  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
СМИГлобальные темы

"Репортеры без границ" опубликовали хартию по работе с ИИ

Даниил Сотников
10 ноября 2023 г.

Свод из 10 принципов должен стать этическим ориентиром для журналистов при работе с искусственным интеллектом, считают авторы хартии.

https://p.dw.com/p/4Yg05
Приложения, основанные на использовании искусственного интеллекта
Приложения, основанные на использовании искусственного интеллекта Фото: Friedrich Stark/epd-bild/picture alliance

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) вместе с 16 партнерскими организациями выпустили Парижскую хартию по искусственному интеллекту и журналистике, которая по задумке авторов поможет определять принципы СМИ при работе с искусственным интеллектом (ИИ). Хартия была опубликована в пятницу, 10 ноября.

Работа над сводом из 10 принципов была начата в июле 2023 года в партнерстве с организациями, представляющими различные сферы гражданского общества, экспертами в области искусственного интеллекта, представителями СМИ и журналистами. Хартия была написана комиссией, собранной RSF под председательством журналистки Марии Ресса, которая в 2021 году вместе с главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратовым была удостоена Нобелевской премии мира.

Авторы хартии поставили перед собой задачу "определить набор фундаментальных этических принципов для защиты целостности новостей и информации в эпоху искусственного интеллекта, когда эти технологии готовы преобразовать медиаиндустрию".

Десять принципов хартии

К ключевым принципам хартии RSF отнесли пункт о том, что использование и развитие систем искусственного интеллекта в журналистике должно служить основным ценностям журналистской этики, включая достоверность информации, объективность, беспристрастность, уважение неприкосновенности частной жизни и конфиденциальность источников. Человеческая деятельность должна оставаться центральной в редакциях.

В хартии подчеркивается, что цель журналистики - это помогать обществу различать настоящий и сгенерированный контент, а сами СМИ всегда должны указывать происхождение контента и нести ответственность за него даже при использовании ИИ. "Технологические инновации не означают автоматический путь к прогрессу: они должны направляться этикой, чтобы действительно принести пользу человечеству", - подчеркнули авторы хартии.

"Парижская хартия - первый международный этический ориентир для искусственного интеллекта и журналистики. Факты и доказательства, четкое различие между аутентичным и синтетическим контентом, редакционная независимость и ответственность человека станут основными гарантиями права на достоверные новости и информацию в эпоху искусственного интеллекта", - заявила Мария Ресса.

Смотрите также:

Зачем роботу этика

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Искусственный интеллект для искусства

Искусственный интеллект для искусства

Нужны ли современные технологии художникам?
Культура26 марта 2019 г.04:18 мин.
external

Реально ли деанонимизировать омоновцев с помощью искусственного интеллекта?

Реально ли деанонимизировать омоновцев с помощью искусственного интеллекта?

Во время разгонов протестов в Беларуси силовики прячут лица за балаклавами. Как искусственный интеллект помогает опознать человека в маске, рассказал эксперт по системам распознавания лиц из Беларуси Валерий Тимошенко.
Политика25 сентября 2020 г.02:14 мин.
Символическое изображение исскусственного интеллекта

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - технология, о которой много говорят. При этом редко упоминают ее большой углеродный след и негативное воздействие на изменение климата.
Природа и окружающая среда13 августа 2023 г.
Показать еще