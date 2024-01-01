Какие испытания ожидают Евросоюз в 2024 году

27 стран-членов ЕС обещали поддерживать Украину, обороняющуюся от российской агрессии, так долго, сколько понадобится, потому что победа России в этой войне стала бы угрозой безопасности всей Европы. Будет ли ЕС придерживаться этого курса и в 2024 году?

В Брюсселе в последнее время все чаще говорят об общей усталости от войны и уменьшающейся солидарности стран-членов ЕС в поддержке Украины. В последний раз Евросоюзу потребовалось приложить немало усилий, чтобы единогласно одобрить предоставление финансовой помощи Украине. Но в 2024 году стратегия поддержки Украины, несмотря на то, будет ли Киев вести переговоры с Москвой о мире или нет, может оказаться под вопросом. "Нашей целью должен оставаться справедливый и долгосрочный мир, а не дальнейший замороженный конфликт, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). - Лучший путь для достижения стабильности и благополучия Украины - это ее членство в ЕС".

Расширение ЕС

Вступление Украины в ЕС и дальнейшее расширение Евросоюза многие его страны-члены считают слишком быстрым и преждевременным. Между тем с Украиной и Молдовой уже в 2024 году должны начаться переговоры о вступлении. Принимая в свои ряды разрушенную войной Украину, ЕС понесет большие расходы. Поэтому даже такие друзья Украины, как Польша и страны Балтии, не торопятся выражать свое одобрение. Ведь из получателей помощи ЕС они могут превратиться в доноров, платящих взносы в совместный бюджет Евросоюза, из которого будут выделяться средства на помощь Украине. Переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы хотя и начнутся уже скоро, но сам процесс займет годы, если не десятки лет - пытаются успокоить чиновники в ЕС.

Флаги ЕС в Брюсселе Фото: Bernd Riegert/DW

Тем временем страны Западных Балкан, которые уже 20 лет ждут своей очереди на вступление в Евросоюз, с негодованием следят за тем, с какой скоростью Молдова и Украина продвигаются в этом направлении. Для Черногории, Албании и Северной Македонии должны быть названы конкретные даты, в том числе и для того, чтобы уменьшить влияние России и Китая в этих странах. А вот для Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины перспективы вступления в ЕС не столь очевидны, поскольку существующий потенциал межэтнических конфликтов является существенным препятствием в этом процессе.

Реформирование ЕС

До принятия новых членов в Брюсселе должны быть завершены процессы реформирования и решен вопрос финансирования ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон аргументирует это тем, что только суверенная, экономически сильная Европа способна принимать новых членов. Правительство Германии предлагает таким образом реформировать ЕС, чтобы решения принимались большинством голосов, а не требовалось единодушного согласия всех стран-членов ЕС. Изменится ли это в 2024 году, пока неясно, говорят дипломаты в Брюсселе.

Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Для того, чтобы изменить существующий порядок принятия решений в Брюсселе, требуется единодушное согласие всех стран-членов ЕС. В прошлые годы ЕС не смог убедить в этом Венгрию и Польшу, которые используют свое право вето, блокируя решения Брюсселя. Судебные разбирательства из-за нарушений принципов правового государства пока ни к чему не привели. В 2024 году премьер Венгрии Виктор Орбан не собирается отказываться от своей позиции. А в Польше после прихода к власти бывшего главы Евросовета Дональда Туска и его проевропейской партии, надеются на перемены.

20 лет назад после вступления в ЕС 8 новых стран, среди которых были Мальта и Кипр, у ЕС несколько с опозданием появились лиссабонские соглашения, своего рода Конституция ЕС. Будут ли их придерживаться и в 2024 году?

Возможное возвращение Дональда Трампа

Если республиканец Дональд Трамп несмотря ни на что все же вернется в Белый дом, для ЕС и НАТО это будет означать тяжелые времена. Европа рискует потерять важнейшего союзника в лице США в поддержке Украины, сдерживании России и в торговых отношениях. Чтобы держать непредсказуемого Трампа под контролем, ЕС может предложить самостоятельно финансировать военную помощь Украине и дальше. Германо-американская торговая палата исходит из того, что Трамп будет требовать от ЕС штрафные пошлины. В свою очередь ЕС должен будет увеличить ввозные пошлины. Это негативно отразится на объемах торговли и экономическом росте. Ухудшатся ли еще сильнее при Трампе отношения с Китаем - важнейшим торговым партнером многих стран ЕС? В этом случае мир станет еще более нестабильным - это кошмарный сон для внешнеполитических экспертов в Брюсселе. И только один европейский политик этому, похоже, рад - Виктор Орбан. Венгерский премьер будет рад видеть своим союзником Дональда Трампа.

Выборы в Европарламент

В начале июня 2024 года около 400 млн избирателей в ЕС смогут голосовать на выборах в Европарламент. Однако на последних выборах на избирательные участки явилась лишь половина из них - около 200 млн. Как ожидается, победу на выборах в Европарламент одержат христианско-демократические партии, но предсказывают также рост влияния правопопулистских и ультраправых фракций в Европарламенте.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Самая важная тема, волнующая европейских избирателей, согласно соцопросу "Евробарометр", - их собственная экономическая ситуация и жизненные стандарты. Украина, миграция, реформы и расширение ЕС - лишь второстепенные темы. Вероятно, в 2024 году немецкий политик Урсула фон дер Ляйен останется главой Еврокомиссии. Но Европарламент должен будет утвердить ее на этом посту. Представить ее кандидатуру должны будут совместно все правительства 27 стран-членов ЕС.

Чего ожидают европейцы

Кроме 5 основных вызовов, в будущем году ЕС предстоит решить и ряд важных задач. Они касаются реформирования системы предоставления убежища и вступления в силу миграционного пакта. ЕС также нуждается в новых правилах, касающихся финансирования, искусственного интеллекта, защиты климата и т.д. Внутри ЕС должны быть преодолены разногласия относительно финансирования между странами севера Европы, которые выступают в качестве доноров, и странами востока и юга Европы, которые являются основными получателями помощи ЕС. Еврокомиссия в свою очередь планирует увеличить семилетний бюджет ЕС в размере 1,1 триллиона евро еще на 66 миллиардов.

Однако все это мало волнует граждан ЕС. Согласно результатам соцопроса, они хоть и жалуются на свое ограниченное влияние на принимаемые Брюсселем решения, но перспективы будущего ЕС, тем не менее, оценивают оптимистично - в среднем по ЕС это 60 процентов опрошенных. Менее всего оптимизма у французов - 50 процентов. Самый высокий показатель у Дании - 86 процентов. И 58 процентов - у немцев.

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