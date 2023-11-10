"Репортеры без границ" опубликовали хартию по работе с ИИ

Свод из 10 принципов должен стать этическим ориентиром для журналистов при работе с искусственным интеллектом, считают авторы хартии.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) вместе с 16 партнерскими организациями выпустили Парижскую хартию по искусственному интеллекту и журналистике, которая по задумке авторов поможет определять принципы СМИ при работе с искусственным интеллектом (ИИ). Хартия была опубликована в пятницу, 10 ноября.

Работа над сводом из 10 принципов была начата в июле 2023 года в партнерстве с организациями, представляющими различные сферы гражданского общества, экспертами в области искусственного интеллекта, представителями СМИ и журналистами. Хартия была написана комиссией, собранной RSF под председательством журналистки Марии Ресса, которая в 2021 году вместе с главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратовым была удостоена Нобелевской премии мира.

Авторы хартии поставили перед собой задачу "определить набор фундаментальных этических принципов для защиты целостности новостей и информации в эпоху искусственного интеллекта, когда эти технологии готовы преобразовать медиаиндустрию".

Десять принципов хартии

К ключевым принципам хартии RSF отнесли пункт о том, что использование и развитие систем искусственного интеллекта в журналистике должно служить основным ценностям журналистской этики, включая достоверность информации, объективность, беспристрастность, уважение неприкосновенности частной жизни и конфиденциальность источников. Человеческая деятельность должна оставаться центральной в редакциях.

В хартии подчеркивается, что цель журналистики - это помогать обществу различать настоящий и сгенерированный контент, а сами СМИ всегда должны указывать происхождение контента и нести ответственность за него даже при использовании ИИ. "Технологические инновации не означают автоматический путь к прогрессу: они должны направляться этикой, чтобы действительно принести пользу человечеству", - подчеркнули авторы хартии.

"Парижская хартия - первый международный этический ориентир для искусственного интеллекта и журналистики. Факты и доказательства, четкое различие между аутентичным и синтетическим контентом, редакционная независимость и ответственность человека станут основными гарантиями права на достоверные новости и информацию в эпоху искусственного интеллекта", - заявила Мария Ресса.

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