КНР, Трамп и Украина? Что повлияет на экономику в 2024 году

Пандемия COVID-19 и война в Украине показали, что неожиданные события могут серьезно повлиять на мировую экономику. Будет ли так и в 2024 году? Мнения экспертов.

События последних нескольких лет - пандемия коронавируса и война России против Украины - существенно повлияли на развитие мировой экономики. Цены на нефть подскочили, выросла инфляция, цепочки поставок были нарушены. И хотя рост инфляции в странах с развитой экономикой сегодня значительно замедлился, процентные ставки остаются высокими. Определенно сказать, когда они опустятся, нельзя. Центробанки не торопятся с этим шагом.

Как полагают некоторые эксперты, последствия ужесточения денежно-кредитной политики начнут ощущаться лишь в 2024 году, поскольку в 2023 году они не оказали того влияния, на которое многие рассчитывали. "Глобальная экономика ослабла не так сильно, как мы могли бы предположить, учитывая все те потрясения, которые мы наблюдали, - указывает в беседе с DW Адам Слейтер, ведущий экономист компании Oxford Economics. - Но мы полагаем, что некоторые проявления этого - вопрос времени".

Слейтер ожидает, что в следующем году глобальный экономический рост будет значительно "слабее", и не исключает технической рецессии. Предположительно, рост мирового ВВП в 2024 году не будет сильно отличаться от уровня 2023 года, но многие наблюдатели прогнозируют его замедление. Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что в следующем году глобальный экономический рост составит 2,7 %, что немного ниже уровня 2023 года в 2,9 %.

В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста на 2,9 %, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) - на 3 %. Вместе с тем прогнозы учитывают отличия по регионам. Например, МВФ ожидает гораздо более сильного роста экономики в США, чем в Китае или Европе.

Как поведет себя Китай?

Охлаждение экономики Китая достойно пристального внимания экспертов в 2024 году. Ведь вторая по объему экономика мира оказывает огромное влияние на глобальное развитие. "Это (развитие экономики Китая. - Ред.) важно как с точки зрения глобального роста, так и для определения динамики развития экономики азиатского региона", - объясняет Слейтер.

С ним согласен Сушант Сингх из индийского Центра политических исследований. По его оценке, вопрос о том, "оживет или утонет" китайская экономика, будет ключевым для 2024 года. Ранее в текущем году Всемирный банк предупредил, что экономическое "недомогание" Китая окажет сильное влияние на всю Восточную Азию, традиционно являющуюся одним из двигателей мировой экономики.

Проблемы китайской экономики могут оказать негативное влияние на мировую Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Со своей стороны Уильям Рейнш из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) смотрит на перспективы экономики Китая с оптимизмом. "Одной из интересных характеристик экономик, контролируемых государством, является возможность откладывать последствия ошибок", - указывает он в интервью DW. - Банкам скажут: "Кредитуйте этот сектор". Если они (власти КНР. - Ред.) захотят послать сигнал, они скажут компаниям, что им нельзя разоряться, или компаниям скажут, что нужно разориться. Как бы то ни было, все решает правительство".

Рейнш признает наличие серьезных экономических проблем в Китае, однако предсказания о крахе китайской экономики он считает "перегибом". "У КНР есть несколько очень сильных направлений для экспорта, начиная с аккумуляторов для электромобилей и вплоть до целого ряда категорий потребительской электроники и минералов, - перечисляет он. - Я хочу сказать, что у китайцев есть такие сферы экономики, где они высоко конкурентны на мировом уровне, и это не изменится".

И все же один вопрос вызывает беспокойство у эксперта, и это Тайвань. Хотя недавняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена и свидетельствует о некоторой оттепели в отношениях между их странами, перспектива китайского вторжения на Тайвань является серьезной угрозой для мировой экономики, полагает Рейнш.

"Си задумывается о своем политическом наследии, и одна вещь из тех, которые он хотел бы сделать, - это вставить последний кусочек в паззл", - рассуждает он.

Украина, продовольствие и горючее

Вероятно, значительным фактором, который будет влиять на мировую экономику в 2024 году, будет и продолжающаяся война РФ против Украины.

От этой войны напрямую зависят "три вещи: продовольствие, удобрения и топливо", говорит Сушант Сингх. На протяжении последних двух лет конфликт в Украине оказывает серьезное воздействие на мировые рынки энергоносителей и продовольствия, причем больше всего страдают беднейшие слои населения, уточняет эксперт. "Если каким-то образом эта ситуация стабилизируется или разрешится, от этого выиграет большое количество людей на Глобальном Юге", - добавляет он.

Год важных выборов в ряде стран мира

По масштабам участия в выборах наступающий год является рекордным. Ведь на избирательные участки придут более 4 млрд человек по всему миру. Кроме прочего, важные выборы пройдут в Индии, Бразилии, Пакистане, Индонезии, Турции, Мексике, Бангладеш и, возможно, в Великобритании.

При этом решающее значение, судя по всему, будет иметь исход президентских выборов в США. На данный момент экс-президент страны Дональд Трамп опережает в опросах действующего главу государства Джо Байдена. Так что в ноябре следующего года он вполне может быть избран на президентский пост во второй раз.

В годы президентства Дональда Трампа торговые отношения США с Китаем переживали сложный период Фото: imago/R. Peters

Вспоминая о торговой войне, которую Трамп развязал против Китая во время своего первого президентского срока, эксперты опасаются, что повторное избрание республиканца может иметь серьезные последствия для мировой экономики. "Это (избрание Трампа. - Ред.) стало бы огромным потрясением, потому что он уже сейчас говорит о трансграничных тарифах и других довольно шокирующих вещах, - аргументирует Уильям Рейнш. - Можно с уверенностью сказать, что в мире последует на это бурная реакция, или, по крайней мере, что реакция последует".

В случае победы на выборах Дональд Трамп вступит в должность только в 2025 году.

Существуют и другие факторы и возможные события, за которыми лидеры в сфере бизнеса и экономики будут следить в 2024 году. В частности, речь идет о переходе к "зеленой" экономике во многих отраслях и быстрых темпах развития искусственного интеллекта.

Между тем, как показали пандемия коронавируса и война в Украине, зачастую именно неожиданные вещи оказывают наибольшее влияние на экономику. "Больше всего меня беспокоят "черные лебеди", то есть события, которые невозможно предсказать и которые приводят к катаклизмам", - резюмирует Уильям Рейнш.

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