Как выборы в Европарламент повлияют на защиту климата?2 июня 2024 г.
Тракторы перегородили автобаны и улицы европейских столиц, горят покрышки, перед административными зданиями вываливают кучи навоза. Так выглядели мартовские протесты европейских фермеров против закона, который был направлен на защиту природы и восстановление биоресурсов ЕС. Во многих европейских городах эти протесты стали символом кампании против политики Евросоюза, направленной на борьбу с изменением климата.
Под давлением акций протеста фермеров и на фоне роста популярности правых популистов депутатам Европарламента пришлось ослабить этот закон. Предстоящие выборы в Европарламент могут существенно повлиять на экологическую политику ЕС, если правым популистам удастся укрепить свои позиции. При этом европейцы все чаще сталкиваются с экстремальными погодными условиями и природными катаклизмами, вызванными глобальным потеплением.
Во всем виновата защита климата?
Green Deal - так называемая "зеленая сделка" является основой проводимой Евросоюзом политики, направленной на защиту климата. С помощью различных мер ЕС намерен к 2050 году добиться климатической нейтральности, то есть, снизить вредные выбросы в атмосферу во всех сферах: энергетической, промышленной, транспортной и аграрной.
ЕС принял концепцию Green Deal на фоне требований участников движения по защите климата. В 2019 году сотни тысяч молодых людей выходили на уличные акции, требуя делать больше для защиты климата и соблюдения Парижского соглашения. После выборов в Европарламент в 2019 году новоизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила новую стратегию ЕС - Green Deal.
В последние 4 года Евросоюз в рамках этой стратегии принял различные меры по сокращению эмиссии парниковых газов, среди них запрет на продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей, который должен вступить в силу с 2035 года, а также введение сертификатов CO2, регулирующих уровень выбросов выхлопных газов автомобилей.
Климатическая политика оказалась под давлением
Кажется маловероятным, что по итогам предстоящих выборов в Европарламент, эти меры будут отменены. Но то, что в Европарламенте может появиться больше правых популистов ставит под вопрос будущее европейской концепции Green Deal. Европейский континент все больше страдает от рекордных температур, наводнений и засух. Соцопросы показывают, что большая часть европейцев высказывается за то, что необходимо делать больше для защиты климата. Но аналитики предупреждают, что все больше партий в ЕС пытаются сделать климатическую политику своего рода козлом отпущения и утверждают, что именно она является причиной высоких цен на энергию и растущих цен на продовольствие. "Мы знаем, что эти аргументы будут использоваться снова и снова, чтобы вызвать максимальную поляризацию общества перед выборами в Европарламент и таким образом привлечь избирателей", - говорит Нейл Макарофф из брюссельского аналитического центра Strategic Perspectives.
Согласно данным соцопросов, консервативная Европейская народная партия (EVP) и Партия европейских социалистов (S&D), вероятно, и дальше останутся самыми мощными политическими силами в Европарламенте. Но праворадикальные, националистические, консервативные партии в начале июня могут получить новые места в парламенте, обогнав европейских "зеленых". И они настроены против политики ЕС, направленной на защиту климата.
"Даже если правые популисты не станут самой крупной фракцией в парламенте, крен вправо повлияет на законы по защите климата, - говорит Сузи Деннисон из организации European Council on Foreign Relations (ECFR). Законы по защите климата в последние пять лет принимались благодаря большой коалиции из EVP и S&D при поддержке либералов, "зеленых" и левых, говорит Деннисон.
Но правые популисты из партии АдГ в Германии и правые экстремисты из французской Rassemblement National хотят отменить Green Deal целиком или частично. Они утверждают, что для рядового избирателя эти меры ЕС представляются слишком дорогостоящими, что они навредят промышленности и поднимут расходы в аграрной сфере. Будет непросто получить большинство голосов избирателей и предотвратить крен вправо, предупреждает Деннисон.
Поскольку в этом году в нескольких странах-членах ЕС пройдут парламентские выборы, крен вправо может привести к тому, что реализация климатических целей ЕС на национальном уровне будет приостановлена. "Мы стоим перед необходимостью большего прогресса в некоторых политических сферах", - говорит Деннисон DW и указывает, в частности, на развитие электромобилей, эффективное энергопотребление и четкие правила при строительстве и ремонте зданий. В этих вопросах будет трудно достичь компромисса, считает эксперт.
Защита климата не может ждать
Согласно Европейскому агентству по окружающей среде (EUA), ЕС не может себе позволить промедления в вопросах защиты климата. К тому же Европа недостаточно подготовлена к последствиям глобального потепления: засухам, дефициту воды, ураганам, наводнениям, потере биологических видов и растущего уровня Мирового океана.
Уже сейчас от таких последствий страдают больше всего фермеры. Во время экстремально жаркого лета 2022 года около 22 процентов аграрных площадей Европы пострадали от засухи, в результате урожай был потерян. Маленькие урожаи, в свою очередь, ведут к росту цен на продукты питания. Экстремальные погодные условия в последние 40 лет уже привели к экономическому ущербу в Европе в размере около 500 млрд евро, и эти потери будут еще больше.
Между тем некоторые критики мер ЕС по защите климата говорят, что они слишком дорого обходятся. Аналитик Нейл Макарофф напротив подчеркивает, что борьба против глобального потепления фактически стимулирует рост инвестиций, в частности, в возобновляемые источники энергии. EUA оценивает объем инвестиций в эту сферу до 2030 года в более чем 500 млрд евро.
По словам эксперта Нейла Макароффа, путем перехода на "зеленые" технологии в ЕС появится больше рабочих мест. Согласно прогнозам, до 2030 года в Евросоюзе будет около 2,5 млн дополнительных рабочих мест.
Если же не удастся полностью выполнить цели, обозначенные в Green Deal в следующем легислатруном периоде, это приведет к тому, что Европа не сможет достичь большей независимости в вопросах энергобезопасности, подчеркивает Макарофф. Это было бы и плохим сигналом для инвесторов и поставило бы под вопрос в международных переговорах о защите климата."ЕС не воспринимали бы на международном уровне как серьезного игрока", - говорит эксперт. Другие страны, по его словам, не ждут ЕС и видят защиту климата стратегической целью.