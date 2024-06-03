Исследование: как голосуют крайне правые в Европарламенте

По результатам выборов в Европарламент крайне правые партии могут усилить свои позиции. DW изучила, как голосовали их фракции в предыдущем составе парламента по ключевым вопросам.

Опросы общественного мнения и результаты социологических исследований показывают, что по результатам выборов, которые пройдут с 6 по 9 июня, позиции крайне правых партий в Европейском парламенте могут значительно усилиться. Две правопопулистские и ультраправые группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) и "Идентичность и демократия" (ИД) могут вместе получить от 21 до 24 процентов из 720 мест в новом составе парламента. В парламенте предыдущего созыва они имели 18 процентов мандатов.

Две крупнейшие парламентские группы - христианские демократы и социал-демократы - согласно опросам, останутся примерно на прежних позициях. Либералам и "зеленым" придется смириться с потерей мандатов.

Мелони и Ле Пен сближаются

Парламентские группы ЕКР и ИД после выборов будут реорганизованы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони со своей партией "Братья Италии", которая входит во фракцию ЕКР, получит больше мест и, по всей видимости, нацелена на создание совместной парламентской группы с Марин Ле Пен из французского "Национального объединения", которое ранее входила в группу ИД.

Джорджа Мелони и Марин Ле Пен (Фото из архива) Фото: Alessandro Serrano/Photoshot/picture alliance

В рамках подготовки к созданию новой парламентской фракции ИД за две недели до выборов исключила из своих рядов всех депутатов немецкой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Как отмечалось в решении фракции, главный кандидат АдГ на выборах в Европарламент Максимилиан Кра (Maximilian Krah) был вовлечен в "серию инцидентов", которые "нанесли ущерб сплоченности и репутации группы".

Мелони поставила перед собой цель создать коалицию, подобную той, которую она возглавляет в Италии. С "неестественной коалицией" христианских демократов, социал-демократов и либералов в Европарламенте необходимо покончить, считает она.

Украинский вопрос как яблоко раздора

DW изучила, как голосовали фракции ЕКР и ИД в предыдущем составе парламента по таким ключевым вопросам, как война России против Украины, миграция и защита климата.

Результат: по множеству вопросов позиция крайне правых расходилось с мнением большинства депутатов. При этом их фракции не всегда выступали сплоченно при голосовании: это особенно заметно в вопросах об отношении к России и поддержке Украины в ее защите от российской агрессии. Хотя обе фракции в 2022 году осудили нападение, только ЕКР выступила за поддержку и вооружение Украины, в то время как ИД голосовала против.

Обе фракции выступают за ограничения на экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС, поскольку он якобы ставит европейских фермеров в невыгодное положение, в то время как большинство в Европарламенте выступает за либерализацию экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

В вопросах торговой политики в отношении Украины крайне правые фракции, в первую очередь, заботятся о предполагаемых интересах фермеров своих стран. Польские национал-консерваторы из партии "Право и справедливость" (ЕКР) голосуют против ослабления бремени для Украины, хотя в остальном являются одними из самых ярых ее сторонников. В Нидерландах, Бельгии и Австрии мнения крайне правых разделились. В Италии крайне правая Лега (ИД) и партия "Братья Италии" (ЕКР) голосуют в поддержку Украины.

Протесты польских фермеров против поставок украинской сельхозпродукции в Европу Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Фракция ЕКР поддерживает вступление Украины в ЕС и эту позицию разделяет большинство евродепутатов. Фракция ИД, дрейфующая все дальше вправо, выступает против этого.

Правые - за жесткие меры по беженцам и против "зеленой сделки"

В отличие от политики в отношении России, в вопросах миграции обе крайне правые фракции едины и отвергают все ключевые реформы, на которые решилось большинство в парламенте. Правые выступают за гораздо более жесткие меры, включая полное закрытие границ и отмену права на убежище в Европе.

Исключением является постановление Eurodac, которое предусматривает введение усовершенствованной базы данных для учета всех прибывающих мигрантов и соискателей убежища. Обе группы согласились с этим.

Когда речь заходит об экологической политике и защите климата, депутаты обеих фракций голосуют более или менее согласованно. Меры по ограничению выбросов CO2 в основном отвергаются, в то время как большинство парламентариев выступает за них. Антропогенное изменение климата отрицают многие партии, входящие как в ЕКР, так и в ИД.

Точные прогнозы вряд ли возможны

На вопрос, что произойдет, если правопопулистские и ультраправые партии добьются значительных успехов в новом составе Европарламента, нельзя ответить однозначно.

София Руссак, эксперт брюссельского аналитического центра "Центр европейских политических исследований" (CEPS), считает, что христианские демократы, объединившиеся во фракцию Европейская народная партия (ЕНП), будучи самой многочисленной группой в Европарламенте, в конечном итоге смогут даже увеличить свое влияние. Они больше не зависят от коалиции с социал-демократами и либералами, а по конкретным вопросам могут сотрудничать с умеренными частями крайне правых, то есть с нынешней ЕКР.

"Я не думаю, что нам стоит беспокоиться о том, что в будущем крайние правые будут играть ведущую роль. Но вполне возможно - и это тоже предположение - что они сместят повестку дня ЕС немного дальше в консервативном направлении", - полагает она.

Ведущий кандидат ЕНП Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) также не исключает сотрудничества по крайней мере с некоторыми из правых популистов или ультраправых евродепутатов. В интервью компании Deutschlandfunk она заявила, что в каждом конкретном случае хочет работать с отдельными евродепутатами, а не с партиями. Предпосылкой для таких неформальных коалиций является то, что депутаты выступают в поддержку Украины, отстаивают европейские ценности и признают верховенство закона.