Как выборы в Европарламент повлияют на защиту климата?

Если на выборах в Европарламент победят правые популисты, это повлияет на политику ЕС по защите климата. Эксперты поясняют, как именно и предупреждают, что многие европейцы недооценивают риски.

Тракторы перегородили автобаны и улицы европейских столиц, горят покрышки, перед административными зданиями вываливают кучи навоза. Так выглядели мартовские протесты европейских фермеров против закона, который был направлен на защиту природы и восстановление биоресурсов ЕС. Во многих европейских городах эти протесты стали символом кампании против политики Евросоюза, направленной на борьбу с изменением климата.

Под давлением акций протеста фермеров и на фоне роста популярности правых популистов депутатам Европарламента пришлось ослабить этот закон. Предстоящие выборы в Европарламент могут существенно повлиять на экологическую политику ЕС, если правым популистам удастся укрепить свои позиции. При этом европейцы все чаще сталкиваются с экстремальными погодными условиями и природными катаклизмами, вызванными глобальным потеплением.

Во всем виновата защита климата?

Green Deal - так называемая "зеленая сделка" является основой проводимой Евросоюзом политики, направленной на защиту климата. С помощью различных мер ЕС намерен к 2050 году добиться климатической нейтральности, то есть, снизить вредные выбросы в атмосферу во всех сферах: энергетической, промышленной, транспортной и аграрной.

ЕС принял концепцию Green Deal на фоне требований участников движения по защите климата. В 2019 году сотни тысяч молодых людей выходили на уличные акции, требуя делать больше для защиты климата и соблюдения Парижского соглашения. После выборов в Европарламент в 2019 году новоизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила новую стратегию ЕС - Green Deal.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представляет стратегию Green Deal Фото: Yves Herman/REUTERS

В последние 4 года Евросоюз в рамках этой стратегии принял различные меры по сокращению эмиссии парниковых газов, среди них запрет на продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей, который должен вступить в силу с 2035 года, а также введение сертификатов CO2, регулирующих уровень выбросов выхлопных газов автомобилей.

Климатическая политика оказалась под давлением

Кажется маловероятным, что по итогам предстоящих выборов в Европарламент, эти меры будут отменены. Но то, что в Европарламенте может появиться больше правых популистов ставит под вопрос будущее европейской концепции Green Deal. Европейский континент все больше страдает от рекордных температур, наводнений и засух. Соцопросы показывают, что большая часть европейцев высказывается за то, что необходимо делать больше для защиты климата. Но аналитики предупреждают, что все больше партий в ЕС пытаются сделать климатическую политику своего рода козлом отпущения и утверждают, что именно она является причиной высоких цен на энергию и растущих цен на продовольствие. "Мы знаем, что эти аргументы будут использоваться снова и снова, чтобы вызвать максимальную поляризацию общества перед выборами в Европарламент и таким образом привлечь избирателей", - говорит Нейл Макарофф из брюссельского аналитического центра Strategic Perspectives.

Согласно данным соцопросов, консервативная Европейская народная партия (EVP) и Партия европейских социалистов (S&D), вероятно, и дальше останутся самыми мощными политическими силами в Европарламенте. Но праворадикальные, националистические, консервативные партии в начале июня могут получить новые места в парламенте, обогнав европейских "зеленых". И они настроены против политики ЕС, направленной на защиту климата.

"Даже если правые популисты не станут самой крупной фракцией в парламенте, крен вправо повлияет на законы по защите климата, - говорит Сузи Деннисон из организации European Council on Foreign Relations (ECFR). Законы по защите климата в последние пять лет принимались благодаря большой коалиции из EVP и S&D при поддержке либералов, "зеленых" и левых, говорит Деннисон.

Но правые популисты из партии АдГ в Германии и правые экстремисты из французской Rassemblement National хотят отменить Green Deal целиком или частично. Они утверждают, что для рядового избирателя эти меры ЕС представляются слишком дорогостоящими, что они навредят промышленности и поднимут расходы в аграрной сфере. Будет непросто получить большинство голосов избирателей и предотвратить крен вправо, предупреждает Деннисон.

Поскольку в этом году в нескольких странах-членах ЕС пройдут парламентские выборы, крен вправо может привести к тому, что реализация климатических целей ЕС на национальном уровне будет приостановлена. "Мы стоим перед необходимостью большего прогресса в некоторых политических сферах", - говорит Деннисон DW и указывает, в частности, на развитие электромобилей, эффективное энергопотребление и четкие правила при строительстве и ремонте зданий. В этих вопросах будет трудно достичь компромисса, считает эксперт.

Защита климата не может ждать

Согласно Европейскому агентству по окружающей среде (EUA), ЕС не может себе позволить промедления в вопросах защиты климата. К тому же Европа недостаточно подготовлена к последствиям глобального потепления: засухам, дефициту воды, ураганам, наводнениям, потере биологических видов и растущего уровня Мирового океана.

Уже сейчас от таких последствий страдают больше всего фермеры. Во время экстремально жаркого лета 2022 года около 22 процентов аграрных площадей Европы пострадали от засухи, в результате урожай был потерян. Маленькие урожаи, в свою очередь, ведут к росту цен на продукты питания. Экстремальные погодные условия в последние 40 лет уже привели к экономическому ущербу в Европе в размере около 500 млрд евро, и эти потери будут еще больше.

Парк фотовольтаики в Германии Фото: DW

Между тем некоторые критики мер ЕС по защите климата говорят, что они слишком дорого обходятся. Аналитик Нейл Макарофф напротив подчеркивает, что борьба против глобального потепления фактически стимулирует рост инвестиций, в частности, в возобновляемые источники энергии. EUA оценивает объем инвестиций в эту сферу до 2030 года в более чем 500 млрд евро.

По словам эксперта Нейла Макароффа, путем перехода на "зеленые" технологии в ЕС появится больше рабочих мест. Согласно прогнозам, до 2030 года в Евросоюзе будет около 2,5 млн дополнительных рабочих мест.

Если же не удастся полностью выполнить цели, обозначенные в Green Deal в следующем легислатруном периоде, это приведет к тому, что Европа не сможет достичь большей независимости в вопросах энергобезопасности, подчеркивает Макарофф. Это было бы и плохим сигналом для инвесторов и поставило бы под вопрос в международных переговорах о защите климата."ЕС не воспринимали бы на международном уровне как серьезного игрока", - говорит эксперт. Другие страны, по его словам, не ждут ЕС и видят защиту климата стратегической целью.