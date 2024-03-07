Фон дер Ляйен возглавит ЕНП на выборах в Европарламент

На партийном съезде в Бухаресте Урсулу фон дер Ляйен выдвинули главным кандидатом на выборах в Европарламент от Европейской народной партии. Ранее она заявляла о готовности второй срок возглавлять Еврокомиссию.

Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в качестве своего главного кандидата на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне. В ходе тайного голосования в четверг, 7 марта, за ее кандидатуру 400 из 499 делегатов съезда ЕНП в Бухаресте. Против нее было отдано 89 голосов, а десять были признаны недействительными.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что готова баллотироваться на второй срок на посту главы Еврокомиссии, назвав это решение "осознанным и хорошо продуманным".

После выборов в Европейский парламент главы государств и правительств ЕС должны будут определить высшие посты в Евросоюзе с учетом результатов голосования. Затем эти назначения должны пройти утверждение в Европарламенте.

Перед тем как занять пост главы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен возглавляла несколько министерств в Германии: по делам семьи (в 2005-2009 годах), здравоохранения (2009-2013) и обороны (2013-2019).

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