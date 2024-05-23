Выборы в Европарламент - 2024

Очередные выборы в парламент Европейского Союза прошли с 6 по 9 июня 2024 года. Выборы в ЕП - одни из самых масштабных демократических выборов в мире. Мандат депутата Европарламента рассчитан на пять лет. Европейский парламент заседает попеременно в Страсбурге и Брюсселе. В подавляющем большинстве случаев парламент Евросоюза вместе с Советом ЕС принимает законы Европейского Союза. Одна из главных интриг выборов - распределение мест между представителями проевропейских партий и правыми популистами. Подробнее об избирательной кампании 2024 года, ходе и итогах выборов в Европарламент - в досье DW.

Результаты выборов в Европарламент на сайте ЕС >>>

Все публикации DW о выборах в Европе >>>