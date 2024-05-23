  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Выборы в Европарламент - 2024

10 июня 2024 г.

Граждане всех государств Европейского Союза 6-9 июня 2024 года выбирали депутатов Европейского парламента. Сколько мест в парламенте ЕС получат правые популисты - одна из главных интриг выборов.

https://p.dw.com/p/4gCGG
Депутаты Европарламента во время заседания в Страсбурге
Зал заседаний Европарламента в СтрасбургеФото: Philipp von Ditfurth/dpa

Очередные выборы в парламент Европейского Союза прошли с 6 по 9 июня 2024 года. Выборы в ЕП - одни из самых масштабных демократических выборов в мире. Мандат депутата Европарламента рассчитан на пять лет. Европейский парламент заседает попеременно в Страсбурге и Брюсселе. В подавляющем большинстве случаев парламент Евросоюза вместе с Советом ЕС принимает законы Европейского Союза. Одна из главных интриг выборов - распределение мест между представителями проевропейских партий и правыми популистами. Подробнее об избирательной кампании 2024 года, ходе и итогах выборов в Европарламент - в досье DW.

Результаты выборов в Европарламент на сайте ЕС >>>
Все публикации DW о выборах в Европе >>>

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и председатель ХДС Фридрих Мерц

В ФРГ на выборах в Европарламент победили правоцентристы

ХДС и ХСС сообща набрали, по предварительным официальным итогам, 30%. На втором месте - правые популисты из АдГ.
Политика10 июня 2024 г.
Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Правоцентристы побеждают на выборах в Европарламент

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает сохранить свою должность.
Политика10 июня 2024 г.
Сторонники СДПГ в Берлине после объявления первых прогнозов на выборах в Европарламент

Выборы в Европарламент: правящие партии ФРГ разочарованы

Оппозиционный блок ХДС/ХСС, побеждающий в ФРГ на выборах в Европарламент, призвал правительство сделать выводы.
Политика9 июня 2024 г.
Избирательные плакаты на выборах в Европарламент в Ирландии

На выборах в Европарламент пришла очередь Ирландии и Чехии

Большинство избирателей в ЕС проголосуют на выборах в Европарламент 9 июня. Тогда же ожидаются и первые итоги.
Политика7 июня 2024 г.
Пленарный зал Европарламента в Страсбурге

В ЕС выбирают Европарламент. Кто займет места в Страсбурге

По прогнозам, евроскептики и националисты могут усилить позиции в новом Европарламенте, но не получат большинства.
Политика5 июня 2024 г.
Зал Европарламента в Страсбурге

Исследование: как голосуют крайне правые в Европарламенте

DW изучила, как голосовали фракции крайне правых в Европарламенте предыдущего созыва по ключевым вопросам.
Политика3 июня 2024 г.
external

Почему в Европе усиливаются позиции ультраправых

Угроза, которая исходит от крайне правых партий и радикалов, стала темой специального выпуска программы Conflict Zone
Политика31 мая 2024 г.27:42 мин.
Пересохшее русло реки. В Европе все чаще периоды засухи и аномальной жары

Как выборы в Европарламент повлияют на защиту климата?

Если на выборах в Европарламент победят правые популисты, это повлияет на защиту климата.
Природа и окружающая среда2 июня 2024 г.
external

Шок для Макрона: партия Ле Пен набирает популярность - почему французы поддерживают ультраправых?

В преддверии выборов в Европейский парламент во Франции политические очки набирает новое лицо ультраправых - Жордан Барделла. Молодой соратник Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение" привлекает избирателей популистскими лозунгами, он критикует миграцию и призывает ограничить полномочия ЕС. О том, к чему может привести усиление ультраправых в Европе - в материале DW.
Политика31 мая 2024 г.02:52 мин.
Предвыборные плакаты в Германии

Чего ждать от немецких партий после выборов в Европарламент

Война РФ против Украины определила тематику избирательной кампании в ФРГ. DW - о рейтингах и позициях немецких партий.
Политика30 мая 2024 г.
Предвыборные плакаты в Германии

АдГ - главная интрига избирательной кампании в Европарламент

Как на результаты предстоящих выборов в Европарламент повлияют скандалы вокруг правых популистов из немецкой партии АдГ?
Политика24 мая 2024 г.
Депутат Европарламента от АдГ Максимилиан Кра

Партия Ле Пен против союза с АдГ

В Германии разгорелся скандал с АдГ. Руководство партии лишило своего главного кандидата в Европарламент Кра слова.
Политика22 мая 2024 г.06:06 мин.
Показать еще