы Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), являющейся кандидатом от Европейской народной партии (ЕНП). В этом году будущий председатель комиссии будет избираться Европарламентом большинством голосов.

Торг уже начался

Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе теледебатов, что будет сотрудничать с евродепутатами, которые однозначно выступают за ЕС и верховенство закона и поддерживают Украину. К ним она отнесла, среди прочих, главу правительства Италии Джорджу Мелони, придерживающуюся правопопулистских взглядов. Однако полностью исключила сотрудничество с французским "Национальным объединением" - правопопулистской партией Марин Ле Пен.

Глава правительства Италии Джорджа Мелони и ее партия "Братья Италии" выиграли выборы в Европарламент Фото: Elisa Gestri/Sipa USA/picture alliance

Возглавляемые Мелони и Ле Пен политические силы ранее принадлежали к разным парламентским фракциям. Ультраправые "Братья Италии" Мелони входят во фракцию "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР), а "Национальное объединение" - во фракцию "Идентичность и демократия" (ИД).

Сближение с правым лагерем небезопасно для фон дер Ляйен. Другие парламентские фракции, например, социал-демократы, могут лишить ее поддержки.

Как будет выглядеть широко обсуждаемый сдвиг Европарламента вправо, скорее всего, будет зависеть от того, объединятся ли правопопулистские, правонационалистические и ультраправые партии Европы. Марин Ле Пен преследует эту цель, поскольку, согласно прогнозам, в этом случае подобная коалиция может стать второй силой в Европарламенте после ЕНП.

Вновь избранный парламент впервые соберется в Страсбурге 16 июля. К этому времени должно быть ясно, как и в какие фракции войдут новые евродепутаты.