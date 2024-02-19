Фон дер Ляйен готова второй срок возглавлять Еврокомиссию

ХДС выдвинул Урсулу фон дер Ляйен в лидеры списка Европейской народной партии на выборах в Европарламент. Тем самым немецкие консерваторы поддерживают ее кандидатуру на второй срок во главе Еврокомиссии.

Германский Христианско-демократический союз (ХДС) предлагает кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в качестве главного кандидата на выборах в Европарламент от Европейской народной партии (ЕНП). Лидер ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил в понедельник, 19 февраля, правление партии единогласно проголосовало за такое решение.

По его словам, тем самым ХДС выступает за то, чтобы фон дер Ляйен на второй срок осталась на посту председателя Европейской комиссии, который она занимает с 2019 года.

Сама Урсула фон дер Ляйен на совместной с Мерцем пресс-конференции в Берлине заявила, что готова баллотироваться на второй срок на посту главы Еврокомиссии, назвав это решение "осознанным и хорошо продуманным".

Окончательное решение о выдвижении фон дер Ляйен должно быть принято на съезде ЕНП, который пройдет 6 и 7 марта в Бухаресте.

Перед тем как занять пост главы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен последовательно возглавляла несколько министерств в Германии: по делам семьи (в 2005-2009 годах), здравоохранения (2009-2013) и обороны (2013-2019).

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